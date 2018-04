Plötzlich 20°C und Sonne: Moskauer Pallas-Katze beäugt den Frühling ungläubig

Jewgenij Bijatow/Sputnik Jewgenij Bijatow/Sputnik

Endlich liegt auch in den letzten Winterhochburgen in Russland der Frühling in der Luft. Zum Beispiel in der Hauptstadt. Die Leoparden im Moskauer Zoo erfreuen sich daran und putzen und putzen und putzen sich nach den besten Regeln des Frühjahrsputzes.

Nur die seltene Pallas-Katze, so berichtet der Zoo auf seiner Facebook-Seite, traut dem plötzlichen Sommerwetter nicht so recht über den Weg. Und das, wo sie sich doch noch vor kurzem so sehr den Frühling herbei gesehnt hat...

