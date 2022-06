Sprichwörter erklärt: Was bedeutet die Redewendung Kohlsuppe mit dem Bastschuh löffeln?

Kira Lisitskaya (Photo: Anatoly Prososov, Andrey Arkusha, Justus Klingel, Komsomolskaya Pravda, Vladimir Melnikov, Nikolay Titov/Global Look Press)

In der russischen Sprache gibt es eine große Anzahl populärer Redewendungen, die interessante, wenn auch nicht sehr ungewöhnliche, kulturelle Eigenheiten widerspiegeln. Hier ist eine von ihnen.

Sie haben in ihrem Leben noch nie etwas Gutes gesehen, sie haben immer Kohlsuppe mit dem Bastschuh gelöffelt.



Wie kann man so viel Geld ausgeben, um Spaß zu haben, während die Eltern Kohlsuppe mit dem Bastschuh löffeln?

Diese beiden Sätze sind Beispiele für eine russische Redewendung, die für einen Nicht-Muttersprachler wahrscheinlich sehr schwer auszusprechen ist: Щи лаптем хлебать (Stschi láptjem chlebátj, dt. wörtlich: Die Kohlsuppe mit dem Bastschuh löffeln).

Was bedeutet das?

Stschi ist eine sehr billige und einfach zuzubereitende russische Suppe. Sie wird aus Kohl und anderen Gemüseresten zubereitet. In den Dörfern wurde diese Suppe nicht mit Fleischbrühe zubereitet, sondern der Kohl (oder das Sauerkraut) wurde direkt ins Wasser gegeben. Manchmal wurde diese Mahlzeit über Nacht auf kleiner Flamme gekocht und am Morgen war sie zum Frühstück fertig. Normalerweise aß man diese Kohlsuppe in der Fastenzeit oder wenn man nichts anderes zu essen hatte. Heute kochen die Russen auch Stschi, aber manchmal mit Rind-, Hühner- oder Pilzbrühe. Sie gilt als gesunde und diätetische Suppe.

Lápti sind traditionelle russische Schuhe, die aus Bast geflochten wurden, der aus eingeweichter Baumrinde (oft Birken- oder Lindenrinde) hergestellt wurde. Sie sind sehr einfach zu fertigen und die Bauern in Russland trugen sie in den wärmeren Jahreszeiten.

Chlebátj bedeutet eigentlich schlürfen, also recht unkultiviertes Trinken.

Diejenigen, die früher Stschi gegessen und Lápti getragen haben, waren mit Sicherheit arme Leute. Wenn sich jemand nicht einmal einen Löffel zum Essen leisten konnte, musste er einen Bastschuh benutzen. Wird eine Person auf diese Weise beschrieben, bedeutet das, dass sie in schrecklicher Armut lebt.

Ausdruck des kulturellen Niveaus

Nach der Revolution kamen Leute an die Macht, die die Suppe mit dem Bastschuh löffelten.

Können Sie sich in diesem Zusammenhang jemanden vorstellen, der Suppe wirklich mit einem Bastschuh isst? Nicht im metaphorischen Sinn, sondern im tatsächlichen Leben. Das sähe unglaublich abstoßend aus und würde zeigen, dass die Person ein sehr niedriges kulturelles Niveau hat. Diese Redewendung bezieht sich also nicht nur auf jemanden, der in Armut lebt, sondern auch auf jemanden, der sehr ungehobelt, unhöflich und ungebildet ist.

Gleichzeitig bezeichnet Die Suppe nicht mit dem Bastschuh löffeln, dass jemand nicht so einfach ist, wie er scheint. Wir haben das Geheimnis der Amerikaner entdeckt – auch wir löffeln die Suppe nicht mit dem Bastschuh.

In diesem Fall gibt es einen ähnlichen Ausdruck, der ebenfalls mit Bastschuhen zu tun hat: Не лыком шит (Nje lýkom schit, dt.: Nicht mit Bastrinde genäht). Im Deutschen würde man sagen: Nicht mit dem Klammerbeutel gepudert sein. Es wird also jemand beschrieben, der alles andere als ein Einfaltspinsel ist!

