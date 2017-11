Geklonte Deutsche Schäferhunde wachen und schützen in Sibirien

Russia Beyond

Das ist ein wahres - und sogar doppeltes - Hundeleben. Allerdings in der kältesten Region der Welt.

Eine Haftanstalt in der ostsibirischen Republik Sacha-Jakutien hat zwei neue Wachen eingestellt. Die beiden Deutschen Schäferhunde Jack und Tom stammen aus Südkorea und werden ihren zweibeinigen Kollegen in Sachen Strenge sicher in nichts nachstehen.

Jack und Tom sind jedoch Klone. 2015 "entstanden" sie in Südkorea, dann wurden sie Russlands Militärhistorischer Gesellschaft in der Region Sacha zum 60. Jubiläum der Organisation vorgestellt. Die Gesellschaft gab die beiden Hunde dann an die Haftanstalt weiter.

Die beiden Deutschen Schäferhunfe sind bislang die einzigen zwei Hundeklons in ganz Russland. Mittlerweile haben sie nun schon gelernt, verbotene Gegenstände aufzuspüren und die Spur eines Menschen nachzuverfolgen. Ein Ausbruch aus dem Gefängnis wird damit eindeutig noch unwahrscheinlicher: Denn selbst wenn es jemand schafft, dann sind mindestens Jack und Tom hinter ihm her.

