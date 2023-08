Welche Hollywood-Stars könnten russische Zaren spielen?

Russia Beyond

Rupert Everett/BBC Films, 2018; Library and Archives Canada

John Turturro als Iwan der Schreckliche

Giacomo Battiato/11 Marzo Film, 2019; Tretyakov Gallery Giacomo Battiato/11 Marzo Film, 2019; Tretyakov Gallery

Abgesehen von der offensichtlichen Ähnlichkeit hat John Turturro meisterhaft eine Reihe von Schurkenrollen gespielt, was sehr gut zum populären Bild des furchterregenden russischen Zaren passt.

Nicolas Cage als Peter der Große

Stephen Campanelli/VMI Worldwide, 2019; Hamburger Kunsthalle Stephen Campanelli/VMI Worldwide, 2019; Hamburger Kunsthalle

Nicolas Cage könnte als Peter der Große, der Reformer des russischen Lebens, wilder Trinker und Frauenheld sowie Mann mit einem Schnurrbart, eine gute Figur machen.

Michael Shannon als Paul I.

Jon Kopaloff/Getty Images; Public domain Jon Kopaloff/Getty Images; Public domain

Eine deutliche Ähnlichkeit im Gesicht ist nicht das Einzige, was uns an Michael Shannon als passende Besetzung für Paul I. denken ließ. Shannons Leistung in der Fernsehserie Boardwalk Empire überzeugt uns, er könnte ein zu Wutausbrüchen neigendes Genie spielen, das Paul I. war.

Meryl Streep als Katharina die Große

Legion Media; Kunsthistorisches Museum Legion Media; Kunsthistorisches Museum

So majestätisch Helen Mirren als Katharina die Große in der gleichnamigen Serie von 2019 auch gewesen sein mag, wir finden, dass Meryl Streeps wahrhaft königliche Haltung für diese Rolle hervorragend geeignet gewesen wäre.

Jude Law als Nikolaus I.

Legion Media; Hermitage Museum Legion Media; Hermitage Museum

Jude Laws Darstellung auf der Leinwand ist weit entfernt von dem Bild und dem Charakter von Nikolaus I. Im wirklichen Leben war Nikolaus ein Perfektionist und ein rücksichtsloser Befehlshaber. Aber die Ähnlichkeit im Aussehen ist bemerkenswert.

Colin Firth als Alexander II.

Rupert Everett/BBC Films, 2018; Library and Archives Canada Rupert Everett/BBC Films, 2018; Library and Archives Canada

In einem seiner Filme ähnelt Colin Firth Alexander II. so sehr, dass es verblüffend ist.

Hugh Laurie als Nikolaus II.

Armando Iannucci/HBO, 2022; Public domain Armando Iannucci/HBO, 2022; Public domain

Einer der bissigsten Schauspieler, die es gibt, würde den letzten russischen Zaren, der selbst gerne Witze riss, sicher großartig spielen.



