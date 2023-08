Wie Moskau in den 1930er Jahren aussah (FOTOS)

Von einer alten, gemütlichen Stadt verwandelte sich die neue, nun sowjetische Hauptstadt in eine Metropole mit großen Alleen, einer U-Bahn und Hochbauprojekten.

Der Rote Platz war die Hauptbühne des Landes. Hier fanden Paraden von Athleten und Sportlern...

...aber auch Militärparaden...

...und sogar Fußballspiele statt.

Auf dem Archivbild sehen Sie eine übliche sowjetische Feiertagsdekoration des Bolschoi-Theaters aus dem Jahr 1939: den bekannten Aufruf „Proletarier aller Länder vereinigt euch“ und sowie Porträts von Karl Marx, Friedrich Engels, Wladimir Lenin und Josef Stalin.

Die 1930er Jahre symbolisierten den Bau der Moskauer Metro. Die erste Linie mit 13 Stationen wurde am 15. Mai 1935 eröffnet, zwei weitere wurden 1938 in Betrieb genommen.

So sah der erste Zug der dritten, „blauen“ Linie der Moskauer Metro aus.

Neue oberirdische Eingangshallen von Metrostationen wurden gebaut: Dynamo, zum Beispiel...

...oder die Metrostation Palast der Sowjets (heute Kropotkinskaja)...

...oder die Station Krasnyje Worota (dt.: Rotes Tor).

Damals waren die leuchtenden Buchstaben METRO eine echte Neuheit für die Stadt.

Die neue konstruktivistische Architektur, wie das Fabrikküchengebäude auf dem Bild (lesen Sie hier mehr darüber), inspirierte die Fotografen zu ungewöhnlichen Blickwinkeln.

Ein vergessener Beruf – der des Schuhputzers.

Moskau ist eine wahre Stadt der Kontraste, in der in den 1930er Jahren sowohl Autoverkehr als auch Pferdekutschenverkehr zu sehen waren.

So sah der Taxistand vor dem Bolschoi-Theater in den 1930er Jahren aus...

Der wichtigste sowjetische Schriftsteller der 1930er Jahre war Maxim Gorki, und noch zu seinen Lebzeiten wurde alles Mögliche nach ihm benannt. Die sowjetischen Behörden benannten sogar seine Geburtsstadt Nischnij Nowgorod nach Gorki um, und die Twerskaja-Straße, die Hauptstraße in Moskau, wurde zur Gorki-Straße.

Gorki steht auf dem Balkon des Gebäudes der Zeitung Iswestija mit Blick auf... die Gorki-Straße.

Ein Sommercafé im Gorki-Park, einem beliebten Ausflugsziel der Stadtbewohner.

In den 1930er Jahren initiierte Stalin einen umfangreichen Plan für den Wiederaufbau von Moskau. Viele alte Gebäude wurden abgerissen. Und um die Straßen zu verbreitern, wurden auch Häuser mitsamt ihren Bewohnern versetzt. (Lesen Sie hier mehr).

So sah das Panorama der Moskworezkij-Brücke, die zum Roten Platz führt, vor Stalins Umbau Moskaus aus (Foto von 1930).

1936 wurden die Gebäude des Sarjadje-Stadtviertels abgerissen, um den Blick auf den Kreml und die Basilius-Kathedrale freizugeben.

Und es wurde eine neue Bolschoj-Moskworezkij-Brücke gebaut.

Auch die Gebäude in der Mochowaja-Straße neben dem Kreml wurden abgerissen. Im Hintergrund ist auch der Bau des Hotel Moskwa zu sehen.

In den 1930er Jahren wurde die Sadowoje (Garten)-Ringstraße verbreitert, was sie zu einer wichtigen Verkehrsader der Stadt werden ließ.

Die Ochotnyj-Rjad-Straße mit ihrem chaotischen Markt verwandelte sich in eine breite Verkehrsader mit regem Verkehr.

Der berühmteste Verlust der 1930er Jahre war die Christ-Erlöser-Kathedrale, an deren Stelle später das Schwimmbad Moskwagebaut wurde.

Die Buchstaben CCCP (UdSSR)zieren den Glockenturm des Strastnoj-Klosters.

Im Jahr 1931 wurde der Strastnaja-Platz in der Nähe des gleichnamigen Klosters in Puschkinskaja-Platz umbenannt und 1937 wurde das Kloster abgerissen.

Ein weiteres verlorenes Bauwerk ist der Sucharew-Turm aus dem späten 17. Jahrhundert, der 1934 abgerissen wurde, weil er die Durchfahrt des Gartenrings behinderte.

Die Behörden entfernten die meisten Pflastersteine und asphaltierten die Straßen (da dies billiger und bequemer war). Auf dem Foto wird der Komsomolskaja-Platz asphaltiert, und in der Ferne ist das Gebäude des Jaroslawer Bahnhofs zu sehen.

Das neue Gebäude der Lenin-Bibliothekwird gebaut.

Dieses seltene Foto zeigt den Umbau des Roten Platzes, bei dem unter anderem alle Pflastersteine durch neue ersetzt wurden.

Heute ist Moskau ein gastronomisches Paradies mit Tausenden von Restaurants. Auf dem Archivbild sind die seltenen Gäste des Restaurants Savoy in den 1930er Jahren zu sehen. In der UdSSR konnten es sich nur wenige Menschen leisten, in Restaurants zu gehen.

Während des Sommers tauchten überall in der Stadt Eis- und Getränkewagen auf.

1937 wurde das berühmte Denkmal Arbeiter und Kolchosbäuerin von Wera Muchina, das auf der EXPO in Paris ausgestellt wurde, mit großem Erfolg nach Moskau gebracht.

Im Jahr 1939 wurde die erste Allunions-Landwirtschaftsausstellung (später und heute als Ausstellung der Errungenschaften der Volkswirtschaft oder WDNCh bekannt) eröffnet. Zu diesem Zweck wurde ein großer Park angelegt.

Ein riesiges Stalin-Denkmal wurde ebenfalls auf dem Gelände der WDNCh aufgestellt, aber 1951 wieder entfernt.

Ein weiteres Wahrzeichen der stalinistischen Architektur und dieser Epoche war das Moskauer Nordfluss-Terminal. Er wurde zusammen mit dem ehrgeizigen Projekt des Moskau-Wolga-Kanals gebaut, der Moskau zum „Hafen der fünf Meere“ machte.

Die Außenbezirke Moskaus sahen in den 1930er Jahren jedoch noch so aus wie auf dem Foto.



