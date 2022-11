Wie Iwan der Schreckliche Elisabeth von England umwarb

„...Es gab niemanden, der in einer so großen Angelegenheit als Dolmetscher fungieren könnte und wir haben ... geheime Angelegenheiten von großer Bedeutung weitergegeben, da wir Freundschaft mit Euch wünschen... Wir deshalb darum gebeten, Anton [den Botschafter Anthony Jenkinson] zu schicken, weil wir ihn fragen wollten, ob er Euch die Worte übermittelt hat, die wir ihm gesagt haben, und ob Ihr mit unserem Vorschlag einverstanden seid und was Eure Absichten sind“, so schrieb Iwan der Schreckliche am 24. Oktober 1570 an Königin Elisabeth I. von England.

Mit diesem Brief und den Aussagen der Zeitgenossen begann die Geschichte der gescheiterten Vereinigung der beiden Dynastien. Um welche Art von „geheimen Angelegenheiten von großer Bedeutung“ handelte es sich?

Wie begann der Briefwechsel zwischen dem russischen Zar und der englischen Königin?

Porträt von Königin Elisabeth I. // Iwan IV. der Schreckliche Porträt von Weigel, 1882. Nicholas Hilliard/Walker Art Gallery; Hans Weigel der Ältere Nicholas Hilliard/Walker Art Gallery; Hans Weigel der Ältere

Wie so oft – mit Handelsangelegenheiten. Im Jahr 1551 wurde auf Initiative des berühmten englischen Astronomen John Dee in England eine Gesellschaft von Kaufleuten und Reisenden zur Entdeckung von Ländern, Inseln und unbekannten Orten gegründet. Ihr Ziel war es, die so genannte Nordostpassage nach China zu finden. Stattdessen bauten englische Kaufleute dauerhafte Handelsbeziehungen mit dem Moskauer Zarenreich auf. Die Engländer gründeten die Moscow Trading Company und brachten Zinn, Stoffe und Waffen ins Land. Im Gegenzug erhielten sie Hanf, Holz, Fischtran und Teer. Iwan der Schreckliche gewährte dem Unternehmen das Recht, zollfreien Handel im Land zu betreiben.

Der wachsende Handelsumsatz zwischen den beiden Ländern führte zu einer regen Geschäftskorrespondenz zwischen Iwan dem Schrecklichen und Elisabeth I. Die Königin von England war die einzige Frau, der der Zar jemals geschrieben hat. Nicht alle Themen konnten zu Papier gebracht werden und die Informationen wurden dann über einen Vertrauten, den englischen Botschafter Anthony Jenkinson, weitergegeben. Der russische Monarch ging schließlich von Geschäftsverhandlungen zur Brautwerbung über.

Warum brauchte Iwan der Schreckliche diese Ehe?

"Iwan der Schreckliche zeigt dem englischen Botschafter Horsey seine Schätze" von Alexander Litowtschenko, 1875. Alexander Litowtschenko Alexander Litowtschenko

Zu diesem Zeitpunkt im Jahr 1570 war der vierzigjährige Iwan der Schreckliche bereits zweimal Witwer geworden und beide Male hielten sich hartnäckige Gerüchte über den Tod seiner Frauen durch Vergiftung. Die 37-jährige Elisabeth I. hatte bis dahin England bereits zwölf Jahre lang regiert und sich erfolgreich den Forderungen des Parlaments entzogen, einen Ehemann zu wählen und für einen Erben auf dem englischen Thron zu sorgen.

Jerome Gorsey, ein Vertreter der Moskauer Handelsgesellschaft, der ausführliche Memoiren über das Moskauer Zarenreich hinterlassen hat, schreibt in seinen Aufzeichnungen, dass Iwan der Schreckliche seinen Hofarzt Elysius Bomelius fragte, wie alt Königin Elisabeth sei und ob eine Eheschließung mit ihr erfolgreich sein könne: „Und obwohl er Grund hatte, am Erfolg zu zweifeln, da ... die Königin vielen Königen und Großfürsten die Heirat verweigert hatte, verlor er die Hoffnung nicht, da er sich an persönlichen Eigenschaften, Weisheit, Reichtum und Größe anderen Herrschern überlegen sah. Er war entschlossen, den Versuch zu unternehmen.“

Gorsey weist auch auf den Grund hin, warum Iwan der Schreckliche eine Braut weit weg vom Moskauer Zarenreich suchte: Eine solche Heirat hätte es dem Zaren ermöglicht, im Falle katastrophaler Folgen des Livländischen Krieges oder innenpolitischer Verschwörungen, die der Zar zeitlebens fürchtete, in England Zuflucht zu suchen. Die Angaben von Gorsey werden durch die Pskower Chronik von 1570 bestätigt, aus der hervorgeht, dass der Zar beabsichtigte, nach England zu gehen und dort zu heiraten.

