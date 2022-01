Ist die russische Sprache schwer für Russen?

Viele Ausländer halten Russisch für eine sehr schwer zu erlernende Sprache, aber ist sie auch für Muttersprachler schwierig? Wir haben Menschen, die Dostojewski und Tschechow im Original gelesen haben, gefragt, was sie an der russischen Sprache am meisten verwirrt.

In Russland werden die Schüler von der Grundschule bis zum Schulabschluss in der russischen Sprache unterrichtet, aber trotzdem können nicht alle Russen fehlerfrei sprechen und schreiben – einige von ihnen treiben damit ihre Mitmenschen in den Wahnsinn! Ausländer sind oft verwirrt durch die Vielzahl der Wortendungen und Fälle, die Aussprache des Buchstabens ы sowie von langen Wörtern mit vielen aufeinander folgenden Konsonanten. Russen selbst sehen nichts Ungewöhnliches in Wortschöpfungen wie Спасоглинищевский переулок (Spásoglinístschéwskij pereúlok) oder улица Kржижановского (úliza Krschischanówskowo), aber es gibt andere Dinge, die für Muttersprachler sehr schwierig sind.

Die Anzahl der Buchstaben des Suffixes hängt vom Kontext ab

Alena Repkina Alena Repkina

Einer der schwierigsten Punkte in der russischen Grammatik sind Adjektive und Partizipien mit dem Buchstaben н (n) im Suffix, da er entweder einfach oder aber doppelt auftreten kann. In einigen Fällen müssen Sie sich die Schreibweise merken, in anderen Fällen müssen Sie sich am Kontext orientieren. Zum Beispiel, heißt Bratkartoffel im Russischen жареная картошка (schárenaja kartóschka). Oder wenn die Kartoffeln mit Pilzen gebraten sind – жареная картошка с грибами (schárenaja kartóschka s gribámi). Wenn es aber heißt mit Pilzen gebratene Kartoffeln, ist die richtige Schreibweise жаренная с грибами картошка (schárennaja s gribámi kartóschka), also mit doppelten n. Denken Sie, es handelt sich um denselben Satz? Aber nicht doch! Der Teufel steckt im Detail: Im ersten Fall wurden die Kartoffeln zuerst gebraten (schárenaja ist hier ein Adjektiv, das vom Verb abgeleitet wurde) und dann die Pilze hinzugefügt, während im zweiten Fall die Kartoffeln zusammen mit den Pilzen gebraten wurden (schárennaja ist ein Partizip).

„Für mich ist das das Schwierigste an der Sprache, weil ich ein visueller Typ bin und sehen muss, wie man ein Wort schreibt, und in diesem Fall gibt es verschiedene Varianten“, erklärt die Fotoredakteurin Daria Sokolowa aus Moskau.

„Das war für mich die Hölle in der Schule“, fügt Walentina Pachomowa aus St. Petersburg hinzu, die im Bereich E-Learning arbeitet. „Was ist mit in Sahne gebraten?“ (Und was denken Sie, wie die richtige Schreibweise lautet? Schreiben Sie Ihre Antwort in die Kommentare!)

Natürlich gibt es Sonderregeln und Ausnahmen. Zum Beispiel wird das Wort ветреный (wétrennyj, dt.: windig) immer mit nur einem n geschrieben, aber wenn man den Präfix без- (bes-, dt.. ohne) hinzufügt, wird das Wort immer mit zwei n geschrieben, also безветренный (beswétrennyj, dt.: windstill).

Wo werden die Kommas gesetzt?

Alena Repkina Alena Repkina

„Für mich als Muttersprachlerin, die zu der Generation gehört, die vor allem in Online-Messengern kommuniziert, sind Satzzeichen die größte Schwierigkeit“, bekennt die Linguistin Tamara Grigorjewa aus Moskau. „Durch die allgemeine Nichteinhaltung der Regeln bei der der Textformatierung werden Satzzeichen und Großbuchstaben deutlich seltener verwendet.“

Im Russischen gibt es viele Regeln für die Verwendung von Kommas und es reicht nicht aus, sich zu merken, vor oder nach welchen Wörtern ein Komma steht. Auch der Kontext ist wichtig.

Nehmen wir zum Beispiel das Wort как (kak, dt.: wie). In dem Satz Она прекрасна, как майская роза. (Aná prekrásna, kak májskaja rósa, dt.: Sie ist so schön wie eine Mairose) muss ein Komma gesetzt werden. Aber in dem Satz У нее волосы вьются как у ее матери. (U nejó wólosy wjútsa kak u ejó máteri, dt.: Sie hat lockiges Haar wie ihre Mutter) steht kein Komma. Dies ist nur ein Beispiel! Können Sie sich vorstellen, wie viele davon es im Russischen gibt?

