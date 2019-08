Sieben russische Kurzgeschichten, die Ihr Leben dramatisch verändern werden

Alexander Puschkin Der Schuss, 1830

Die Lesezeit beträgt 40 Minuten.

Naum Trachtenberg/Mosfilm, 1966 Naum Trachtenberg/Mosfilm, 1966

Nachdem Sie diese Geschichte gelesen haben, werden Sie für immer aufhören, andere ohne guten Grund zu beleidigen. Schließlich müssen Sie vielleicht für den Rest Ihres Lebens dafür bezahlen – und zwar im Moment des höchsten Glücks, wenn Sie am wenigsten darauf vorbereitet sind.

Dies ist die Geschichte des ehemaligen Offiziers Silvio, der in einer kleinen Stadt lebt und offensichtlich ein Geheimnis hütet. Zudem ist er ein exzellenter Schütze. Es stellt sich heraus, dass er sein ganzes Leben in den letzten Jahren in Erwartung eines unvollendeten Duells verbracht hat.

Nikolai Gogol Gutsbesitzer aus alter Zeit, 1835

Die Lesezeit beträgt 45 Minuten.

Michail Iljenko/Dowschenko-Filmstudio, 1983 Michail Iljenko/Dowschenko-Filmstudio, 1983

Auch wenn Sie eine ruhige Ecke im Leben finden konnten, in die die Probleme und Schwierigkeiten der modernen Welt nicht gelangen und Sie sich dort mit Ihrer zweiten Hälfte niederlassen, wird der Tod Sie doch auch dort erreichen. Jetzt werden Sie sich daran erinnern.

Afanasij Iwanowitsch und Pulcherija Iwanowna waren sehr freundliche, kinderlose alte Menschen, gingen sehr rücksichtsvoll miteinander um und lebten allein in ihrem Guthaus in einem kleinen Dorf. Aber was passiert, wenn einer von ihnen stirbt und den anderen völlig allein zurücklässt?

Iwan Turgenjew Mumu, 1852

Die Lesezeit beträgt 55 Minuten.

Anatolij Bobrowskij, Jewgeni Teterin/Mosfilm, 1959/Sputnik Anatolij Bobrowskij, Jewgeni Teterin/Mosfilm, 1959/Sputnik

Obwohl die Leibeigenschaft 1861 in Russland abgeschafft wurde, gibt es auch in der heutigen Welt noch Sklaven. Was wäre, wenn Sie ein Leibeigener wären? Und eine dumme und böse Gutsherrin beschließt nach ihrem eigenen niederen Ermessen, Ihr Schicksal zu bestimmen? Sie gibt die Frau, die Sie liebt, einem anderen Mann und lässt Sie selbst Ihren geliebten Hund ertränken.....

Eine Adlige hält in Moskau Hof und lässt den stummen Hausmeister Gerassim von ihrem Gut kommen. Sie langweilt sich und schikaniert alle ihre Leibeigenen.

Fjodor Dostojewski Der Junge beim Herrn Jesus zur Weihnacht, 1876

Die Lesezeit beträgt 11 Minuten.

Nachdem Sie diese Geschichte gelesen haben, werden Sie nie mehr an bettelnden Kindern vorbeigehen können. Ein typischer Dostojewski mit seinen Problemen der Armen und Verwahrlosten – geprägt durch die Kälte und Gleichgültigkeit der Stadt St. Petersburg.

Er beschreibt die Geschichte des Jungen, der auch bei schrecklicher Kälte um Almosen bettelt. Und wenn er nichts bekommt, erhält er wahrscheinlich Prügel. Dieser Junge kann nicht einmal die Münze halten, die ihm gegeben wurde – so sehr sind seine Finger gefroren. Da findet er einen ruhigen Ort zum Aufwärmen und denkt, dass Christus selbst ihn zum Fest ruft, und er dort von anderen Kindern herzlich und freundlich empfangen wird...

Lassen Sie uns nicht das Ende der Geschichte erzählen – es ist so düster...

Leo Tolstoi Der Tod des Iwan Iljitsch, 1886

Die Lesezeit beträgt 2 Stunden.

Alexander Kaidanowski/Lenfilm, 1985 Alexander Kaidanowski/Lenfilm, 1985

Wie ein Held aus Michail Bulgakows Roman „Meister und Margarita“ sagte, besteht das Drama eines Mannes darin, dass er nicht nur sterblich, sondern unerwartet sterblich ist. Und bis dieser Tod eintritt, erinnert sich niemand an seine Sterblichkeit. Diese Geschichte wird Sie daran erinnern, dass der Tod auf der nächsten Stufe der Rolltreppe stehen kann.

Die ganze Geschichte beschreibt das Ableben von Iwan Iljitsch. Eigentlich fiel er einfach hin und es war so, als wäre er gesund. Aber mit der Zeit nahmen die Schmerzen zu, und Iwan Iljitsch wurde reizbar. Noch im Liegen dachte er über sein Leben nach und fand sogar Trost in einem Mann, mit dem er sich vorher nie und nimmer unterhalten hätte...

Anton Tschechow KrankenzimmerNr. 6, 1892

Die Lesezeit beträgt 2 Stunden.

Karen Schachnasarow/Mosfilm, 2009 Karen Schachnasarow/Mosfilm, 2009

Sind Sie sicher, dass Sie nicht verrückt sind? Und zwischen Ihnen und demjenigen, der hinter den Gittern der Nervenheilanstalt sitzt, verläuft eine offensichtliche Grenze? Lesen Sie die Geschichte und Ihnen werden Zweifel kommen!

Ragin wurde als Arzt in die psychiatrische Abteilung versetzt, die heruntergekommen und unhygienisch ist. Aber der Arzt hat es nicht eilig, die Situation zu ändern – ihm scheint es, dass ohnehin schon alles marode ist und es keine Rolle spielt, unter welchen Bedingungen die Menschen hier sterben werden. Und eigentlich geht er nur noch zur Arbeit, nur um interessante Gespräche mit einem seiner Patienten zu führen.... bis Ragin selbst in Verdacht gerät, verrückt zu sein.

Tschechow hat viele Kurzgeschichten geschrieben – von allen russischen Schriftstellern, hat wahrscheinlich er dieses Genre am weitesten entwickelt. „Kürze ist die Schwester des Talents“ ist sein berühmtester Satz.

Michail Bulgakow Morphium, 1927

Die Lesezeit beträgt 50 Minuten.

Sky Arts,2012 Sky Arts,2012

Vertrauen Sie nicht den weißen Kristallen, den Pülverchen und fröhlichen Pillen! Sie werden Sie auffressen, ohne dass Sie es bemerken, und am Ende wird Ihnen der Tod als angenehme Erlösung erscheinen. Gehen Sie mit Bulgakow diesen virtuellen Weg – Sie werden ihn nicht wiederholen wollen!

Ein junger Arzt findet die Notizen eines Kollegen, der sich selbst erschossen hat. In ihnen beschreibt dieser, wie er seine geliebte Frau verlassen hat und anfing, sich Morphium gegen seine Magenschmerzen zu spritzen. In Russland kommt es zu einer Revolution und einem Bürgerkrieg – aber er ist nur um seine Morphium besorgt. Er erhöht die Dosis und kann ohne die Droge nicht mehr leben. Aber vor allem leidet seine „heimliche Frau“ darunter, denn sie war es, die ihm aus Mitleid die allererste Dosis gegen seine Schmerzen verabreichte...

