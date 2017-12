Das Jahr im Rückblick: Die besten Russia-Beyond-Artikel 2017

Peggy Lohse / Russia Beyond Peggy Lohse / Russia Beyond

Die deutschsprachige Redaktion hat ihr persönliches Best of der Artikel dieses Jahres für Sie zusammengestellt:

Vor 100 Jahren besiegelte die Russische Revolution das Ende des Zarenreichs. Um die damaligen Ereignisse nachzuverfolgen, hat RB-Autor Jewgenij Lewkowitsch Sankt Petersburg besucht. Auch um mit den Petersburgern darüber zu sprechen, ob sie sich an einer Revolution beteiligen würden, wenn heute eine ausbräche.

Videos mit deutschen Untertiteln!

Am 18. März 2014 trat die Krim der Russischen Föderation bei. Wie geht es den Menschen heute, drei Jahre später? RB-Reporter Ewgenij Lewkowitsch hat die Halbinsel besucht und mit den Bewohnern gesprochen.

Dank der historisch gewachsenen, engen Beziehungen zwischen Deutschland und Russland ist die russische Geografie reich an deutschen Namen.

Angenommen, eine militärische Supermacht trifft auf eine Gruppe Rentier-Hirten und Fischer: Wer wird wohl siegen? Im 18. Jahrhundert geschah genau das. Aber als das Russische Imperium die Tschuktschen im Fernen Osten überwältigen wollte, erlitt die Großmacht eine Niederlage.

Warum man mit einem Oberleitungsbus drei Stunden lang 100 Kilometer von Simferopol nach Jalta schaukeln sollte, als einfach schnell ein Taxi zu nehmen? Peggy Lohse ist auf die Krim gefahren und hat es für RBTH herausgefunden.

Und dies sind die zehn erfolgreichsten Beiträge des Jahres, wenn man der Statistik glauben darf:

Filmszene aus "The Death of Stalin" (2017) Free Range Films Free Range Films

Der neue Film “The Death of Stalin”, eine umstrittene Komödie des schottischen Satirikers Armando Iannucci um die politisch wirre Zeit nach dem Ableben des Sowjetführers, heizt aktuell einmal mehr die Diskussionen an. Obwohl Stalin offiziell an einer natürlichen Ursache gestorben sein soll, bestehen durchaus auch noch einige andere Theorien: zum Beispiel Mord!

Dostojewski hat nicht nur Klassiker der Weltliteratur verfasst, sondern auch einige dieser unikalen russischen Begriffe geprägt. Grigorij Awojan Grigorij Awojan

Bis zu einer halben Million Wörter kennt das Deutsche insgesamt. Aber selbst dieser mächtige Wortschatz reicht offenbar nicht, um die gesamte Ausdruckstiefe des Russischen einzufangen. Wir stellen zehn russische Begriffe vor, die kein Pendant im Deutschen haben.

Ein Leben in Gefangenschaft kann sicherlich nicht als besonders angenehm bezeichnet werden. Dennoch lebten deutsche Kriegsgefangene in der Sowjetunion deutlich besser als sowjetische Gefangene im Dritten Reich. Sie wurden für ihre Arbeit entlohnt und durften Post aus der Heimat erhalten.

Erfahrene Touristen berichten darüber, was Sie während Ihrer Reise nach Russland erwarten könnte.

Wenn Sie schon einmal mit Russen in einem Flugzeug geflogen sind, haben Sie sich vielleicht gewundert, warum nur nach der Landung alle den Piloten applaudieren. Erklärungsversuche für dieses Verhalten gibt es mehrere.

Das schwarz-orangene Modell mit dem Namen „Krim“ basiert auf dem Porsche Boxster und kommt tatsächlich aus dem Hause Lada. Zu viel dürfen sich Autofans jedoch nicht erwarten: Der Wagen benötigt 8,5 Sekunden, um auf 100 Stundenkilometer zu beschleunigen.

Am 20. September 1959 reiste Lee Harvey Oswald, bekannt als mutmaßlicher Mörder von US-Präsident John F. Kennedy, in die Sowjetunion. Der selbsterklärte Kommunist war jedoch schnell enttäuscht von der harten, sowjetischen Realität und ging zurück in die Heimat. Seine Freunde und Kollegen aus der UdSSR bezweifeln bis heute, dass er für den Mord an Kennedy verantwortlich sein könne.

Ein Umzug nach Russland will wohl überlegt und vor allem gut geplant sein. Nicht jeder bekommt, wie Gerard Depardieu, von Präsident Putin höchst persönlich die Staatsbürgerschaft verliehen. Aber mit diesen Tipps, lässt Sie die Migrationsbürokratie trotzdem völlig kalt.

9 Warum russische Frauen High Heels tragen

