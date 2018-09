Sieben Tipps, wie Ihre Kinder Russisch lernen

Eine neue Sprache zu lernen ist kein Kinderspiel, deshalb ist es wichtig, unkonventionell zu denken und die Freude am Lernen zu fördern, besonders bei Kindern.

Egal, ob Sie russischsprachig sind und im Ausland leben oder einfach einen kleinen Polyglotter großziehen wollen: Es gibt viele Arten und Weisen, wie Familien auf der ganzen Welt ihren Kindern mehrere Sprachen beibringen, sogar so schwierige wie die russische Sprache.



Der Schlüssel zum Erfolg ist, den Lernprozess unterhaltsam und spannend zu gestalten, das Russische in den Alltag zu integrieren und dabei so viele der folgenden Methoden wie möglich zu verwenden.

1 Russisch sprechen

Wenn Sie selbst Russisch sprechen und Ihr Kind jünger als sechs Jahre ist und noch das Sprechen lernt, ist es möglich, ihn oder sie zweisprachig zu erziehen, da Kinder Informationen so leicht aufnehmen – ihre Gehirne sind wie Schwämme. Es gibt sogar eine besondere Regel für solche Familien. Sie lautet: „ein Elternteil, eine Sprache“, und empfiehlt im Wesentlichen, dass ein Elternteil stets seine oder ihre Muttersprache spricht. Selbst, wenn Ihr Kind schon älter ist oder Sie nicht vorhaben, es bilingual zu erziehen, gibt es nichts Effektiveres als tägliche Sprachpraxis, um einem Kind – einem Erwachsenen im Übrigen genauso – zu helfen, eine Sprache zu meistern.

2 Ein russisches Kindermädchen einstellen

Eine andere Möglichkeit, Kommunikation auf Russisch zu ermöglichen, ist, einen Lehrer oder ein Kindermädchen zu beschäftigen, die rund um die Uhr bei Ihrem Kind sind, um sicherzustellen, dass er oder sie so viel wie möglich Russisch spricht. Alternativ dazu kann ein Kind auch eine russischsprachige Tagesbetreuung besuchen oder einfach regelmäßig in russischsprachigen Familien Zeit verbringen.

3 Onlinekurse und DVDs ausprobieren

Selbstverständlich gibt es zahlreiche Sprachkurse im Internet und DVDs für Kinder in jedem Alter. Ein solches Programm mit aller nötigen Grammatik und allem notwendigen Vokabular wird sicherstellen, dass Ihr Kind eine gute Grundlage für zukünftiges Lernen bekommt. „Russisch für Kinder“ wurde zum Beispiel von einer aus der Ukraine stammenden und in Deutschland lebenden Philologin und Lehrerin speziell dafür entwickelt, mit Kindern spielerisch und auf spannende Weise Russisch zu lernen.

4 Lernen mit Spielen und Tätigkeiten verbinden

Liebt Ihr Kind es, Bilder auszumalen, zu basteln oder zu kochen? Dann denken Sie sich Möglichkeiten aus, das Lernen in diese Aktivitäten einzubeziehen. Sie können spezielle Malbücher mit russischen Buchstaben und Wörtern kaufen. Warum zeigen sie Ihren Kindern nicht, wie ihre Namen in russischen Buchstaben aussehen, während sie mit LEGO-Bausteinen spielen?

Oder backen Sie sogar Pfannkuchen in der Form russischer Buchstaben, so wie Natalia, die Autorin des Blogs „Russisch Schritt für Schritt für Kinder“ (eng). Sie bäckt einmal in der Woche mit ihrer Tochter Pfannkuchen, geht das Rezept mit ihr auf Russisch durch und übt Buchstabieren und Lesen, sobald die Pfannkuchen fertig sind! Machen Sie es spannend und Ihr Kind wird motiviert bleiben.

5 Russische Zeichentrickfilme anschauen

Von animierten sowjetischen Klassikern bis hin zu modernen Animationsfilmen gibt es viele russische Figuren wie Tscheburaschka, das Krokodil Gena und Winni Puch, die ihrem Kind helfen können, die Sprache zu lernen und dabei Spaß zu haben. Zeichentrickfilme sind weniger einschüchternd als andere Medien und passen zu jedem Sprachniveau. Sie beschäftigen Ihr Kind für eine Weile und vermitteln die Grammatik der gewöhnlichen Unterhaltung. Schließlich - geben wir es zu - brauchen alle Eltern hin und wieder eine Pause, also lassen Sie sich ruhig vom Fernseher ein wenig Arbeit abnehmen.

6 Bücher und Gedichte lesen, Lieder singen

Lesen, Zuhören und Singen sind gute Möglichkeiten, eine Sprache zu lernen. Die Gedichte von Kornei Tschukowski mit dem Kannibalen Barmalei und dem gutherzigen Doktor Aibolit, russische Volksmärchen von mächtigen Bogatyri und wunderschönen Prinzessinnen sowie russische Lieder – sie alle helfen Kindern dabei, sich Wörter und Wendungen zu merken und dienen als Anreiz, dabei zu bleiben. Keith Gessen, Autor für das Magazin „New Yorker“, erinnert sich (eng) daran, wie sein Kind tagelang ein russisches Lied summte und es beim Spielen mit LEGO-Bausteinen vor sich hin sang. Wenige Tage später sagte das Kind seinen ersten Satz auf Russisch.

7 Nach Russland reisen

Sie haben alles oben Genannte getan und sind bereit, Ihr geliebtes Kind in die russische Sprache und Kultur eintauchen zu lassen? Dann gibt es nur noch Eines zu tun – nach Russland fahren. Wie wäre es mit einem Familienurlaub oder einem Ferienlager für Ihr Kind?

