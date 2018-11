Wie sieht zurzeit die Skimasken-Mode aus? Eine verrückte Kollektion aus Russland

Nikita Schubnyj Nikita Schubnyj

Wir alle haben die Mitglieder von Pussy Riot in ihren mehrfarbiger Skimasken gesehen, aber wir ahnten nicht, dass die Skimasken irgendjemanden außer Rockern, Skifahrern und Angehörigen der Sondereinsatzkommandos gefallen würde. Als 2018 die Skimaske in Mode kam, erschien dies verrückt (und viele sind immer noch dieser Meinung). Aber der Trend hat seine Fans gefunden.

Alina Jesenina, eine junge Designerin aus St. Petersburg, präsentierte ihre neue Kollektion mit Skimasken und anderen Accessoires mit in der Stoßzeit in einem Supermarkt.

Bisher entwarf Jesenina Kollektionen für Frauen, die sie jedoch von Männern vorführen ließ. Männer trugen rosa Hüte, posierten in Frauenkleidern und zogen sich vor der Kamera aus.

„Die Menschen haben das Recht zu tragen, was sie wollen. Die Trennung von Kleidung und Geschlecht ist ein Archaismus. Leider werden immer noch Menschen beleidigt oder gar verprügelt, weil sie die falsche Haarfarbe haben oder nicht ‚die richtigen Sachen‘ tragen“, erklärt (rus) die Designerin.

Nun hat sie sich entschlossen, etwas zu zeigen, was sich vollständig von ihren bisherigen Kollektionen unterscheidet. So entstand die rebellische Vorführung, in der ein Modell mit dem Tattoo "Bessere Zukunft" in einer Skimaske vor dem Hintergrund vor dem Joghurtregal steht und ein anderes Modell einen Hut mit der Aufschrift "Ich bin die Tochter eines FSB-Offiziers" einen Einkaufswagen am Gemüsestand vorbei schiebt.

Die Dreharbeiten fanden in einem echten Geschäft in St. Petersburg statt. „Es war schwierig, einen Laden zu finden, in dem man sich auf ein solch exzentrisches Fotoshooting einlassen wollte“, sagt Jesenina.

„Am Ende gelang es meiner Bekannten (und dem zukünftigen Modell der Kollektion), der Balletttänzerin des Hermitage-Theaters Alisa Poturajewa, eine Vereinbarung zu treffen. So begann dieser hektischen Orgie, bei der man nicht wusste, wo man sich befindet und was man tut“, erklärt (rus) sie.

Die Kollektion umfasst unter anderem eine Skimaske mit Federn, eine Pelzmütze, einen Schleier mit Pillen und Stirnbänder mit Kunstblumen. Wir werden sehen, ob wir das wirklich tragen können…

