Zehn Schritte wie Sie eine russische Party veranstalten

Schwierigkeitsgrad: Einfach

1. Stellen Sie eingelegte Gurken auf Ihren Tisch

Eine Vorspeise aus dem 13. Jahrhundert, die stolz auf den russischen Tischen steht, sind eingelegte Gurken. Sie sind ein beliebter Wodka-Jäger und werden auch in Salaten, Sandwiches und vielem mehr verwendet.

2. Alles mit Teppichen abdecken

Sie sollten russische Teppiche sein oder zumindest so aussehen, meistens haben diese ein östliches Muster. Werfen Sie sie auf den Boden oder hängen Sie sie an die Wände, wie es Russen tun. Die Teppiche verleihen Ihrem Raum ein kühles psychedelisches Gefühl wie in den 1960er Jahre und machen den Raum wärmer.

3. Spielen Sie eine klassische russische Komödie

Unsere beste Wahl wären Gentlemen der Erfolge und Ironie des Schicksals. Diese beiden Filme sprechen Winter- und Neujahrsthemen an, oder Iwan Wassiljewitch wechselt den Beruf (rus), eine Komödie über Zeitreisen und Iwan den Schrecklichen. Stellen Sie die Untertitel ein oder noch besser mit ausgeschaltetem Ton und Ihrer Lieblingsmusik.

Schwierigkeitsgrad: Mittel

4. Bereiten Sie einen Oliviersalat zu

Der Oliviersalat, oder russischer Salat, wie er im Ausland genannt wird, ist ein Gericht, das in den sowjetischen Jahren mit Winterferien und Neujahrsfeiern in Verbindung gebracht wurde. Einfach zuzubereiten, lecker und so nahrhaft, dass immer etwas davon übrig bleibt.

5. Bieten Sie Ihren Gästen die Möglichkeit an, ihre Schuhe gegen Pantoffeln einzutauschen

Ja, das Ausziehen der Schuhe und das Anziehen von Pantoffeln ist eine der asiatischsten Gewohnheiten, die Russen strikt beachten. Nun, es hat seine Vorteile: Sie müssen danach deutlich weniger reinigen; außerdem verleihen die Pantoffeln jeder Hausparty ein gemütliches, intimes Gefühl.

6. Bereiten Sie alle Speisen selbst zu

Zu Sowjetzeiten gab es keinen anderen Weg. Man suchte und beschaffte seltene Köstlichkeiten, bereitete Speisen lange vor dem Fest zu und schuf komplizierte Serviermethoden... Und für die Gäste war das beste Zeichen der Gastfreundschaft die Tatsache, dass die Gastgeber alle Speisen selbst zubereitet haben. Es gab keine Takeaways, Fertiggerichte oder so etwas in der Art! Frisch zubereitetes Essen lohnt sich und sorgt dafür, dass sich Ihre Gäste lange an die Party erinnern werden.

Schwierigkeitsgrad: schwer

7. Mindestens drei Änderungen auf dem Tisch haben

Wenn Sie das Ganze auf eine neue Stufe bringen wollen, damit Ihr Tisch zu 100 Prozent russisch ist, haben Sie mindestens drei Änderungen einzuplanen, die wie folgt ablaufen. Verwöhnen Sie die Gäste bei ihrer Ankunft mit Salaten, verschiedenen Fleisch- und Käsegerichten, kalten Vorspeisen und Sekt. Zweitens servieren Sie die heißen Gerichte wie gegrilltes Fleisch, Rindergulasch, gebratenes Huhn oder Fisch. Die dritte Änderung sollte das Dessert sein - ein russischer Kuchen vielleicht, und auf jeden Fall Tee, nicht Kaffee! Und wenn Sie denken, dass das ein leichtes sein wird, denken Sie noch einmal darüber nach - Tee kann Gäste nüchtern machen… Also bereiten Sie sich darauf vor, dass das echte Trinken nach dem Pudding beginnt.

8. Planen Sie in einer Nacht mit mindestens drei Besuchen deiner Freunde

Angetrunkene Russen wollen immer ihre Liebe teilen, also ist es gegen ein Uhr morgens an der Zeit, die gute Stimmung zu verbreiten. Für Russen ist es normal, an den Feiertagen Freunde anzurufen, und wenn diese auch in bester Stimmung sind, werden sie gerne vorbeikommen oder sich irgendwo in der Nachbarschaft treffen. Wenn die Dinge wirklich ihren Lauf nehmen, müssen Sie vielleicht über Katermittel für den Morgen nachdenken.

9. Tun Sie alles im letzten Moment

Russen tun oft im letzten Moment alles auf einmal. Stellen Sie sich vor, Sie bereiten alle Speisen selber zu, kaufen Weihnachtsgeschenke und reinigen die Wohnung gleichzeitig, während Sie ständig am Telefon mit Ihren Freunden und Verwandten sprechen. Großartig ist es, dass um 22 Uhr das Essen fertig ist und die Wohnung glänzt und sauber ist - oft, weil die Gäste, die um 20 Uhr gekommen sind, beim Putzen und Kochen mitgeholfen haben. Aber das ist es auch, was die Russen an Feiertagen zusammenschweißt!

Schwierigkeitsgrad: Extrahart

10. Beginnen Sie morgens mit dem Trinken

Es ist Ihr freier Tag und vielleicht einer der wenigen wirklichen freien Tage, ohne die Kinder in den Sportverein zu bringen oder Ihre andere Hälfte ins Einkaufszentrum zu fahren. Könnten also ein paar Schlucke am Morgen den Tag ruinieren? Nun, um 14 Uhr stellte sich heraus, dass sie es könnten, aber jetzt ist es Ihnen egal. Sie erinnern sich, dass Ihr Liebling Sie morgens gebeten hat, die Kinder rauszubringen und den Mülleimer von seiner Tante zurückzubringen, woah warten Sie, war das gestern? Sind die Gäste schon weg? Oh, sie sind noch nicht hier.... Wie auch immer, bis zum Abend werden Ihre guten Schwingungen und Ihr fröhliches Verhalten die Unannehmlichkeiten überwiegen, die diese sechs oder doch acht Schüsse Single-Malt-Whisky mit sich gebracht haben... Und wenn Sie das zu Hause ausprobieren, denken Sie daran, dass es nur etwas für Erprobte ist.

