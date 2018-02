Was Sie schon immer über die Russen wissen wollten

Warum lächeln Russen nicht?

Eine nationale Besonderheit ist das russische Nicht-Lächeln: Lächeln erfüllt hier ganz andere, um nicht zu sagen gegensätzliche, Funktionen als in anderen Ländern. Die Russen gelten bei Ausländern darum oft als finster und schlecht gelaunt. Doch das fehlende Lächeln hat mit schlechter Laune nichts zu tun.

Sind Russen Pessimisten oder Optimisten?

Ein Russe kann alle Stimmungslagen an einem einzigen Tag durchlaufen. Während die Arbeit schlechte Laune verursacht, kann am Abend schon wieder ausgelassen mit Freunden gefeiert werden. Wir stellen Ihnen die größten Extreme vor.

Trinken Russen wirklich so viel?

Ekaterina Lobanova Ekaterina Lobanova

Selbst Russen bestreiten das Gerücht nicht: In ihrem Land wird viel getrunken. Die Gründe dafür sind jedoch vielschichtig. Lesen Sie in unserem Artikel, welche Rolle der Staat und die Genetik spielt und was die Russen außer Wodka noch so alles konsumieren.

Warum heiraten Russen?

Die Ehe ist in Russland ein hohes Gut. Meist heiraten Paare, weil sie sich lieben. Es existieren aber noch andere Gründe, die oft mit der konservativen Haltung der russischen Gesellschaft zu erklären sind.

Warum tragen Russen ihren Ehering an der rechten Hand?

Ekaterina Lobanova Ekaterina Lobanova

An welcher Hand der Ehering getragen wird, ist von Land zu Land verschieden. Einer altertümlichen Legende nach ist der Ringfinger direkt mit dem Herzen verbunden. Wir erklären, warum Russen die rechte Hand bevorzugen.

Warum ist Russland weitestgehend christlich-orthodox?

Der größte Teil der Bevölkerung Russlands ist orthodox. Viele stehen dem Christentum, wie es vor über 1000 Jahren in die Alte Rus kam, loyal gegenüber. Für andere hat ihre christliche Identität aber vor allem symbolischen Wert.

Warum gelten Russen als furchtlos?

Natalya Nosova Natalya Nosova

Den Einwohnern Russlands wird oft nachgesagt, sie hätten vor nichts und niemandem Angst. So allgemein mag das zwar nicht stimmen, doch ganz von der Hand zu weisen, ist die Behauptung dennoch nicht. Was steckt dahinter?

Warum tragen russische Frauen High Heels?

Wahre Weiblichkeit definiert sich nicht über die Schuhe. Warum lieben russische Frau dennoch hohe Absätze? Nein, sie sind nicht immer auf der Suche nach einem Ehemann!

Warum klatschen Russen im Flugzeug?

Varvara Grankova Varvara Grankova

Wenn Sie schon einmal mit Russen in einem Flugzeug saßen, haben Sie sich vielleicht gewundert, warum nach der Landung plötzlich alle dem Piloten applaudieren. Erklärungsversuche für dieses Verhalten gibt es mehrere.

Wofür lieben Russen ihre Adidas-Trainingsanzüge?

Der berühmte deutsche Hersteller von Sportkleidung hat eine ganz besondere Beziehung zu Russland, die bis in die Sowjetunion zurückreicht. Vor 40 Jahren hätte sich dennoch noch niemand erträumen lassen, welchen Weg der Trainingsanzug in Russland gehen würde.

