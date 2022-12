Für welche Waren hat die UdSSR im Ausland geworben?

Russia Beyond

Einige der in der Sowjetunion hergestellten Produkte wurden in einigen kapitalistischen Ländern zu berühmten Marken.

Die sowjetische Werbung war ein einzigartiges Phänomen. Theoretisch gab es in der sowjetischen Planwirtschaft, die durch einen Mangel an Konsumgütern und das Fehlen einer echten Vielfalt gekennzeichnet war, keinen wirklichen Bedarf an Werbung.

Auf der anderen Seite gab es in der UdSSR reichlich Werbung. Die sowjetische Werbeindustrie begann in den 1960er und 1970er Jahren zu expandieren, als die Regierung eine Reihe von Werbeagenturen gründete, um alle möglichen Arten von Werbung zu produzieren: Plakate, Videowerbung und andere ungewöhnliche Formate wie z. B. Souvenirs.

Einige der sowjetischen Produzenten waren in der lukrativen Position, ihre Produkte im Ausland zu verkaufen. In den kapitalistischen Volkswirtschaften der westlichen Länder wurde die Werbung zu einem der wichtigsten Faktoren für sowjetische Produzenten, die ihre Produkte erfolgreich an ausländische Käufer vermarkten wollten.

Diese Tendenz führte zu einigen interessanten Plakaten, die für in der Sowjetunion hergestellte alkoholische Getränke, Zigaretten, Autos, Maschinen, Elektronik und sogar Rennpferde warben.

Der in der UdSSR hergestellte Wodka war vielleicht das naheliegendste Produkt, das im Ausland beworben und verkauft werden konnte.

„Probiere den berühmten russischen Wodka, der für seine hervorragende Qualität, seine verführerische Ausstrahlung und seinen feinen Geschmack bekannt ist“, heißt es auf einem dieser Plakate.

Aus diesem Grund wurde die kultige Marke Stolitschnajaim Ausland stark beworben.

Neben dem berühmtesten Getränk Russlands wurden auch sowjetische Weine und Champagner vermarktet.

In der UdSSR hergestellter schwarzer Kaviar wurde als hochwertige Delikatesse positioniert, die eine Party in ein Event mit einem großen E verwandeln konnte.

Die sowjetische Zigarettenmarke Trojka wurde mit einem Plakat beworben, auf dem das traditionelle Gespann aus drei Pferden abgebildet war, die nebeneinander einen Schlitten zogen.

Auch die sowjetische Autoindustrie warb für ihre Produkte bei ausländischen Kunden.

Modelle wie Moskwitsch und Wolga waren im Ausland bekannt.

„Der Moskwitsch-408 ist Ihr bester Kauf!“, hieß es in einer der Anzeigen.

Doch die eigentliche Erfolgsgeschichte der UdSSR-Automobilindustrie war der Lada, insbesondere der Geländewagen Lada Niva. Das Auto war zuverlässig, langlebig und hatte einen wettbewerbsfähigen Preis. All diese Aspekte wurden in zahlreichen Werbespots und Videos hervorgehoben.

Einige der Werbespots verwendeten Bilder von schönen Frauen, um Anzeigen für Automodelle wie ZAZ, Lada, Moskwitsch und Wolga zu gestalten.

Dieser für das britische Publikum gedrehte Kinospot stellte Parallelen zwischen Lada-Autos und wilden afrikanischen Tieren her.

Es gab auch andere Werbespots, mithilfe derer Uhren, Elektronik und Fotokameras aus sowjetischer Produktion an ausländische Käufer verkauft werden sollten.

„Sechzig Länder kaufen sowjetische Kameras. Wenn du eine bekommst, wirst du sehen, WARUM“, behauptete eine Anzeige für die berühmte sowjetische Kamera Zenit.

Für sowjetische Funkgeräte wurde mit dem Hinweis auf die sowjetischen Errungenschaften im Weltraumrennenzwischen der UdSSR und den USA geworben.

Sogar sowjetische Rennpferde hatten ihre eigene Werbung!

Die sowjetische Fluggesellschaft Aeroflot produzierte einige hochwertige Werbungen für ausländische Passagiere, die in die UdSSR reisen wollten.

Darüber hinaus wurde die UdSSR auch als potenzielles Reiseziel beworben. Hier sind ein paar Beispiele.

