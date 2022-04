Fünf sowjetische Spione, die ihr Land verrieten

1. Igor Gusenko

Als der GRU-Agent Igor Gusenko, der damals in der sowjetischen Botschaft in Ottawa stationiert war, im Herbst 1944 erfuhr, dass er nach Moskau zurückbeordert werden sollte, war er nicht erfreut über diese Nachricht. Der Agent war inzwischen an einen komfortablen westlichen Lebensstil gewöhnt und wollte keineswegs in die UdSSR zurückkehren, die immer noch mit den katastrophalen Folgen des Zweiten Weltkriegs zu kämpfen hatte. Das Einzige, was er erreichen konnte, war seine Abreise hinauszuzögern.

Am 6. September 1945 wandte sich Gusenko an die kanadische Einwanderungsbehörde mit dem Antrag, ihm die Staatsbürgerschaft zu verleihen. Dies sprach sich schnell bei Premierminister W.L. Mackenzie King und in der sowjetischen Botschaft herum, die schließlich feststellte, dass eine Reihe von geheimen Codebüchern und sensiblem Dekodierungsmaterial verschwunden waren. Vier sowjetische Agenten wurden in der Nacht, in der er entlarvt wurde, zu seiner Wohnung geschickt. Doch Gusenko und seine Familie schliefen im Haus ihrer Nachbarn. Am nächsten Tag wurde die Familie von der kanadischen Polizei unter Schutz gestellt.

Dank Gusenkos Aussage und der Dokumente, die er den kanadischen Behörden übergab, wurden schließlich mehrere Dutzend Personen der Spionage für die UdSSR angeklagt - darunter auch ein kanadischer Abgeordneter.

2. Elizabeth Bentley

Gemeinfrei Gemeinfrei

Dieser jungen Kommunistin, die in Moskau unter dem Spitznamen „Umniza“ („Kluges Mädchen“) bekannt war, gelang es 1945 praktisch, das gesamte sowjetische Spionagenetz in den Vereinigten Staaten zu zerschlagen. Sie hatte die 1930er Jahre damit verbracht, wertvolle Informationen für die UdSSR zu sammeln, während sie in der von Mussolini kuratierten italienischen Informationsbibliothek in New York arbeitete. Dort trat sie eine Stelle als Hauptassistentin des einflussreichen sowjetischen Agenten Jacob Golos an – der gleichzeitig ihr Geliebter wurde.

Nach Golos' plötzlichem Tod im Jahr 1943 ließ Bentleys Wunsch, für die UdSSR zu arbeiten, merklich nach. Sie neigte zu psychischer Instabilität und ständigen Zweifeln an der Rechtschaffenheit ihrer Arbeit und hatte zudem ein Alkoholproblem. Zwei Jahre später übergab „Umniza“ dem FBI eine umfangreiche Liste mit den Namen der in Nordamerika tätigen sowjetischen Agenten.

3. Wladimir Petrow

Gemeinfrei Gemeinfrei

Die Petrows - Wladimir und Jewdokija - hatten kleinere Posten in der sowjetischen Botschaft in Canberra inne und waren gleichzeitig Geheimdienstmitarbeiter. 1953 verlor der sowjetische Sicherheitschef Marschall Lawrenti Beria den Machtkampf nach dem Tod Josef Stalins, wurde verhaftet und durch ein Erschießungskommando hingerichtet. Wladimir begann zu befürchten, dass die Welle der Repressionen gegen Mitarbeiter, die unter dem ehemaligen Sicherheitschef gedient hatten, bald Australien erreichen würde.

Am 3. April 1954 bat Petrow die Australier um politisches Asyl - ohne Wissen seiner Frau, die sich zu diesem Zeitpunkt in einer anderen australischen Stadt aufhielt. Als Moskau davon erfuhr, ordnete es sofort an, zumindest sie zu verhaften und zurückzuschicken. Zwei sowjetische Agenten zerrten Jewdokija gewaltsam in ein Sonderflugzeug nach Russland. Auf persönlichen Befehl des australischen Premierministers Robert Menzies fing die Polizei den Flug ab, während er in Darwin aufgetankt wurde. Die Eheleute verbrachten den Rest ihres Lebens am Stadtrand von Melbourne, unter dem Schutz der australischen Spionageabwehr.

4. Dmitri Poljakow

Archivfoto Archivfoto

20 Jahre lang war der GRU-Generalmajor Dmitri Poljakow ein loyaler und engagierter Diener des amerikanischen Geheimdienstes. Der wahrscheinliche Grund dafür ist in der tragischen Geschichte seines Sohnes zu sehen: Für die Behandlung des schwer kranken Kindes wurde eine hohe Summe benötigt, um die Poljakow seine Vorgesetzten bat. Aus unbekannten Gründen wurde sein Antrag abgelehnt, und der Junge starb.

Daraufhin wandte sich Poljakow während eines Arbeitsbesuchs in den Vereinigten Staaten im Jahr 1961 an das FBI. In den folgenden Jahren verriet er den Amerikanern die Identität von etwa 1.500 sowjetischen Agenten. Obwohl er von seinen Vorgesetzten wiederholt aufgefordert wurde, die Sowjetunion endgültig zu verlassen, blieb seine Antwort die gleiche: „Wartet nicht auf mich. Ich werde nie in die USA kommen. Ich tue das nicht für euch. Ich tue es für mein Land. Ich wurde als Russe geboren und ich werde als Russe sterben.“

Poljakow wurde 1986 aus gesundheitlichen Gründen pensioniert und kurz danach enttarnt. Zwei Jahre später wurde er wegen Hochverrats hingerichtet.

5. Wladimir Resun (Wiktor Suworow)

Kontrola (CC BY-SA 4.0) Kontrola (CC BY-SA 4.0)

Im Juni 1978 floh Wladimir Resun, ein in Genf ansässiger GRU-Agent, mit Hilfe des britischen Geheimdienstes zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in das Vereinigte Königreich. In der UdSSR wurde der Überläufer zum Verräter erklärt und in Abwesenheit zum Tode verurteilt.

Resun beschloss, seine Tage im Exil der Aufarbeitung der Geschichte des Zweiten Weltkriegs zu widmen. In einer ganzen Reihe von Büchern, die der ehemalige Spion unter dem Pseudonym „Wiktor Suworow“ verfasste, vertritt er vehement die These, dass die Sowjetunion einen Präventivschlag gegen Nazideutschland plante, während die Rote Armee sich nicht zur Verteidigung, sondern für eine offensive „Freiheitsmission“ in Europa rüstete. Suworows Arbeit wurde von der akademischen Gemeinschaft wiederholt wegen ihrer zahlreichen Fehler und Ungenauigkeiten kritisiert. Dies führte dazu, dass die Theorie für ungültig erklärt wurde.

