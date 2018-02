Jahrhundert-Schneegestöber in Bildern: Wie Moskau im "weißen Armageddon" überlebt

Schneeregen und dicke weiße Flocken ziehen seit einer Woche über Moskau hinweg. Die Stadtbehörden sprechen vom schwersten Schneefall in der russischen Hauptstadt seit 100 Jahren. Die Moskowiter kämpfen sich durch Schneeberge und Verkehrschaos zur Arbeit und zurück durch. So mancher legt tägliche Wege nun schon per Ski zurück.