Warum Russen verrückt nach Drachen sind – und nicht nach Bären!

Nicht alle russischen Denkmäler zeigen den Revolutionären Wladimir Lenin oder große Dichter. Wussten Sie, dass Drachen unter den beliebtesten Motiven sind? Die angsteinflößenden geflügelten Schlangen finden Sie in vielen russischen Städten.

1 Kasan

Silant, Wahrzeichen von Kasan Maxim Bogowid/Sputnik Maxim Bogowid/Sputnik

Silant, eine geflügelte Schlange, ist eine sagenhafte tatarische Figur und ein Symbol Kasans. Der Legende nach lebte er auf einem hohen Berg. Nun, sagt man, lebt Silant im Kabansee und bewacht den Schatz der Zarin Sjujumbike. Das Bild des Drachen prangte auf der Briefmarke des Khanates Kasan, sowie auf dem Wappen der Region. Nun schmückt eine goldene Krone mit dem Bild des Drachens die Flagge und das Wappen der Stadt Kasan und ist auch oft an Gebäuden und Zäunen zu sehen.

Familienzentrum Kasans Jukatan/Sputnik Jukatan/Sputnik

Zwei weitere berühmte Drachen aus Kasan bewachen das Familienzentrum der Stadt – das Gebäude gleicht einem riesigen Kessel für tatarische Nationalgerichte und wurde für die Universiade gebaut.

2 Oblast Lipetsk

Wjatscheslaw Platsynda Wjatscheslaw Platsynda

Wenn Sie einen Russen fragen, wohin er geht, werden Sie vielleicht die Antwort „nach Kudykina Gora” hören, was so viel heißt wie „zum Wo-auch-immer-Berg”. Diesen berüchtigten Berg hat jedoch noch nie ein Mensch gesehen, denn diese Floskel wird verwendet, wenn man sein Ziel nicht verraten will. Nun, wir haben diesen Ort im Freizeitpark „Kudykina Gora” gefunden. Ein riesiger dreiköpfiger Drachen namens Smej Gorynytsch, wörtlich „ein Drachen vom Berg” ist der dortige König. Nach der slawischen Folklore bewacht der Drachen die Kalinow-Brücke, die Grenze zwischen Leben und Tod.

3 Peterhof

Palastanlage Peterhof

Der Peterhof lockt jedes Jahr Millionen von Besuchern nach Sankt Petersburg. Der Park ist berühmt für seine fantastischen Springbrunnen. Einer der ältesten ist die riesige Schachbrett-Kaskade. Die obere Grotte der Struktur wird von drei Drachen bewacht. Wasser schießt aus den Mäulern der Bestien und fällt in das darunterliegende Becken, bevor es in die untere Grotte hinabfließt.

4 Wladiwostok

Jury Smitjuk/TASS Jury Smitjuk/TASS

Das Symbol des Campus der Fernöstlichen Staatlichen Universität auf der Insel Russki ist der „Freundliche Drachen”, ein Liebling der Studenten, Angestellten und Besucher. Die Skulptur wurde von dem niederländischen Künstler Joshua Pennings geschaffen und im Jahr 2013 an der Universität präsentiert. Der Legende nach besaß der kluge und tapfere Drachen einen magischen Edelstein, der Weisheit und Wissen verleiht, aber ließ ihn fallen – Jahrhunderte später wurde er an der Stelle gefunden, an der heute die Universität steht. Seitdem wird der Drachen als Hüter des Wissens und Bekämpfer der Faulheit angesehen.

5 Krasnojarsk

Eine fast exakte Kopie eines der Kinder von Daenery aus der Serie „Game of Thrones“ erschien im Sommer 2018 in einem Randbezirk von Krasnojarsk. Der eiserne Gigant grinst und schlägt seine Flügel. Es gibt jedoch Probleme mit dem Schweif, der noch nicht angefügt wurde, aber die Einwohner mögen ihn, wie er ist. Wie er dort hingelangte, weiß niemand.

6 Elista

Springbrunnen in der Stadt Elista Mangasarjan/Sputnik Mangasarjan/Sputnik

Der Springbrunnen mit dem Jungen und dem Drachen in der Hauptstadt der Republik Kalmückien wurde im Jahr 1995 geschaffen. Nach der kalmückischen Legende weist ein Junge die Bestie zurück, die bei ihrer Landung von heftigem Regen und Donner begleitet wird. Indem der den Drachen vertreibt, rettet der mutige Junge sein Volk und sein Dorf vor der Zerstörung.

7 Moskau

Auf dem Manege-Platz in Moskau Stanislaw Krasilnikow/TASS Stanislaw Krasilnikow/TASS

Der heilige Georg, der einen Drachen mit dem Speer aufspießt, ist seit dem Mittelalter das Symbol Moskaus. Er ist der Verteidiger des Volkes und beschützt sie vor fremden Invasoren. Das Symbol ist auf dem Wappen Moskaus und Russlands zu sehen.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.