Das Leben in den sowjetischen Kaukasusrepubliken (FOTOS)

Wir zeigen, wie der kommunistische Alltag in den Kaukasusrepubliken Georgien, Armenien und Aserbaidschan aussah.

Der sowjetische Kaukasus war in der ganzen UdSSR bekannt für seine Weine, Kureinrichtungen und die bunten lokalen Bräuche.

Natur und Architektur

Der Kaukasus ist eine Bergregion. Die Menschen, die dort leben, sind stolz auf diese Tatsache. Sie sind überzeugt, dass die rauen Bedingungen einen starken Charakter hervorbringen.

Es gibt in der Gegend viele alte Klöster, die einsam inmitten der Berge liegen. Die sowjetische Vergangenheit hat die Region jedoch stark beeinflusst und Denkmäler und Gebäude hinterlassen, die für den sowjetischen Urbanismus sehr charakteristisch sind.





Ein Denkmal für Wladimir Lenin in Aserbaidschan.

Lenin-Platz in Baku, der Hauptstadt Aserbaidschans.

Tiflis, die Hauptstadt von Sowjetgeorgien, 1971.

Eine Aussichtsplattform auf einem Gebirgspass in der Georgischen SSR, 1988, eine typische Landschaft für diese Gegend.

Während die Städte voller sowjetischer Denkmäler sind, sind in den Bergen alte Klöster weit verteilt.

Einige Orte in dieser Region sahen für die Sowjets ungewöhnlich exotisch aus. Zum Beispiel diese alte Straße in Baku, Aserbaidschan.

Jungfrauenturm, ein Denkmal aus dem 12. Jahrhundert in der Altstadt von Baku, Aserbaidschan.

Wohnviertel in Eriwan, der Hauptstadt der Armenischen SSR.

Gesichter der Region

Viele Sowjetbürger betrachteten den Kaukasus als eine einzige zusammenhängende Region. Doch bei allen Gemeinsamkeiten im Hinblick auf Landschaft, Klima, Wirtschaft und andere Lebensbereiche, gab es immer noch bemerkenswerte Unterschiede zwischen der Georgischen, Armenischen und Aserbaidschanischen Sowjetrepublik.

Ein alter Mann in Georgien im Jahr 1971.

Ein Mann in Aserbaidschan in den 1970er Jahren.

Ein alter Mann in Armenien in den 1960er Jahren.

Eisenbahningenieurin Ghulam Gasanova im Jahr 1943.

Unterhaltung, Gemeinschaft und Zeitvertreib

Genau wie in anderen Sowjetrepubliken haben die Menschen den Kontakt zu Kollegen und Nachbarn gesucht. Tanzen war ein beliebter Zeitvertreib und das Kaspische Meer, der Stolz der Aserbaidschanischen SSR, bot den Menschen in der Region und der gesamten Sowjetunion einzigartige Urlaubsmöglichkeiten.

Segelboote im Jahr 1935.

Seemänner tanzen mit jungen Frauen in der Georgischen SSR, 1944.

Eine Frau im Arzni Resort in der Armenischen SSR, 1951.

Es gab viele Resorts in der Region, in denen Menschen aus der ganzen Sowjetunion Urlaub machten und sich medizinisch behandeln ließen. Einige waren berühmt für ihr Mineralwasser.

Eltern, die 1955-56 mit ihren Kindern in Baku, Sowjet-Aserbaidschan, Kontakte knüpfen.

Kinder gehen über eine Straße in der Stadt Sumqayıt in Aserbaidschan im Jahr 1959.

Einige bevorzugen das Alleinsein. Ein Mädchen in Batumi, Georgische SSR, 1938.

Personen auf einer Bank im Sanatorium der Freundschaft in der Georgischen SSR, 1957.

Erholungssuchende, Tiflis, Georgische SSR, 1939.

Spaziergänger auf der Straße in Tiflis, 1971.

Eine Frau in Armenien in den 1960er Jahren.

Jubelnde Fans in einem Stadion in der Armenischen SSR in den 1960er Jahren.

Landleben

Landwirtschaft und Viehzucht waren einige der wichtigsten wirtschaftlichen Säulen im sowjetischen Kaukasus. Die drei Republiken lieferten Obst, Tee, Milch, Fleisch und vor allem Wein und Tabak für die gesamte Sowjetunion. Die sowjetische Führung förderte die Republiken wirtschaftlich und kaufte die Waren von dort zu überhöhten Preisen, um die lokale Wirtschaft weiter anzukurbeln. Bald zahlte sich dieser Ansatz aus.

Ein armenischer Mann, der Anfang der 1960er Jahre Tabakblätter inspiziert.

Eine Frau, die 1938 in der Georgischen SSR Trauben erntet.

Frauen, die in den 1950er Jahren in Armenien Tabakblätter verarbeiten.

Kollektive Sportübungen auf einer aserbaidschanischen Farm im Jahr 1936.

Ein junger armenischer Junge, der sich in den 1960er Jahren um sein Vieh kümmert.

Armenische Bauern, die zwischen 1955 und 1965 ihre Baumwollernte wiegen.

Eine georgische Teeplantage in den 1950er Jahren.

Die Region ist berühmt für ihre Weinproduktion. Vor Ort produzierter Wein wurde in alle anderen Republiken der UdSSR exportiert.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.