Neben dem Komma gibt es noch weitere komplexe Satzzeichen. Woher wissen Sie, wann Sie Semikolon, Gedankenstriche und Klammern verwenden müssen? Neben den üblichen Satzzeichen gibt es auch die so genannten Autorenzeichen. Und einige russische Schriftsteller sind große Fans von langen Sätzen mit mehreren Teilen.

„Die Zeichensetzung ist sehr schwierig, vor allem, wenn es sich um die Zeichen des Autors handelt“, sagt Valentina. „Nehmen Sie Leo Tolstoi oder andere große Denker.“

Natürlich verwenden Russen in der Online-Kommunikation nicht immer eine förmliche oder völlig korrekte Sprache, lassen oft Satzzeichen weg und fügen Klammern hinzu, um Gefühle auszudrücken.

Knifflige Betonung

Alena Repkina Alena Repkina

„Das Schwierigste an der russischen Sprache ist die Betonung“, sagt die Wirtschaftswissenschaftlerin Swetlana Kotans aus Moskau. „Wir verschieben die Betonung in vielen Wörtern, weil es für uns bequemer ist, aber das ist oft falsch.“

Das häufigste Beispiel ist das Wort красивее (krasíweje, dt.: schöner). Basierend auf dem Wort красивый, mit der Betonung auf dem и, ist es korrekt, краси́вее zu sagen. Viele Russen sagen jedoch красивéе, weil es für sie besser oder irgendwie „russischer“ klingt.

Im Allgemeinen kann die Betonung im Russischen theoretisch nicht nur auf jede Silbe fallen, sondern auch die Bedeutung des Wortes verändern. Zum Beispiel bedeutet das Wort зáмок (sámok) Schloss im Sinne einer Burg, während замóк das Schloss in einer Tür ist. Жаркóе (scharkóje) ist ein Eintopf, während жáркоеheiß bedeutet. Мукá (muká) ist Mehl zum Backen, му́ка bedeutet jedoch Leiden.

Jetzt müssen wir die Regeln ändern!

Alena Repkina Alena Repkina

Außerdem haben Muttersprachler Probleme mit der Konjugation der Verben (едéшь / еди́шь, dt.: du gehst, види́шь / видéшь, dt.: du siehst), getrennter / nicht getrennter Schreibweise von Partikeln (также / так же, dt.. sowie / so wie; заодно / за одно, dt.: gleichzeitig; zusammen mit / für ein), unbetonten Vokalen (симпатичный / симпотичный, dt.: sympathisch). Ganz zu schweigen davon, dass sich die Regeln ständig ändern.

Wie jede andere Sprache entwickelt sich auch das Russische weiter und wird durch neue Wörter und Regeln bereichert. Selbst wenn Sie Russisch gut beherrschen, würden Sie kaum eine Geschichte verstehen, die im 18. Jahrhundert geschrieben wurde, da die Menschen damals andere Wörter und sogar andere Buchstaben verwendeten.

In der Mitte des 20. Jahrhunderts schrieben die Russen придти (pridtí, dt.: ankommen) statt des modernen прийти (prijtí) und диэта anstelle von диета (diéta, dt.: Ernährung, Diät). Eine Quelle häufiger Verwirrung ist die Frage, ob das Wort кофе (kófe, dt.: Kaffee) männlichen oder sächlichen Geschlechts ist.

„Ich denke, dass die Sprache für einen Muttersprachler keine Schwierigkeiten bereitet, wenn sie nur zur Kommunikation verwendet wird“, sagt die Linguistin und Autorin von Russia Beyond Natalia Kikilo, die Russisch für Ausländer unterrichtet. „Selbst wenn Russen und Ausländer die gleichen Fehler begehen (z. B. das Geschlecht des des Wortes Kaffee), haben diese Fehler völlig unterschiedliche Ursachen. Bei Muttersprachlern verrät ihre russische Sprache eher etwas über ihre Bildung, ihr Tätigkeitsfeld und ihren Hintergrund.“

Heutzutage legen Linguisten allgemeine Regeln für die Schreibweise neuer Wörter wie блогер (blóger, dt.: Blogger) und инcтаграмер (instagrámer, dt.: Instagrammer) auf Russisch fest, da es verschiedene Möglichkeiten der Transliteration geben kann. Aber neue Wörter tauchen immer schneller auf!

„Ich habe vor kurzem herausgefunden, was мерч (mertsch, aus dem Englischen: merch, Kurzform von Merchandise) bedeutet. Und ich musste das Jugendwort краш (krasch, aus dem Englischen: crush, dt.: in jemanden verknallt sein) googeln“, sagt Tamara. „Zehnjährige Kinder sprechen meistens eine Art TikTok-Sprache. Sogar das neue Wort тренд (trend) hat bereits seine Bedeutung verändert. Das bedeutet bei den Kindern und Jugendlichen nicht mehr Tendenz, sondern ist eine Sache aus einem sozialen Netzwerk, die viele zu Hause nachmachen und vor der Kamera tanzen. Es ist schwer, das auf Russisch nachzuvollziehen.“

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.