Neue russische Märchen-Verfilmung bricht "Stalingrad"-Rekord

Der neue russische Fantasy-Streifen "The last warrior" ist ein Kassenschlager der Spitzenklasse. Die Verfilmung des russischen Märchens um Ilja Muromez überrundet nun sogar den bisher erfolgreichsten russischen Film "Stalingrad" aus dem Jahr 2013.

Der neue Fantasy-Film „The last warrior“ (russisch: Poslednij Bogatyr) handelt von dem jungen Mann Iwan (Viktor Chorinjak) aus dem Moskau der Gegenwart, den es plötzlich in die Märchenwelt Belogorije verschlägt. Dort trifft er auf zahlreiche slawische Fabelwesen wie die Hexe Baba Jaga, den Drachen Smej Gorynytsch und den Untoten Koschtschej.

Seit dem russischen Kinostart am 19. Oktober – in deutschen Kinos läuft er seit 19. November! – bricht er in seiner Heimat alle Kinokassenrekorde und steht schon jetzt stabil in den Top-10 der diesjährigen Blockbuster Russlands. Nach zwei Monaten nun ist klar, dass „The last warrior“ mit bisherigen Einnahmen von bereits 1,68 Milliarden Rubel (umgerechnet rund 30 Millionen Euro) sogar den bisherigen Kinospitzenreiter überrundet hat: Das Filmepos „Stalingrad“ von Regisseur Fjodor Bondartschuk aus dem Jahr 2013 spielte „nur“ 1,67 Milliarden Rubel ein.

