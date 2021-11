AK-47 vs. SKS-Karabiner: Warum die UdSSR die AK übernahm und SKS-Technologien an China verkaufte

Russia Beyond (Foto: StarLineArts/Getty Images; Swedish Army Museum)

Beide Waffen wurden zur bevorzugten Waffe in Guerillakriegen und werden auch 70 Jahre nach ihrer Entwicklung noch in Konflikten rund um den Globus eingesetzt.

In den späten 1940er Jahren suchte die sowjetische Armee nach einer neuen Waffengeneration, die ihre Soldaten im Kampf unbesiegbar machen sollte. Ingenieure begannen mit der Entwicklung verschiedener Modelle, um die veralteten Mosin Nagants zu ersetzen. Die Versuche begannen 1947, und die prominentesten Kandidaten, die für die nächsten Jahrzehnte zur Hauptwaffe der sowjetischen Soldaten werden sollten, waren die neueste Modifikation des SKS-Karabiners und das AK-47-Sturmgewehr.

„Beide sollten gleich nach dem Zweiten Weltkrieg die Hauptwaffe der sowjetischen Soldaten werden. Aber der Militärführung gefiel der Gedanke besser, ihre Soldaten mit den ersten vollautomatischen Waffen mit Gewehrmunition auszustatten, als weiterhin Karabiner zu verwenden", sagt Professor Wadim Kosulin von der Akademie der Militärwissenschaften.

Kadetten, die während der republikanischen Spartakiade im angewandten Militärsport für den Pokal der Tatarstan Union of War Veterans einen Test zum Zerlegen/Zusammenbauen eines Kalaschnikow AK-47-Sturmgewehrs bestehen. Jegor Alejew/TASS Jegor Alejew/TASS

Und das, obwohl die SKS der AK-47 bei den militärischen Tests Ende der 1940er Jahre überlegen war, wie Kosulin erklärt. Warum entschied sich die Militärführung dennoch für die „schlechtere“ Waffe?

SKS-Karabiner versus AK-47

Das Design des SKS scheint zwischen dem Mosin Nagant und der AK-47 zu liegen. Es handelt sich um ein Gewehr mit langem Lauf und einem einfachen abnehmbaren 10-Schuss-Magazin (was eine erhebliche Verbesserung gegenüber den Mosin Nagants aus dem 19. Jahrhundert darstellte, über die die sowjetische Armee verfügte) und einer neu entwickelten Munition von 7,62x39 mm.

„Das SKS war ein neuartiges halbautomatisches Gewehr. Im Jahr 1947 war es eine ziemlich gute und zuverlässige Waffe, da die Ingenieure fast sieben Jahre Zeit gehabt hatten, die Waffe für die Tests der Armee vorzubereiten", so Kosulin.

Irakische Flieger feuern AK-47 während der Schießübungen am 29. März 2011 ab. Mitarbeiter Sgt. Levi Riendeau/USA Luftwaffe Mitarbeiter Sgt. Levi Riendeau/USA Luftwaffe

Die mit der neuen Munition bestückte Waffe hatte eine effektive Reichweite von 300 Metern. Im Vergleich zu ihren Konkurrenten war sie stabiler und schussgenauer, aber es gab auch einige Schwächen.

In erster Linie war das das 10-Schuss-Magazin. Die Munition wird entweder manuell oder mit einem Clip geladen. Beide Varianten entsprachen offensichtlich nicht den Anforderungen an Waffen der neuen Ära.

„Das SKS hat weniger hervorstehende Teile, so dass sie resistenter gegen das Eindringen von Schmutz ist, was das Risiko von Fehlfunktionen reduziert. Zehn Schuss sind gut geeignet für die Jagd, aber nicht für den Kampf gegen Feinde mit vollautomatischen Waffen, die aus 100 bis 200 Metern Entfernung feuern“, erklärt der Experte.

Es ist erwähnenswert, dass die AK-47 ebenfalls mit dem gleichen Kaliber bestückt war, aber einen entscheidenden Vorteil gegenüber der SKS hatte: das abnehmbare 30-Schuss-Magazin.

„Dieses Merkmal machte die AK-47 im Vergleich zur SKS viel leistungsfähiger, trotz einer Reihe von Rückschlägen, die während der militärischen Erprobung in den späten 1940er Jahren auftraten", sagt Wladimir Onokoi, Leiter der Abteilung für militärisch-technische Zusammenarbeit des Kalaschnikow-Konzerns.

Kalaschnikow war ein vielversprechender und von der Militärführung hoch geschätzter Ingenieur. Seine Idee, ein sowjetisches Pendant zum deutschen Sturmgewehr StG 44 zu entwickeln, fand großen Anklang, und man gab ihm Zeit und Ressourcen, um die AK-47 zu der zuverlässigen und effektiven Waffe zu machen, die wir heute kennen.

Soldaten des Präsidentenregiments während der Zeremonie der Fuß- und Pferdewache auf dem Domplatz des Moskauer Kremls. Waleri Melnikow / Sputnik Waleri Melnikow / Sputnik

„Der Hauptmangel der AK-47 war die enorme Ungenauigkeit. Außerdem war sie anfangs schwer und unkomfortabel, da sie unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in aller Eile entwickelt worden war. Aber die 1959 vorgestellte Version ließ keinen Zweifel an der Überlegenheit der AK gegenüber allen anderen Waffen", erklärt Onokoi.

Infolgedessen wurde das SKS von der Armee hauptsächlich für zeremonielle Zwecke im Kreml-Regiment sowie bei den Grenz- und Reserveeinheiten eingesetzt.

Nichtsdestotrotz war das SKS eine anpassungsfähige, zuverlässige und leistungsstarke Waffe, die von ausländischen Streitkräften bevorzugt wurde.

Die Zukunft des SKS

Da die sowjetische Armee das SKS nicht massenhaft in der Armee einsetzte, wurde die Waffentechnologie mit China geteilt.

China stellte Millionen von Kopien des Karabiners her und nannte sie „Typ 63“. In den 1950-60er Jahren passte die Waffe gut zur maoistischen Militärdoktrin Chinas, die einfachen Gewehr- und Scharfschützenangriffen sowie Hinterhalten den Vorzug vor direkten Gefechten gab. Die Waffe war für die chinesische Armee besonders vorteilhaft, da sie es ihren Soldaten ermöglichte, mit wenig Munition in den Taschen unterwegs zu sein.

Eine Gruppe chinesischer Soldaten, die mit Gewehren vom Typ 63 bewaffnet sind National War College National War College

„Das Gewehr eignet sich perfekt für den Guerillakrieg. Es ist präziser als Sturmgewehre und billiger als Scharfschützengewehre. Es ist eine unprätentiöse und zuverlässige Waffe, die auch in Sumpf- und Sandgebieten für Hinterhalte eingesetzt werden kann“, führt Onokoi aus.

Die Waffe wird von Jägern in Russland und den Vereinigten Staaten häufig verwendet und auch von Kämpfern in Syrien und im Irak genutzt.

