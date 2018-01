Im Reich der Schneekönigin – in einem vereisten Haus in Jekaterinburg

Russia Beyond

Anwohner sahen Dampf aus dem verlassenen Haus aufsteigen. Was sie vorfanden, als sie das Gebäude genauer untersuchten, verschlug ihnen die Sprache.

Die Fotografin Anastassija Popelskaja aus der Ural-Metropole Jekaterinburg hat die besonders eisige Atmosphäre in einem verlassenen Haus in ihrer Heimatstadt mit ihrer Kamera eingefangen.

Ihr Ehemann Dmitrij Popelskij hatte zuvor bemerkt, dass aus dem Bruchhaus Rauch aufstieg.

Was die beiden dann in dem Eishaus erwartete, ließ ihnen buchstäblich das Blut in den Adern gefrieren.

Popelskij erzählte später dem lokalen Internetportal E1.ru (rus), dass es ihn verwundert habe, wie der Rauch über dem Haus ständig seine Form änderte.

„Es war so interessant zu sehen, wie dieser ‚Wald‘ sein eigenes Leben lebt, wie die ‚Bäume‘ aufstiegen und fielen, während an ihrer statt neue entstanden“, so Popelskij.

