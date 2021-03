Wie sah Russland im Jahr 1941 aus? (FOTOS)

Was bedeutete das Jahr 1941 in der russischen Geschichte? Wie sahen die Menschen aus? Und was passierte auf den Straßen der Städte im ersten Jahr des Großen Vaterländischen Krieges in der Sowjetunion?

Die Stalin-Diktatur erreichte ihren Höhepunkt: die Industrialisierung war in vollem Gange, neue riesige Fabriken wurden gebaut und die Bauern arbeiteten hart in Kolchosen - kollektiven Farmen. Gleichzeitig war das auch die Zeit der großen Säuberung, die in den späten 1930er Jahren begann. Viele Menschen wurden in Gefängnisse und Arbeitslager verbracht.

Am 22. Juni 1941 jedoch wurde die ganze sowjetische Geschichte auf vorher und nachher gespalten: der Zweite Weltkrieg erreichte die Östliche Front mit dem Angriff Nazi-Deutschlands auf die Sowjetunion. Auch Moskau und St. Petersburg waren bedroht. Kinder und Studenten standen Schlange, um sich als Freiwillige an die Front zu melden. Junge Frauen schlossen sich den Reihen der Soldatinnen an oder arbeiteten in den Fabriken, um Waffen für die Rote Armee herzustellen. Die Bürger wurden evakuiert, während ihre Häuser von Bomben zerstört wurden…

1. Pioniere am Vorabend des Krieges

2. Sowjetischer Umweltschutz: Pioniere sammeln Altmetall

3. „Morgen begann der Krieg…“

4. Der Kindergarten der Fabrik „Der Rote Proletarier“

5. Die Schulkinder nehmen an den Demonstrationen zum Tag der Arbeit im Mai teil.

6. Angehende Piloten

7. Eine Traktoristin arbeitet in einem Dorf.

8. Touristen unternehmen eine Wanderung in den Kaukasus-Bergen.

9. Sowjetische Piloten ziehen in den Kampf, um ihre heimischen Felder zu schützen.

10. Der erste Tag der Nazi-Besetzung in der Stadt Newel in der Region Pskow im westlichen Russland

11. Die Ausstellungsgegenstände im Pjotr-Tschaikowski-Museum nach dem Einfall der Nazis

12. Die Soldaten warten in den Gräbern vor dem Angriff.

13. Moskau während des Zweiten Weltkrieges: ein Aerostat neben dem Gebäude des Bolschoi-Theaters

14. Die Majakowskaja-U-Bahn-Station dient als Luftschutzbunker im Jahr 1941.

15. Eine Frau stellt Bomben für die Rote Armee her.

16. Die Soldaten der Luftschutztruppen auf einem Moskauer Dach

17. Die berühmten sowjetischen Schriftsteller Michail Scholochow und Alexander Fadejew an der Front

18. Eine Straße in Moskau während des Krieges

19. Die Soldaten machen sich auf den Weg, um für Moskau zu kämpfen.

20. Die Soldaten marschieren an der Nördlichen Front.

21. Ein abgeschossenes Nazi-Flugzeug im Zentrum Moskaus

22. Ein Platz in Moskau während des Krieges

23. Die Mädchen bauen PPSch-Waffen zusammen – eine sowjetische Maschinenpistole, die von Georgi Schpagin entwickelt und im Zweiten Weltkrieg von sowjetischen Soldaten aktiv eingesetzt wurde.

24. Mädchen tarnen ein Flugzeug.

25. Leningrad, Winterpalast. Bauern evakuieren Vieh.

26. Das Ballett „Schwanensee“ im evakuierten Bolschoi-Theater

27. Soldaten auf Pferden bei Moskau

28. „Der Sohn des Regiments“

29. Die Moskauer sammeln Hilfe für die Armee.

30. Propellerschlitten bei Moskau

31. Leningrad, Newski-Prospekt. Ein zerstörtes Gebäude nach einem Nazi-Luftangriff.

32. Die Schulmädchen üben, Brandbomben zu löschen.

33. Ein Soldat posiert für ein Foto mit einem abgeschossenen Nazi-Flugzeug.

34. Das von Nazi-Angriffen beschädigte Kloster Neu-Jerusalem in der Nähe von Moskau

35. Militärhunde im Einsatz in der Arktis

36. Trotz des Krieges wird der 24. Jahrestag der Oktoberrevolution am 7. November 1941 mit einer Parade auf dem Roten Platz gefeiert.

