Welche Arten von Russischprüfungen für Ausländer gibt es?

TRKI / ToRFL

Der Test für Russisch als Fremdsprache, auch bekannt als ToRFL, ist eine offizielle, staatlich anerkannte Prüfung und wahrscheinlich die bekannteste von allen. Sie kann an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt abgelegt werden – die Prüfung hat viele ausländische Partner. Zum Beispiel in London, Rio de Janeiro und Peking.

In Russland gibt es 13 offizielle Universitäten und Anbieter, die an der Zertifizierung beteiligt sind. Und nicht alle davon befinden sich in Moskau und St. Petersburg, den wichtigsten Touristenzentren. ToRFL können Sie auch in Tomsk, Kasan, Tjumen, Wolgograd und in andere Städte ablegen.

ToRFL hat sechs Stufen, die denen in anderen Ländern entsprechen (A1 bis C2). Das ToRFL-Zertifikat wird jedoch ab der Stufe B1 ausgestellt, es wird als Erstzertifizierung (TRKI-I/B1) bezeichnet. In der Regel wird es für die Bewerbung an russischen Universitäten verlangt. Um jedoch einen Bachelor-, Master- oder Doktorgrad zu erlangen, müssen Sie ein ToRFL-II /B2-Zertifikat nachweisen.

Die Prüfung für alle sechs Stufen besteht aus fünf Teilen. Vier davon sind wie im gemeinsamen europäischen System: Lesen, Schreiben, Hören und Sprechen. Nur der fünfte Teil, Vokabeln/Grammatik, ist nicht standardisiert und wird im Multiple-Choice-Format abgelegt.

TRKI kann beliebig oft abgelegt werden und kostet je nach Niveau und Universität zwischen 5.000 und 6.500 Rubel (60 bzw. 90 €). Beachten Sie jedoch, dass das Zertifikat nur zwei Jahre gültig ist und dass Sie möglicherweise vorher eine Einstufung vornehmen lassen müssen, wenn Sie die Prüfung ohne Vorbereitungskurs ablegen möchten: „Wenn Sie ein ,externer Kandidatʻ sind, kann es sein, dass Sie auch ein RLC [The Russian Language Centre]-Test absolvieren müssen, bevor man Sie zur Prüfung zulässt. Ich musste dies für das TRKI-2- Zertifikat tun, da ich unvorbereitet zum RLC kam. Als ich das TRKI-3-Zertifikat ablegte, hatte ich bereits einen Sommerkurs bei ihnen absolviert“, erzählt der polyglotte Blogger Gareth Popkins.

Prüfung des Staatlichen Puschkin-Instituts für Russische Sprache

Das Alexander-Puschkin-Institut war in den Siebzigerjahren die erste Einrichtung, die mit der Ausbildung von Lehrern und dem Unterricht von Russisch als Fremdsprache begann. Seitdem hat es ein ganzes System eigener Prüfungen entwickelt – von einer sechsstufigen Prüfung für Kinder (A1 – C2) über eine ähnliche Prüfung für Erwachsene bis hin zu Wirtschaftsrussisch (B1 – C1) und Russisch für den internationalen Tourismus (A1 – C1). Sie alle folgen in etwa demselben Muster wie ToRFL und entsprechen dem Referenzrahmen des Europarats für das Sprachenlernen. So entspricht beispielsweise das B1-Niveau für Wirtschaftsrussisch dem Fundamental Level im Prüfungssystem der Londoner Industrie- und Handelskammer.

Sie können die Prüfung direkt am Institut in Moskau oder an einem der Partnerzentren im Ausland ablegen – solche Zentren existieren in 15 Ländern, u.a. in Deutschland, Portugal, Spanien, Italien und der Türkei. Die Preise liegen zwischen 3.000 und 6.000 Rubel (36,50 bzw. 73 €).

Einer der Hauptvorteile: Wenn es sich um die eigenen Prüfungen des Puschkin-Instituts handelt, erhalten Sie ein unbefristetes Zertifikat. Nicht zu verwechseln mit der ToRFL-Prüfung und der Prüfung zum Erwerb der russischen Staatsbürgerschaft, denn auch diese werden vom Puschkin-Institut angeboten.

Prüfung für den Erwerb der russischen Staatsbürgerschaft

Dabei handelt sich um eine obligatorische Prüfung für alle, die die russische Staatsbürgerschaft beantragen (für andere Zwecke ist sie nicht geeignet). Sie müssen mindestens 60 % der Fragen richtig beantworten, um den Test zu bestehen.

Da es sich um eine offizielle staatliche Prüfung handelt, die vom ToRFL-System losgelöst ist, kann sie nur an bestimmten Bildungseinrichtungen und nur in Russland abgelegt werden (die Liste ist für jede Region unterschiedlich).

Die Prüfung gilt als grundlegend, entspricht dem Niveau A2 des ToRFL und hat die gleiche Struktur: Lesen, Schreiben, Hören, Sprechen und Vokabular/Grammatik (im Multi-Choice-Format). Ein Beispiel für diesen Test können Sie hier sehen. Der Test selbst kostet etwa 4.500 Rubel (54 €).

Telc-Prüfungen

Telc (die Abkürzung steht für The European Language Certificates), ein gemeinnütziges Unternehmen mit Sitz in Frankfurt a.M., hat über 7.500 lizenzierte Partner in der ganzen Welt (vor allem aber in Europa). Telc war ursprünglich auf Deutsch spezialisiert, bietet aber inzwischen auch Zertifizierungen für andere Sprachen an, darunter für Russisch.

Der Test richtet sich an Personen, die ihre grundlegenden Kommunikationsfähigkeiten – maximal B2-Niveau – nachweisen wollen. Er entspricht dem internationalen Standard und besteht aus vier Teilen: Schreiben (je nach Niveau zwischen 70 und 150 Minuten), Hören (30 Minuten), Korrespondenz (30 Minuten) und Sprechen (15 Minuten mit einem Dialog aus dem wirklichen Leben). Ein Mustertest ist auf der Website verfügbar.

