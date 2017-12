Barbie und Ken treffen auf Kommunalka und "Prawda"

Russia Beyond

Die russische Fotografin Lara Wytschuschanina versetzt amerikanische Kult-Puppen in einen romantisch-sowjetischen Alltag.

Die späte Sowjetunion der 80er Jahre, Barbie und ihr Freund wohnen zusammen in einer Kommunalka (Gemeinschaftswohnung). Ken sitzt mit Wodka und Zigarette am Küchentisch und liest die Tageszeitung "Prawda". Barbies Mutter steht neben ihm und spült Geschirr...

Die russische Fotografin Lara Wytschuschanina stammt aus der Kleinstadt Asbest im Swerdlowsker Gebiet, lebt und arbeitet heute in der Ural-Metropole Jekaterinburg. Für ihr mittlerweile berühmtestes Projekt schickte sie das glamouröse amerikanische Puppenpaar Barbie und Ken per Foto-Zeitmaschine in die Sowjetunion. Dies ist das Ergebnis:

Lara Wytschuschanina Lara Wytschuschanina

