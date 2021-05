Anna Karenina: Wer spielt die Titelrolle in der ersten russischen Netflix-Serie?

„Die Gesellschaftsdame Anna Karenina, die Frau des künftigen Gouverneurs von St. Petersburg, lässt sich auf eine lebensverändernde Liebesaffäre mit Wronskij, dem schneidigen Erben eines Aluminiumimperiums, ein.



<...> Zwischen dem kosmopolitischen Moskau, dem historischen St. Petersburg und Russlands schroffer Provinz, erforscht das Drama Themen wie Leidenschaft, Loyalität und der unumstößlichen Wahrheit, dass kein materieller Reichtum uns vor der Fähigkeit zu lieben retten kann, die uns entweder befreit oder ins Verderben stürzt“, so beschreibt die Handlung die Macher der ersten russischen Netflix-Serie, die das russische Filmstudio 1-2-3 Production speziell für das Streamingportal produziert.

Zum Portfolio des Filmstudios gehören Serien wie Djatlow-Pass – Tod im Schnee ,Vongozero - Flucht zum See und Blackout. Die Rolle Leo Tolstois berühmter Heldin wird die 38-jährige russische Schauspielerin Swetlana Chodtschenkowa spielen.

Chodtschenkowa wurde 1983 in Moskau geboren, ihre Kindheit und Jugend verbrachte sie mit ihrer Mutter in Balaschicha bei Moskau – ihre Eltern ließen sich früh scheiden. In der Schule, so die Schauspielerin, galt sie als „Streberin“. Sie träumte davon, Schauspielerin zu werden, scheiterte aber schon beim ersten Casting. Deshalb beschloss Chodtschenkowa, die Schauspielkarriere aufzugeben und Tierärztin zu werden, merkte aber bald, dass sie Angst vor dem Anblick von Blut hatte. Im Alter von 15 Jahren begann sie als Model zu arbeiten, um ihre Komplexe loszuwerden.

„Ich hatte Angst vor Menschen, ich hatte Angst, einfach auf sie zuzugehen und zu reden, ich hatte Angst, auf der Straße nach der Uhrzeit oder nach dem Weg zu fragen. Das Leben eines Models disziplinierte mich irgendwie, ließ mich reifen. Außerdem musste ich viel Zeit im Ausland arbeiten, allein, ohne meine Mutter – erst drei Monate in Frankreich, dann sechs Monate in Japan. Und das blieb nicht ohne Wirkung“, erinnerte sich Chodtschenkowa in einem Interview.

Nach der Schule schrieb sich Swetlana auf Anraten ihrer Mutter am Institut für Weltwirtschaft und Informatisierung ein. Sie zog ihren Antrag jedoch zurück und bewarb sich an der Natalja-Nesterowa-Bildungsakademie auf der Werbe-Fakultät, merkte aber bald, dass sie wieder die falsche Wahl getroffen hatte. Sich an ihren alten Traum erinnernd schrieb sie sich am Boris-Schtschukin-Theaterinstitut ein und debütierte 2003 im Militärmelodram Gott segne die Frau, in dem sie die Titelrolle spielte.

Nach ihrem Abschluss begann Swetlana in russischen Drama- und Komödienfilmen und TV-Serien zu spielen. 2011 debütierte sie in dem für einen Oscar nominierten Hollywood-Thriller Dame, König, As, Spion an der Seite von Gary Oldman, Colin Firth, Tom Hardy und Benedict Cumberbatch. In dem Film verkörpert Chodtschenkowa die sowjetischen Spionin Irina, die sich in einen britischen Geheimagenten verliebt.

„Das einzige, wovor ich Angst hatte, war, dass ich eine weitere ,russische Blondineʻ spielen muss. Ich weiß nicht, warum, aber das Potential russischer Schauspieler wird in Hollywood kaum genutzt – es gibt für sie nur die Rolle des Gangsters oder der Prostituierten. Zum Glück waren meine Befürchtungen in diesem Fall nicht gerechtfertigt“, erzählte Chodtschenkowa über ihre Mitwirkung an dem Film.

Ein weiteres Jahr später, 2013, verkörperte sie die Rolle der Wolverine-GegnerinViper im Streifen Wolverine: Weg des Kriegers an der Seite von Hugh Jackman. Sie selbst weiß nach eigenen Angaben nicht, warum sie für die Rolle ausgewählt wurde. Hugh Jackman selbst äußerte in einem Interview mit GQ, dass Russland stolz auf Swetlana sein könne.

„Sie ist eine erstaunlich talentierte Schauspielerin. Wussten Sie, dass Swetlana auch über eine Art genetischer Mutation mit einer erstaunlichen Superkraft verfügt? Sie kann überall und jederzeit einschlafen. Selbst in fünfminütigen Pausen zwischen den Takes, in den unbequemsten Positionen, auf dem härtesten Boden. Wenn sie geweckt wurde, sprang sie sofort auf und machte ihren Job, dass es jedem den Atem verschlug“, erinnerte sich der Schauspieler an die Dreharbeiten mit Swetlana.

Seitdem spielt Chodtschenkowa nicht mehr in Hollywood, sondern wirkt vor allem in russischen Filmen mit. Dabei ragen vor allem das Biopic über den Schriftsteller Sergej Dowlatow, das 2018 auf der Berlinale ausgezeichnet wurde, und die Serie Хождение по мукам (Der Leidensweg, engl. Titel The Road to Calvary) nach Novellen von Alexei Tolstoi.

Außerdem hat sie in mehreren Theaterstücken mitgespielt und in einigen Musikvideos mitgewirkt. In ihrer Freizeit beschäftigt sie sich mit Poledance und begeistert sich seit 2018 für das Nähen.

Chodtschenkowa war zweimal verheiratet – ihre erste Ehe mit dem Schauspieler Wladimir Jaglytsch dauerte fünf Jahre, von 2005 bis 2010, das zweite Mal heiratete sie 2011 den Moskauer Geschäftsmann Georgij Petrischin, die Ehe wurde nach vier Jahren wieder geschieden.

In der Zukunft plant die Schauspielerin, schwierige Rollen von negativen Charakteren zu spielen.

„Ich bin neugierig bis zum Horror <> Ein komplexer Charakter ist immer interessant zu spielen, mit einem doppelten Boden, wenn ein Charakter irgendein Wurmloch hat - es ist immer interessant, darin zu graben, daran zu arbeiten“, teilt Swetlana ihre Pläne.

Die vollständige Besetzung von „Anna K.“ und das Premierendatum des Films wird von Netflix zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

