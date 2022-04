Was verbirgt sich hinter den Namen russischer Flugzeuge wie MiG und anderen?

Russia Beyond (Alexander Wilf / Sputnik; Lew Polikaschin / Sputnik; Russisches Verteidigungsministerium / Sputnik)

Die berühmtesten militärischen und zivilen Flugzeuge des Landes sind in der ganzen Welt unter ihren kurzen, manchmal lustig klingenden Namen bekannt. Aber woher stammen sie eigentlich?

1. MiG

Ein MiG-29-Kampfflugzeug während der Probe für den fliegerischen Teil der Parade zu Ehren des 75. Jahrestages des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg in Kubinka. Alexander Wilf / Sputnik Alexander Wilf / Sputnik

Die Kampfflugzeuge und Abfangjäger dieser Familie sind weltberühmt. Mehrere MiG-Flugzeuge spielten im Kalten Krieg eine wichtige Rolle. Zu den vielen MiG-Kampfflugzeugen gehört auch die MiG-29, eines der besten Flugzeuge, die die Sowjetunion je gebaut hat. MiG-Flugzeuge haben auch in der Popkultur eine Rolle gespielt - unter anderem in Filmen wie „Top Gun" (1984) und „Firefox" (1982) - ein Zeugnis für den weltweiten Einfluss der Marke.

Der sowjetische Pilot und Kosmonaut Georgy Beregowoj mit den Flugzeugkonstrukteuren Andrei Tupolew und Artem Mikojan (von links nach rechts), 1968. Lew Polikaschin / Sputnik Lew Polikaschin / Sputnik

MiG-Flugzeuge wurden nach den beiden Chefingenieuren des gleichnamigen sowjetischen Konstruktionsbüros, Artem Mikojan und Michail Gurewitsch, benannt. Die beiden Wunderkinder des Flugzeugbaus trafen sich im Polikarpow-Konstruktionsbüro in Moskau und gründeten gemeinsam ihr Konstruktionsbüro, das den Namen Mikojan-Gurewitsch" erhielt. Im Jahr 1942 wurde das Büro in „MiG" umbenannt, ein Name, der bald für die überlegenen Kriegsmaschinen, die es produzierte, weltberühmt werden sollte.

Nach dem Tod von Michail Gurewitsch im Jahr 1976 wurde das Büro in Mikojan umbenannt. Die allgemein gebräuchliche Bezeichnung für die von diesem Büro hergestellten Kampfflugzeuge blieb jedoch "MiG".

2. Su

Von links: Su-24-Frontbomber, Su-30SM-Mehrzweckkampfflugzeuge und Su-34-Jagdbomber vor dem Beginn der Bezirksqualifikationsrunde des internationalen Ausbildungswettbewerbs Aviadarts-2021 für Flugzeugbesatzungen. Witali Timkiv / Sputnik Witali Timkiv / Sputnik

Die Su-Flugzeuge sind ebenso legendär wie die MiG. Diese Kampfflugzeuge machen den Löwenanteil der russischen Frontluftfahrt aus. Darüber hinaus verfügen viele Länder auf der ganzen Welt - darunter China und Indien - über Flotten von Su-Flugzeugen als Teil ihrer Luftwaffe.

Mehrere der ersten Kunstflugvorführungen überhaupt wurden mit Su-Flugzeugen durchgeführt. Dazu gehört das äußerst schwierige Cobra-Manöver, bei dem ein Flugzeug durch senkrechtes Anheben der Flugzeugnase kurzzeitig in der Luft stehen bleibt, um einen Ganzkörper-Airbreak zu verursachen. Solche Manöver erfordern ein extrem wendiges, steifes und reaktionsschnelles Flugzeug. Die Su-27 erwies sich als perfektes Flugzeug, um das Manöver zu erproben.

Pawel Osipowitsch Suchoi, sowjetischer Flugzeugkonstrukteur, Doktor der Ingenieurwissenschaften, einer der Begründer der sowjetischen Düsen- und Überschallluftfahrt, 1964. David Scholomowitsch / Sputnik David Scholomowitsch / Sputnik

Genau wie die MiG wurden die Su-Flugzeuge nach dem Chefkonstrukteur des Büros, in dem sie hergestellt wurden, Pawel Suchoi, benannt. Der 1895 im Russischen Reich geborene Suchoi war einer der ersten Pioniere der Luftfahrt. Suchois Weg zum Erfolg war dornig: Der Erste Weltkrieg, die Russische Revolution und später der Bürgerkrieg bedrohten seinen Kindheitstraum, Flugzeugingenieur zu werden. Glücklicherweise konnte Suchoi, der von Beruf Lehrer war, einen anderen renommierten sowjetischen Luftfahrtingenieur namens Andrej Tupolew für sich gewinnen, der die Karriere seines Schützlings so weit vorantrieb, dass dieser seine Werkstatt namens „Suchoi-Konstruktionsbüro" gründete.

3. Tu

Der strategische Raketenbomber Tu-95MS auf einem Flugplatz in der Region Amur. Russisches Verteidigungsministerium / Sputnik Russisches Verteidigungsministerium / Sputnik

Die Tu-Bomber und -Flugzeuge spielten im Zweiten Weltkrieg eine wichtige Rolle und wurden während des Kalten Krieges zum Rückgrat der sowjetischen Langstreckenluftfahrt. Diese Flugzeuge wurden auch nach ihrem Konstrukteur, Andrej Tupolew, benannt.

