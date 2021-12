Fünf ausgestorbene ethnische Gruppen, die früher in Russland lebten

Viele ethnische Gruppen verloren im Laufe der Zeit ihre unverwechselbare ethnische Identität, ihre Traditionen, ihre Kultur und ihre Sprache, und verschmolzen mit anderen Völkern. So vermischten sich beispielsweise im 17. Jahrhundert die Kuronen mit den baltischen Völkern, die Merjaner assimilierten sich im 14. Jahrhundert mit den Mari und Mordva, während die Bulgaren Teil der Ethnogenese der Tataren, Kumyken und Nogai wurden und einem ganzen Land, Bulgarien, ihren Namen gaben. Aber all das ist schon vor sehr langer Zeit geschehen. Die folgenden einheimischen Völker Russlands hingegen sind erst vor relativ kurzer Zeit verschwunden - nach historischen Maßstäben erst gestern.

1. Evrimeiset

Evremeis Mädchen in nationaler Kleidung. Y. S. Hämeen-Anttila, Helsinki, 1943 / Public Domain Y. S. Hämeen-Anttila, Helsinki, 1943 / Public Domain

Historisch gesehen war die Karelische Landenge (nördlich von St. Petersburg) die Heimat vieler indigener Völker. Im Gebiet zwischen Russland und Schweden lebten Russen, Schweden, Finnen, Vepsen, Vods und Karelier. Ein weiteres einheimisches Volk dort waren die Evrimeiset. Sie lebten ursprünglich entlang des Flusses Vuoksi (nördlich von St. Petersburg) und waren mit den Finnen, Kareliern und Izhorianern verwandt. Sie gehörten der lutherischen und teilweise der russisch-orthodoxen Kirche an, sprachen aber ihre eigene Sprache (ähnlich dem Karelischen und Finnischen) und hatten ihre eigenen Bräuche.

Anfang des 17. Jahrhunderts wurde hier die Provinz Ingria gegründet, in der die Evrimeiset den größten Teil der Bevölkerung stellten. Ihre neuen Nachbarn waren die Savakot, Siedler aus der finnischen Region Savonia. Zunächst vermischten sich die beiden ethnischen Gruppen nur wenig, doch im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert verschwanden die Unterschiede zwischen ihnen, und alle Bewohner dieser Gebiete wurden fortan als Ingrier bezeichnet. Heutzutage gelten auch die Ingermanen als ein kleines autochthones Volk: Im Leningrader Gebiet leben nur noch etwa 4.000 von ihnen. Die Liste der traditionellen Evrimeiset-Dörfer umfasst: Luppolovo, Vartemyagi, Rappolovo, Toksovo, Baryshevo und Kavgolovo.

2. Matoren

Gehen wir nun nach Sibirien. Hier, an den nördlichen Hängen des Sajan-Gebirges (südlich von Krasnojarsk und Chakassien), lebten vor nicht allzu langer Zeit die Matoren, die zu den samojedischen Völkern (zu denen auch die Nenzen, Enzen und Nganasen gezählt werden) gehörten. Wie bei anderen nördlichen Völkern waren ihre Hauptbeschäftigungen die Jagd und die Rentierzucht. Die Mator-Sprache war eine der beiden Hauptsprachen der Samojeden (die andere war das Kamassische). Sie gilt heute als ausgestorben. Im 19. Jahrhundert assimilierten sich die Matoren mit ihren Nachbarn, den Tuwinern und den Chakassen. Viele Vertreter dieses Volkes wurden durch eine Pockenepidemie ausgerottet.

3. Die Kamassinen

Die Familie Salamatow. Kamasinier (russische Schwiegertochter) - Dorf Abalakowo, 1925. Arkady Tugarinov / Public Domain Arkady Tugarinov / Public Domain

Die Kamassinen lebten auf dem Gebiet des heutigen Chakassien und im Süden des Krasnojarsker Territoriums. Sie unterteilten sich in Steppenkamasinen und Taigakamasinen (die manchmal auch Taigatataren genannt wurden), und die kamassinische Sprache hatte verschiedene Dialekte. Diese ethnische Gruppe war bereits im 17. Jahrhundert im Aussterben begriffen: Damals zählten russische Entdecker in diesem Gebiet nur etwa 500 Kamassinen.