So erwähnt der Zar in seinem Brief an Elisabeth vom Oktober 1570 neben den üblichen Handelsangelegenheiten wiederholt einige „geheime Angelegenheiten von großer Bedeutung“, die der Zar der Königin durch ihren Gesandten Anthony Jenkinson übermittelt hatte. Historiker halten dies für einen Heiratsantrag, der abgelehnt wurde. Iwan der Schreckliche reagierte auf die Weigerung wie üblich mit Härte. Er nannte Elisabeth nicht nur ein „vulgäres Mädchen“, sondern wies auch auf ihre Unfähigkeit hin, ihr eigenes Land zu regieren und Entscheidungen zum Wohle des Staates zu treffen. Die Korrespondenz brach für lange zwölf Jahre ab.

Hat Iwan der Schreckliche versucht, Maria Hastings zu heiraten?

Besichtigung der königlichen Braut durch den Botschafter von Iwan dem Schrecklichen in England, Radierung nach einem Gemälde von Sergej Solomko, 19. Jahrhundert. Public domain Public domain

Doch die erfolglose Brautwerbung hielt Iwan den Schrecklichen nicht von dem Gedanken ab, mit dem englischen Königshaus verwandt zu werden. Im Jahr 1582 schickte der Zar seinen Botschafter Fjodor Pisemskij zu Elisabeth mit dem Auftrag, erstens die Bedingungen des Bündnisvertrags mit England zu erörtern und zweitens die Konditionen für eine mögliche Heirat zwischen dem Zaren und einer Verwandten von Königin Elisabeth I., Mary Hastings, die im Moskauer Zarenreich Fürstin von Huntin genannt wurde, auszuhandeln. Einige Historiker sind der Ansicht, dass die Frage der Eheschließung eng im Zusammenhang mit dem Problem der Unterzeichnung des Bündnisvertrags stand und praktisch untrennbar mit ihm verbunden war.

Pisemskij erhielt detaillierte Anweisungen zu den heiklen Fragen, die bei Elisabeth I. in Bezug auf den Vorschlag des Zaren auftreten konnten. Zu diesen Fragen gehörte vor allem die Tatsache, dass Iwan der Schreckliche zum Zeitpunkt der Brautwerbung mit seiner sechsten (einigen Berichten zufolge siebten) Frau Maria verheiratet war und es sogar geschafft hatte, während des Prozesses dieser Brautwerbung Vater zu werden. Dem Brautwerber war dies jedoch nicht im Geringsten peinlich und Pisemskij sollte versprechen, dass der Zar sich scheiden lassen würde und die Kinder der neuen Ehe zwar nicht den Thron erben, aber mit großen Ländereien ausgestattet werden würden.

Der "Alte Englische Hof", das Haus in der Varvarka-Straße in Moskau, in dem englische Botschafter und Kaufleute residieren durften. A.Sawin A.Sawin

Die Pestepidemie in London und die offensichtliche Abneigung der englischen Seite, eine Ehe einzugehen, ließen die Brautwerbung in die Länge ziehen. Der englische Botschafter, der mit Pisemskij nach Moskau kam, hielt den Zaren mit allen Mitteln von einer Heirat mit Maria Hastings ab, anstatt die Bedingungen eines Bündnisses zu besprechen. Noch bevor die endgültige Entscheidung im Jahr 1584 getroffen wurde, starb Iwan der Schreckliche.

Die Geschichte mit den zwei erfolglosen Versuchen, sich mit Foggy Albion zu verbinden, hat Theorien über den gewaltsamen Tod Iwan des Schrecklichen aufgewärmt. Einige Historiker, die die Version vertreten, der Zar sei an einer Arsen- und Quecksilbervergiftung gestorben, sind der Meinung, dass Iwan IV. darauf bestand, eine Engländerin zu heiraten, was den Ambitionen von Boris Godunow und dessen Verwandten zuwiderlief. Die Heirat des Zaren mit einer nahen Verwandten der Königin von England hätte dazu führen können, dass seine Nachkommen aus dieser Ehe den Thron geerbt hätten und nicht der Sohn Iwans des Schrecklichen, Fjodor Iwanowitsch, mit dem Godunows Schwester Irina verheiratet war. Es gibt eine Version, nach der Anhänger Godunows den Tod des Zaren „beschleunigt“ haben könnten.

Russland und England hatten erst im 19. Jahrhundert wieder Gelegenheit, Vertreter ihrer Herrscherhäuser miteinander zu vermählen, als Maria, Tochter des russischen Zaren Alexander II. und Prinz Alfred, Herzog von Edinburgh, zweiter Sohn von Königin Victoria, trotz des Widerstands beider Familien heirateten.