Tupolew studierte unter der Anleitung von Nikolai Schukowski, einem der Gründerväter der modernen Luftfahrt und Hydrodynamik, Luftfahrttechnik. Tupolew, der sich vom Studenten zur führenden Persönlichkeit des Zentralen Aerohydrodynamischen Instituts in Moskau entwickelte, war jedoch nicht gegen Stalins Säuberungen gefeit. Der Flugzeugkonstrukteur wurde 1937 unter fadenscheinigen Vorwürfen verhaftet, konnte sich aber im Gegensatz zu vielen seiner ehemaligen Kollegen der Hinrichtung entziehen.

UDSSR. Moskau. 1957: Ordentliches Mitglied der Akademie der Wissenschaften der UdSSR, Flugzeugkonstrukteur Andrej Tupolew in seinem Arbeitszimmer. Mark Redkin / TASS Mark Redkin / TASS

Tupolew setzte seine Arbeit als leitender Mitarbeiter eines geheimen Forschungs- und Entwicklungslabors im Rahmen des sowjetischen Arbeitslagersystems Gulag fort. Als Nazi-Deutschland in die UdSSR einmarschierte, wurde Tupolew entlassen, um die Rote Armee mit Kampfmaschinen zu versorgen. Noch im selben Jahr, 1941, absolvierte ein zweimotoriger Hochgeschwindigkeitsfrontbomber namens Tu-2 seinen Erstflug. In der Folge spielte dieses Flugzeug eine Schlüsselrolle für den Sieg der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg. Mit dem Übergang zum Kalten Krieg wurden die von Tupolew entwickelten Langstreckenbomber zu einem Markenzeichen der sowjetischen Luftwaffe.

4. Jak

Jak-52-Maschinen der Kunstflugstaffel First Flight führen einen Demonstrationsflug über dem Flugplatz Kubinka durch. Alexander Wilf / Sputnik Alexander Wilf / Sputnik

Die ebenfalls nach ihrem Konstrukteur benannten Jakowlew-Flugzeuge - kurz „Jak" genannt - trugen wesentlich zum Sieg über Nazi-Deutschland bei. Während des Zweiten Weltkriegs waren fast zwei Drittel aller sowjetischen Jagdflugzeuge Jakowlew-Flugzeuge.

Der russische Flugzeugkonstrukteur Alexander Jakowlew baute im Alter von 18 Jahren sein erstes Segelflugzeug und stellte drei Jahre später sein erstes Flugzeug, die AIR-1, vor.

Seitdem machte der talentierte Flugzeugkonstrukteur schnell Karriere und wurde bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs bald stellvertretender Volkskommissar (das sowjetische Äquivalent zum stellvertretenden Minister) für die Luftfahrtindustrie der UdSSR.

Moskau. Flugzeugkonstrukteur, Akademiker, Generaloberst der Luftfahrt Alexander Jakowlew. Walentin Tscheredinzew / TASS Walentin Tscheredinzew / TASS

Nachdem er sechs Jahre lang als Beamter gearbeitet hatte, bat Jakowlew Josef Stalin, ihn aus dem hohen Amt zu entlassen, damit er sich stattdessen auf die Konstruktion von Flugzeugen konzentrieren konnte. Obwohl Jakowlew höchstwahrscheinlich befürchtete, dass Stalin seine Bitte als Abtrünnigkeit hätte auffassen können, stimmte der Diktator dem Konstrukteur, dessen Arbeit er zu schätzen schien, zu.

Am Tag nach dem Gespräch mit Stalin wurde Jakowlew in den Rang eines Generaloberst erhoben und schied aus dem Ministerium. In der Folge leitete Jakowlew bis 1984 ein gleichnamiges Designbüro. Unter Jakowlew produzierte das Konstruktionsbüro über 200 Flugzeugtypen.

5. Il

IL-114LL . Vitaly Kuzmin Vitaly Kuzmin

Während des Zweiten Weltkriegs wurde das Erdkampfflugzeug Il-2 zu einem der Symbole für die Macht des sowjetischen Militärs. Mit mehr als 36.000 produzierten Exemplaren war die Il-2 das meistproduzierte Militärflugzeug der Geschichte. Nach Stalins Worten war die Il-2 "für die Rote Armee so wichtig wie Luft und Brot".

Der Kopf hinter der Ikone war Sergej Iljuschin, dessen Weg zu einem der berühmtesten Flugzeugkonstrukteure der russischen Geschichte alles andere als vorgezeichnet war.

Als jüngstes von 11 Kindern einer armen Bauernfamilie war Iljuschin gezwungen, sein Elternhaus zu verlassen, um Arbeit zu finden, als er erst 15 Jahre alt war. Er nahm einige Gelegenheitsjobs an, wie z. B. als Grabenzieher auf Baustellen oder als Reiniger von Dachrinnen.

Sergej Iljuschin (1894-1977), herausragender sowjetischer Flugzeugkonstrukteur. N.Nilow / Sputnik N.Nilow / Sputnik

Seine erste Begegnung mit der Luftfahrt hatte Iljuschin im Alter von 15 Jahren, als er als Platzwart auf einer Rennbahn arbeitete, auf der im Herbst 1910 das Allrussische Ballonfestival stattfand.

Vier Jahre später wurde Iljuschin zur Armee einberufen und erhielt die Möglichkeit, sich freiwillig als Mitglied des Bodenpersonals in der neu gegründeten Luftfahrtabteilung zu melden. 1917 qualifizierte er sich als Pilot.

Nachdem er aus dem Militärdienst ausgeschieden war und 1926 ein Ingenieurdiplom erworben hatte, festigte Iljuschin schnell seine Position als einer der talentiertesten Flugzeugkonstrukteure in der UdSSR. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs entwarf Iljuschin einige Verkehrsflugzeuge wie die Il-18 und die Il-62, die von Aeroflot in der gesamten Sowjetunion eingesetzt wurden.

