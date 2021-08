Wie alt ist Russland?

Russland in seiner heutigen Form wird 2021 erst 30 Jahre alt. Doch die Geschichte der russischen Staatlichkeit reicht zurück bis ins Jahr 862.

Wie ein Phönix ist Russland mehrfach aus der Asche auferstanden. Daher sind viele verwirrt, wenn es um die Frage geht, wie alt das Land eigentlich ist. Der Schlüssel zu dieser Frage liegt in einer anderen Frage: Von welchem Russland sprechen wir genau?

Das moderne Russland

Der Rote Platz in Moskau im August 1991. Juri Abramotschkin / Sputnik Juri Abramotschkin / Sputnik

Eine kurze Periode chaotischer Machtkämpfe in den politischen Kreisen Moskaus in den späten 1980er und frühen 1990er Jahren führte zur offiziellen Auflösung der UdSSR im Jahr 1991.

Der Russlandtag, ein jährlich am 12. Juni begangener Feiertag zum Gedenken an die Verabschiedung der Erklärung der staatlichen Souveränität der Russischen Sozialistischen Sowjetrepublik, wird oft mit dem Geburtstag des modernen, postsowjetischen russischen Staates verwechselt. Es ist jedoch irreführend, die Existenz des modernen russischen Staates auf die am 12. Juni 1990 verabschiedete Erklärung zurückzuführen.

Das Dokument ebnete zwar den Weg für die Auflösung der Sowjetunion, indem es den Vorrang russischer Gesetze vor den Gesetzen der UdSSR festlegte, doch die eigentliche Entstehung des modernen russischen Staates erfolgte erst ein Jahr später, als das russische Parlament verkündete, dass das Land künftig „Russland" oder „Russische Föderation" heißen würde und die UdSSR am 25. Dezember 1991 offiziell zerfiel.

Somit wird der moderne russische Staat im Jahr 2021 30 Jahre alt.

Die UdSSR

Eduard Peskow/Sputnik Eduard Peskow/Sputnik

Obwohl die Uhr erst vor kurzem zurückgestellt wurde, ist die russische Staatlichkeit eigentlich viel älter als 30 Jahre. Vor der Entstehung Russlands als moderner und unabhängiger Staat war das Land 69 Jahre lang - wenn auch unter einem anderen Namen - zusammen mit anderen Staaten, die dem kommunistischen Bündnis angehörten, ein Teil der Sowjetunion.

In dieser Eigenschaft existierte Russland vom 30. Dezember 1922 bis zur Auflösung der Sowjetunion im Jahr 1991. Bevor die Sowjetunion vollständig und offiziell gegründet wurde, existierte Russland seit 1917 in Form der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik (RSFSR), die noch nicht Teil der UdSSR war.

Wenn man die Anzahl der Jahre, in denen Russland als RSFSR innerhalb und außerhalb der UdSSR existierte, mit der Anzahl der Jahre addiert, in denen Russland als moderner unabhängiger Staat existiert, ist Russland im Jahr 2021 104 Jahre alt.

Das Russische Reich und das russische Zarenreich

Großfürst von Moskau Iwan III. Public domain Public domain

Die oft romantisch verklärte Zeit des Russischen Imperiums endete mit der Revolution von 1917, aber es existierte schon seit längerer Zeit. Es ist bekannt, dass Peter der Große im Jahr 1721 die Entstehung des Russischen Reiches - und sich selbst als dessen Kaiser - proklamierte.

Aber schon vorher gab es den russischen Staat in einer anderen Form, als das Zarenreich Russland 1547 unter der Herrschaft von Iwan dem Schrecklichen gegründet wurde.

Ganz zu schweigen von der Gründung des Großfürstentums Moskau im Jahr 1283, als Iwan III. den Titel des Großfürsten der gesamten Rus annahm.

Wenn man dies in die Berechnung einbezieht, wird Russland im Jahr 2021 738 Jahre alt.

Die Anrufung Ruriks

Reproduktion des Gemäldes „Enkel von Gostomysl: Rurik, Truvor, Sineus“ des Künstlers Ilja Glasunow. Igor Bojko/Sputnik Igor Bojko/Sputnik

Offiziell ist man sich jedoch einig, dass die Entstehung der russischen Staatlichkeit bis ins 9. Jahrhundert zurückreicht. Damals - so die Primärchronik - wurde der Warägerfürst Rurik von den finnischen und ostslawischen Völkern der nordwestlichen Länder gerufen, um über sie zu herrschen. Er ließ sich 862 in Nowgorod nieder und begründete damit die erste offizielle russische Staatlichkeit und die Rurikiden-Dynastie. Dies gilt allgemein als Entstehungsjahr des russischen Staates.

Wenn Sie also das nächste Mal gefragt werden, wie alt Russland ist, wissen Sie jetzt, dass es im Jahr 2021 1159 Jahre alt wird... oder sehen Sie das anders?

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.