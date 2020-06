7 russische Wörter, die am häufigsten falsch ausgesprochen werden

Russia Beyond

Die russische Sprache an sich ist nicht einfach, aber diese häufig verwendeten Wörter stellen für Nicht-Muttersprachler wahrscheinlich die größte Herausforderung dar.

Здравствуйте (Hallo/Guten Tag)

Am Beginn einer Unterhaltung, wenn man sich begrüßt, wird dieses Sprachmonster, in dem erst drei und dann vier Konsonanten aufeinander folgen, häufig verwendet. Bei dem Versuch, dieses Wort auszusprechen, können Sie sich buchstäblich die Zunge brechen. Das Geheimnis besteht darin, dass der erste Buchstabe „В“ nicht ausgesprochen wird. Achten Sie darauf, die erste Silbe zu betonen, und sagen Sie sdrást-wuj-tjе!

sdrást-wuj-tjе

Бабушка (Oma)

Eine falsche Betonungen gehören zu den häufigsten Fehlern, da es im Russischen keine strenge Regel gibt, wie sie erfolgt, während sie sich je nach Wortform (z.B. Singular oder Plural) von einer Silbe auf eine andere verschieben kann. Ausländer sagen häufig ba-búsch-ka, aber richtig ausgesprochen wir das Wort bá-busch-ka.

bá-busch-ka

Борщ (borstsch)

Die größten Schwierigkeiten haben Sie wahrscheinlich, wenn sie auf kyrillische Buchstaben treffen, für die es keine Entsprechung im lateinischen Alphabet gibt. Der Buchstabe „Щ“ wird auf verschiedene Arten ins Deutsche transkribiert. Laut DUDEN sollten Sie schtsch schreiben und aussprechen. Da Sie beim Versuch, dies zu tun, wahrscheinlich ein Knoten in Ihrer Zunge bilden wird, sollten Sie die Variante stsch vorziehen. Übrigens gibt es noch eine andere beliebte russische Suppe mit diesem Buchstaben – die Kohlsuppe Щи (Stschi).

borstsch

Быть (sein)

Ausländer verwechseln gewöhnlich bytj (sein) mit byt (Alltagsleben oder Lebensart) oder bitj (schlagen). Wahrscheinlich sind Sie jetzt vollkommen verwirrt.

Die Hauptschwierigkeit bei der Aussprache dieses Wortes ist der Monsterbuchstabe „Ы“. Er wird gewöhnlich mit „Y“ transkribiert und Ausländer sprechen ihn oft fälschlicherweise als „I“ aus. Tatsächlich ist der Laut eine Kombination aus „Ü“ und „I“, also „Ü-I“, ausgesprochen als EIN Laut!

Der Buchstabe am Wortende („Ь“) ist das Weichheitszeichen, der darauf hinweist, dass der vorangehende Buchstabe, in diesem Fall „T“, weich ausgesprochen werden muss. Mögliche Transkriptionen des Weichheitszeichens sind „J“ oder „Ch“ (wie im Wort ich).

bytj oder büitch

Пять (fünf)

Dieses Wort enthält einen weiteren Buchstaben, der Sie verwirren könnte – das „Я“ (Ja, unbetont Je), der letzte Buchstabe im russischen Alphabet (während man im Deutschen „von A bis Z“ sagt, heißt es im Russischen „от А до Я“ (von A bis Ja). Dieser Buchstabe wird normalerweise mit „Ja“ transkribiert, und wenn er nach einem Vokal steht, sollten Sie ihn mit einem deutlichen „j“ aussprechen. Zum Beispiel im Namen von Leo Tolstois Frau Sófja Tolstája (Софья Толстая). Steht der Buchstabe „Я“ dagegen vor einem Konsonanten, wird er zwar auch mit „Ja“ transkribiert, das „J“ wird jedoch kaum ausgesprochen. Also sollten Sie пять (fünf) mit einem weichen „P“ und dann mit einem „A“ aussprechen. Vergessen Sie nicht, das „T“ am Ende weich auszusprechen (tj oder tch).

p(j)-atj

Жизнь (Leben)

Der Buchstabe „Ж“ wird laut DUDEN mit „Sch“ oder „Sh“ transkribiert. Das ist verwirrend, denn auch der Buchstabe „Ш“ wird als „sch“ transkribiert und wie „sh“ ausgesprochen werden soll, kann man sich nur schlecht vorstellen. Hier decken wir das Geheimnis auf: Das „Ж“ wird wie das „J“ im Wort Journal ausgesprochen. Die Besonderheit des Wortes жизньbesteht darin, dass der Buchstabe „и“, der normalerweise wie ein „ie“ klingt (wie in Fliege), nach „Ж“ eher wie „Ы“ ausgesprochen wird. Denken Sie daran, dass das „H“ am Wortende weich ausgesprochen wird (siehe Punkt 4)!

schijsnjoderschüisnj

Царь (Zar)

Zar ist die Bezeichnung des russischen Imperators und ist vom lateinischen caesar abgeleitet (von dem auch das deutsche Wort Kaiser abstammt). Entgegen der antiken Aussprache (in etwa käsar), wird das Wort Cäsar heutzutage mit einen „Z“ ausgesprochen (Zäsar), also wie im Wort Zar.

Die eigentliche Schwierigkeit besteht in der Aussprache des „R“! Dieses wird gerollt und klingt so, wie man es in Bayern ausspricht.

Zarrr

