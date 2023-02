5 US-Amerikaner, die sich um Russland verdient gemacht haben

Die Amerikaner halfen den Bolschewiki, ihre Macht im Land zu festigen, beteiligten sich an der umfassenden stalinistischen Industrialisierung und kämpften sogar in der Roten Armee gegen die Nazis.

1. John Paul Jones

Porträt von John Paul Jones von George Bagby Matthews. Public domain Public domain

John Paul Jones, ein US-amerikanischer Kapitän schottischer Abstammung, gilt heute als einer der „Väter der amerikanischen Marine“. Während des Unabhängigkeitskrieges wurde er einer der ersten Offiziere der U.S. Continental Navy und war in Seeschlachten wesentlich erfolgreicher als andere.

Bald nach dem Ende des Konflikts fand der Kapitän Verwendung für seine Talente im fernen Russischen Reich, wo er zum Konteradmiral befördert wurde. Im Juni 1788 war er als Kommandant eines Geschwaders von 11 Schiffen an der Niederlage der türkischen Flotte bei der Schwarzmeerfestung Otschakow beteiligt. Der Feind verlor 15 Schiffe und 6.000 Soldaten; außerdem wurden 15.000 Gefangene gemacht.

In Russland erwartete John Paul Jones eine glänzende Karriere, die jedoch durch einen aufsehenerregenden Sexskandal ruiniert wurde, in dessen Folge der Marinekommandant gezwungen war, das Land überstürzt zu verlassen. Lesen Sie hier über die Einzelheiten dieses Falles.

2. John Reed

John Reed bei einem Treffen in Nachitschewan. Sputnik Sputnik

Der amerikanische Journalist und Schriftsteller John Reed stammte aus einer wohlhabenden Familie und studierte in Harvard, was ihn jedoch nicht daran hinderte, sein Leben dem Kampf für den Triumph des Sozialismus zu widmen. Als er 1917 in Russland war, erlebte er die bolschewistische Revolution, traf Wladimir Lenin und Lew Trotzki und arbeitete sogar eine Zeit lang im sowjetischen Kommissariat (Ministerium) für auswärtige Angelegenheiten.

In seinem 1919 erschienenen Buch Ten Days That Shook the World (dt.: Zehn Tage, die die Welt erschütterten) beschrieb Reed die revolutionären Ereignisse im Detail. Das Werk des Journalisten erfreute sich in Russland großer Beliebtheit, und insbesondere Lenin kommentierte es in der Einleitung der Ausgabe von 1922 wie folgt: „Dies ist ein Buch, von dem ich mir wünsche, dass es in Millionen von Exemplaren veröffentlicht und in alle Sprachen übersetzt wird. Es gibt eine wahrheitsgetreue und höchst lebendige Darstellung der Ereignisse, die für das Verständnis dessen, was die proletarische Revolution und die Diktatur des Proletariats wirklich darstellen, so wichtig sind.“

3. Robert Robinson

Ingenieur Robert Robinson von der First State Bearing Factory unterrichtet die Arbeiter. Lew Nosow/Sputnik Lew Nosow/Sputnik

In den späten 1920er Jahren begann die Sowjetunion mit einer groß angelegten Industrialisierung, für die sie aktiv Spezialisten aus dem Ausland einlud. Einer von ihnen war Robert Robinson, der einzige schwarze Arbeiter in den Ford-Werken in Detroit in jenen Jahren.

Um den rassistischen Schikanen in seinem Heimatland zu entgehen, zog Robinson in die Sowjetunion, wo er 44 Jahre lang lebte. Er arbeitete in einer Fabrik, engagierte sich in der Politik und spielte sogar in Filmen mit. Aber auch in seiner neuen Heimat lief nicht alles glatt für den Amerikaner.

Lesen Sie hier über den schwierigen Lebensweg von Robert Robinson.

4. Joseph Beyrle

Beyrle als Kriegsgefangener, 1944. Public domain Public domain

Die Biografie von Joseph Beyrle, einem Mitglied der 101. Luftlandedivision, ist wirklich einzigartig – während des Zweiten Weltkriegs konnte er sowohl für die amerikanische als auch für die sowjetische Armee kämpfen.

Im Juni 1944 wurde er in der Normandie gefangen genommen und landete in einem Konzentrationslager in Polen. Bald schon konnte er fliehen und sich zu den Stellungen der Roten Armee durchschlagen. Lesen Sie hier, wie der ehemalige Fallschirmjäger zum sowjetischen Panzerfahrer wurde und Marschall Georgi Schukow kennenlernte.

5. Aldrich Ames

Aldrich Ames. Getty Images Getty Images

Aldrich Ames wurde als der wertvollste und bestbezahlte Agent des KGB bezeichnet. Er hatte eine hochrangige Position bei der CIA inne und arbeitete neun Jahre lang für die sowjetischen und russischen Geheimdienste.

Dank seiner Bemühungen erhielt Moskau eine große Menge an geheimen Informationen und konnte eine Reihe amerikanischer Agenten entlarven, darunter sieben Oberste und Oberstleutnants und sogar einen General des KGB. Ames wurde wie ein Augapfel gehütet, und nur wenige hochrangige KGB-Beamte wussten von seinen Aktivitäten. Dennoch wurde der Agent 1994 von der CIA enttarnt und verhaftet.

Lesen Sie hier mehr über Aldrich Ames sowie über fast ebenso effektive Doppelagenten.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.