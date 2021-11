6 interessante Fakten über den russischen Komponisten Sergej Rachmaninow

1 Vielseitiges Talent

Sergej Rachmaninow machte sich zunächst als großer Komponist einen Namen, aber er war auch ein herausragender Pianist und Dirigent. „Ich habe nie herausfinden können, was meine wahre Berufung ist, wer ich bin - Komponist, Pianist oder Dirigent... Manchmal scheint es mir, dass ich in erster Linie Komponist bin, manchmal denke ich, dass ich nur Klavier spielen kann. Wenn ich den größten Teil meines Lebens schon hinter mir habe, quält mich ständig der Verdacht, dass ich mein Leben vielleicht nicht optimal gelebt habe, weil ich mich in vielen Rollen versucht habe. Nach einem russischen Sprichwort habe ich versucht, ‚drei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen‘“, gestand Rachmaninow.

2 Großer Sinn für Humor

Russischer Komponist, Pianist und Dirigent Sergej Rachmaninow in seinem Arbeitszimmer, 1939, USA. Sputnik Sputnik

Einer der größten Geiger aller Zeiten, Fritz Kreisler, spielte einst mit Sergej Rachmaninow in der New Yorker Carnegie Hall eine Sonate von Cesar Franck. Der begnadete Geiger spielte selbstbewusst ohne Noten, als ihn plötzlich sein Gedächtnis im Stich ließ. Kreisler rückte näher an Rachmaninow heran, schaute nervös auf die Noten seines Partners und versuchte, den bestmöglichen Satz zu finden, um sich dem Pianisten anzuschließen.

- „Wo sind wir?!“, flüsterte Kreisler verzweifelt.

- „In der Carnegie Hall“, gab Rachmaninow trocken zurück, ohne langsamer zu werden.

3 Ein riesiges Paar Hände

Russischer Komponist, Pianist und Dirigent Sergei Rachmaninow in seinem Büro, 1940, USA. Getty Images Getty Images

„Rachmaninow wurde aus Stahl und Gold erschaffen: Stahl in seinen Händen und Gold in seinem Herzen“, sagte der geniale polnische Pianist Josef Hofmann einmal. Diese Beschreibung mag zwar übertrieben klingen, aber man kann mit Fug und Recht behaupten, dass Rachmaninoff sehr lange Finger und riesige Hände hatte, möglicherweise waren es die größten Hände in der Welt der klassischen Musik. Der Pianist, der 1,98 m groß war, hatte eine Handspannweite von etwa 12 Zentimetern. Er konnte den Zeigefinger der rechten Hand auf die Taste C legen und mit dem Daumen die Taste G erreichen. Rachmaninow beherrschte die Kunst des Klavierspiels so gut, dass er auf der Bühne klang, als hätte er zehn Hände.

In den frühen 1900er Jahren trat Rachmaninow regelmäßig in Europa als Pianist und Dirigent auf. Im Jahr 1907 nahm er an den Konzerten teil, die der russische Ballettimpresario Sergej Djagilew in Paris organisierte, und 1910-1911 gab er Konzerte im Vereinigten Königreich und in Deutschland.

4 Hilfe durch Hypnotherapie

Getty Images Getty Images

Rachmaninow, der zu Selbstzweifeln und Schuldgefühlen neigte, verlor im Alter von 22 Jahren nach der Uraufführung seiner ersten Symphonie den Glauben an sich selbst. Der Dirigent, Alexander Gla-Zunow, war während der Premiere 1897 betrunken und ruinierte die Aufführung. Rachmaninows Sinfonie erhielt negative Kritiken und der Komponist versank in Depressionen. Drei Jahre lang schrieb er keine Musik mehr, da er davon überzeugt war, talentlos zu sein. Glücklicherweise wandte sich Rachmaninow an einen bekannten Moskauer Arzt namens Nikolai Dal, der ihm half, mit seinen Ängsten und Depressionen fertig zu werden. Eine Hypnotherapie wirkte Wunder, und der Zweifler konnte seine Ängste überwinden und begann wieder Musik zu machen.

5 Auswanderung in die Vereinigten Staaten.

Haus in Beverly Hills, Amerika, wo Sergei Rachmaninow lebte und starb. Sputnik Sputnik

Die sogenannte Februarrevolution von 1917 begrüßte Rachmaninow ohne großen Optimismus. Er befürchtete, dass ihm durch den Zusammenbruch des alten Systems seine künstlerische Tätigkeit als Pianist und Komponist entzogen werden könnte, und so nahm er das Angebot aus Schweden an, ein Konzert in Stockholm zu geben. Im Dezember 1917 begab sich Rachmaninow auf eine Tournee nach Skandinavien, von der er nie wieder nach Russland zurückkehrte. Im Jahr 1918 ließ sich seine Familie endgültig in den Vereinigten Staaten nieder. Rachmaninows Talent wurde auch in Übersee geschätzt. In Amerika galt er als Pianist von Weltrang. Er gab eine Reihe von Konzerten und verdiente damit seinen Lebensunterhalt. Doch trotz des enormen Erfolgs fühlte es sich wie ein fremdes Land an, und Rachmaninow komponierte fast acht Jahre lang nicht mehr.

„Ich wurde als Nicht-Erfolgsmensch geboren und ertrage daher die Härten, die untrennbar mit diesem Titel verbunden sind. Vor fünf Jahren, als ich zu spielen begann, dachte ich, dass ich im Klaviermilieu Befriedigung finden könnte: jetzt bin ich überzeugt, dass dies unmöglich ist“, schrieb Rachmaninow 1923.

Erst 1926 entstand das „Klavierkonzert Nr. 4". Aus der Sehnsucht nach der Luft der Heimat, nach dem heimatlichen Russland, erwuchs eine ungeheure tragische Kraft, die in den „Symphonischen Tänzen“, seinem letzten großen Werk, das er 1940 in den Vereinigten Staaten komponierte, ihren Höhepunkt fand.

6 Hilfe für die Rote Armee

Als 1941 der Große Vaterländische Krieg ausbrach und Rachmaninow sah, wie sehr Russland darunter litt, war er voller Sorge und Sorge um die Menschen. Der Komponist schickte mindestens viertausend Dollar (umgerechnet etwa 74.000 Dollar im Jahr 2021) an die russische Armee. Mit diesem Geld wurden Kampfflugzeuge gebaut. Der Pianist rief auch die russischen Emigranten im Ausland auf, ihre Kräfte zu vereinen und der Sowjetunion im Kampf gegen den Faschismus zu helfen, wofür er sogar den Spitznamen „Roter Rachmaninow“ erhielt. Damit änderte sich auch die Haltung der sowjetischen Regierung gegenüber Rachmaninow. Die Beziehungen erwärmten sich zusehends. Rachmaninow, der die amerikanische Staatsbürgerschaft nicht annahm, als er in Amerika lebte, besuchte die sowjetische Botschaft und bat die sowjetischen Behörden in einem Schreiben, ihn so schnell wie möglich in seine Heimat zurückkehren zu lassen. Er erhielt jedoch keine Antwort. Erst als er an Krebs erkrankte, entschied er sich, die amerikanische Staatsbürgerschaft anzunehmen, um seine Familie besser versorgen zu können.

Leider sah Rachmaninow seine Heimat Russland nie wieder. Er starb 1943 in Beverly Hills, Kalifornien.

