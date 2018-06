Achtung, Nervenkitzel! Die fünf gefährlichsten Straßen Russlands

Auf den folgenden Straßen riskieren Sie, von Erdrutschen und Steinschlägen getroffen zu werden, von einer hohen Brücke ohne Absperrungen herunterzufallen oder am Ende der Welt, umgeben von wilden Tieren, stecken zu bleiben.

1 Alte Bergstraße zwischen Adler und Krasnaja Poljana (Region Krasnodar)

Bevor der neue Achzu-Tunnel im Jahr 2005 zwischen der Stadt Adler und dem Gebirgsdorf Krasnaja Poljana eröffnet wurde, mussten die Menschen eine alte und gefährliche Bergstraße nutzen. Die im 19. Jahrhundert erbaute Straße wurde während des gesamten 20. Jahrhunderts aktiv genutzt.

Auf der gesamten Strecke lauerten enge Kurven und permanente Steinschläge. Einer der gefährlichsten Abschnitte der Straße war allgemein bekannt als „Gott, wenn das nur gut geht!“. Die Straße ist gesäumt von Gedenkstätten für Unfallopfer und sogar für Dutzende Soldaten der Roten Armee, die hier während des Bürgerkriegs in Russland (1917-1922) von den Weißen hingerichtet wurden.

Heutzutage ist die Straße für den öffentlichen Verkehr gesperrt und die Zugänge werden sogar bewacht, aber extreme Biker und Nervenkitzel-Suchende schaffen es trotzdem irgendwie, sie zu befahren.

2 R504 Kolyma Fernstraße (Ferner Osten)

Als eine der Hauptstraßen im russischen Fernen Osten verbindet die 2 032 Kilometer lange Kolyma Fernstraße die Städte Magadan und Jakutsk.

Obwohl Straßenarbeiter ständig an der Straße arbeiten und versuchen, sie in einem guten Zustand zu halten, ist die R504 immer noch voller Gefahren. Zahlreiche spitze Steine zerstören die Reifen und der aufgewirbelte Staub von anderen fahrenden Autos reduziert die Sichtbarkeit enorm.

Die Straße wird gelegentlich von den in der Nähe liegenden Flüssen überflutet, was den Verkehr vollständig lahmlegt. Im Winter kann die Temperatur außerdem auf bis zu minus 60 Grad Celsius sinken. Und ein frierender, einsamer Reisender in einem kaputten Auto, der mitten im Nirgendwo auf der leeren Autobahn R504 liegen geblieben ist, ist eine beliebte Beute für die dort ansässigen wilden Tiere...

3 Auto-Ersatzstrecke der Baikal-Amur-Magistrale-Eisenbahnstrecke (Sibirien, Ferner Osten)

Die Ersatzstraße für die 3 819 Kilometer lange Eisenbahnlinie in Ostsibirien und dem russischen Fernen Osten verläuft parallel zu der Strecke. Es handelt sich um eine Schotterstraße, die manchmal von Sümpfen und Flüssen unterbrochen wird. Sie hat jedoch Brücken, die Sie über die größeren Flüsse bringen.

Eine der bekanntesten unter ihnen ist die Brücke über den Fluss Witim. Diese Brücke ist 560 Meter lang und hat absolut keine Absperrungen, die Sie davor schützen, ins Wasser zu fallen. Lastwagen, die auf dieser schmalen Brücke mit ächzenden Balken fahren, riskieren jederzeit einen Sturz aus 15 Metern in den Fluss. Die Witim-Brücke ist noch nicht einmal offiziell geöffnet, wird aber seit Jahren genutzt.

4 Achty-Chnow-Straße (Dagestan)

Diese Bergstraße liegt in der Republik Dagestan und verbindet die Dörfer Achty und Chnow. Fahrer sagen, dass sie manchmal gezwungen sind, auf dieser „Straße des Todes“ mit endlosen Steinschlägen, zu fahren.

Besonders gefährlich ist die Straße nach Regenfällen, die sie extrem rutschig machen. Das erhöht die Chancen, dass die Autos über die Klippen der engen Haarnadelkurven stürzen.

5 Die Straße zum Berg Ai-Petri (Krim)

Die Straße zum Berg Ai-Petri in der südlichen Krim ist ein Teil der Fernstraße zwischen Jalta und Bachtschyssaraj und zählt als gefährlichster Teil. Die 23 Kilometer lange Strecke von Jalta bis zum Bergplateau umfasst nicht weniger als 280 Kurven.

Die Straße ist während der Wintermonate oft für alle Arten von Verkehr, außer für Geländewagen mit Spikereifen und Schneeketten, geschlossen.

Das Fahren auf der Ai-Petri Straße erfordert hohe Konzentration und eignet sich daher nicht für Anfänger oder müde Fahrer.