Ende des 19. Jahrhunderts vermischte sich dieses samojedische Volk fast vollständig mit den Russen und den hier lebenden Chakassen. Interessanterweise trafen sowjetische Ethnographen während ihrer Forschungsexpeditionen im Sajan-Gebirge auf seltene Vertreter der Kamassinen. Wie ihre nördlichen Verwandten lebten sie in Tipis. Der letzte Sprecher des Kamassischen starb 1989, während die letzten beiden Kamassinen in der Volkszählung 2010 erfasst wurden.

4. Die Kotten

Umsiedlungszentrum bei Kansk / Album „Großartiger Weg. Ansichten von Sibirien und der Großen Sibirischen Eisenbahn" 1899. Public Domain Public Domain

Das Nomadenvolk der Kotten (Kan-Tataren) lebte im Süden Sibiriens entlang des Flusses Jenissei. Sie sprachen die Kott-Sprache der jenizischen Sprachgruppe. Heute gelten alle Jenissei-Sprachen als ausgestorben, mit Ausnahme von Ket (das derzeit von etwa 200 Menschen gesprochen wird). Was von den Kotten auf der Landkarte übrig geblieben ist, sind Ortsnamen, die auf „shet“ und „chet“ enden (z. B. die Stadt Tayshet).

Ende des 19. Jahrhunderts waren die Kotten vollständig mit den Samojeden (einschließlich der Kamassinen) sowie mit den Burjaten und Russen assimiliert. Zu dieser Zeit gab es nur noch fünf Sprecher der kottischen Sprache, was durch eine Expedition des Philologen Matthias Castren bestätigt wurde. In den 1960er Jahren führte der sowjetische Linguist Alexander Matwejew eine ethnografische Expedition in die Gebiete durch, in denen diese Volksgruppe früher lebte. Zu diesem Zeitpunkt gab es dort nichts mehr, was an die Kotten erinnerte.

5. Die Goaye

Am Ende des Sommers 1863 war fast der gesamte Nordhang des Westkaukasus von Anapa bis Tuapse bereits von russischen Truppen besetzt, indem sie die Tscherkessen zurück auf den kaukasischen Hauptkamm und dann auf das Meer drängten und sie zu weiteren Vertreibungen zwangen zur Türkei. Public Domain Public Domain

Der Kaukasus ist vielleicht der multiethnischste Teil des modernen Russlands (so wie es auch in der UdSSR und im Russischen Reich war), in dem Dutzende von Volksgruppen leben. Entlang des Flusses Ashe (im heutigen Gebiet Krasnodar) lebten seit jeher die Goaye, eine ethnische Gruppe der Adygejer. Sie genossen eine Art privilegierten Status und eine gewisse Unabhängigkeit von den anderen ethnischen Gruppen. Es gab mindestens 17 Clans, die zu dieser Subethnie gehörten und die in den lokalen Ortsnamen Spuren hinterlassen haben. Die Goaye sprachen einen Dialekt der Adygejer-Sprache. Es wird angenommen, dass sie nach dem Kaukasuskrieg Mitte des 19. Jahrhunderts ausgestorben sind. 1930 trafen sowjetische Ethnographen jedoch mehrere Goaye-Familien, die die alten Nachnamen ihrer Vorfahren trugen. Den Forschern gelang es auch, einige Alteingesessene zu treffen, die sich an eine andere Familie von Goaye-Fürsten erinnerten, die in der Nähe von Sotschi lebte. Heutzutage gibt es dort nur noch ein Dorf (Alexejewka), das früher Gvai hieß, und ein Gebiet namens Guarek.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.