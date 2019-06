Das Burdenko-Hospital: Die Geschichte hinter dem besten Krankenhaus Russlands

Public domain Public domain

1706 in Moskau gegründet, ist das klinische Militärhauptkrankenhaus die älteste medizinische Einrichtung in Russland.

Nikolai Bidloo Public domain Public domain

Der Gründer des Moskauer Krankenhauses, wo sich auch die erste medizinische Fakultät des Landes befand, war der persönliche Arzt von Zar Peter dem Großen, der Niederländer Nikolai Bidloo.

Fyodor Alekseyev Fyodor Alekseyev

Das Krankenhaus wurde rechtzeitig gegründet: Russland führte einen anstrengenden Krieg gegen Schweden (der Große Nordische Krieg, 1700-1721) und die Ärzte hatten viel zu tun mit einer wachsenden Anzahl an Verwundeten. Seitdem haben die Ärzte dieses Krankenhauses an allen Kriegen teilgenommen, in die Russland involviert war.

Das Krankenhaus überlebte die Besetzung Moskaus durch Napoleons Truppen und verheerende Brände im Jahr 1812. Dominique Jean Larrey, der Militärarzt und Chirurg der Grande Armée, schrieb in seinen Erinnerungen, dass es das beste Krankenhaus sei, das er jemals besucht habe.

Im Laufe seiner Geschichte hat das Krankenhaus seinen Namen mehrmals geändert. 1946 wurde es nach dem Begründer der russischen Neurochirurgie, dem Arzt Nikolai Burdenko, benannt.

Ptitsyn/Sputnik Ptitsyn/Sputnik

Das Burdenko-Krankenhaus spielte eine führende Rolle in der russischen Medizin: Hier wurden die erste Rettungssanitäter-Schule, der erste Operationssaal und die erste Kardiologie-Abteilung des Landes, Moskaus erste Laryngoskopie usw eröffnet.

Kirill Naumenko/wikipedia Kirill Naumenko/wikipedia

Das Krankenhaus verfügt über ein einzigartiges Labor für Notfalloperationen, das an Bord eines Il-76-Flugzeugs stationiert ist. Es fliegt in Konfliktgebiete, um dringende medizinische Hilfe zu leisten und kann bei Bedarf bis zu 45 Verwundete evakuieren.

Vitaly Ankov/Sputnik Vitaly Ankov/Sputnik

1992 gründete das Krankenhaus eine medizinische Spezialeinheit. Sie begleitet das russische Militär zu den gefährlichsten Konfliktgebieten und zu Friedensmissionen in Russland und auf der ganzen Welt.

Mikhail Metzel/ТАSS Mikhail Metzel/ТАSS

Heutzutage wird hier nicht nur das Militär, sondern auch die Zivilbevölkerung behandelt. Jährlich werden 22 000 Patienten und Verletzte von 3 500 Medizinern in den 130 Diagnosezentren und Laboren aufgenommen.

Das Museum Das klinische Militärhauptkrankenhaus Das klinische Militärhauptkrankenhaus

Das Burdenko-Krankenhaus verfügt über ein eigenes Museum, das seiner Geschichte und der Entwicklung der Medizin in Russland gewidmet ist.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.