Zehn völlig verrückte Artikel, welche Russen online verkaufen (FOTOS)

2. Ein drei Quadratmeter Haus auf einer 1 300 Quadratmeter Landfläche

3. Ein Ehemann für eine Stunde

„Ich führe alle Arten von Hausarbeiten durch, egal ob Möbel aufbauen oder Sanitäranlagen. Ich bin nicht wählerisch und kann unter allen Bedingungen arbeiten. Wenn ich ein Bier trinke, steigt die Arbeitsqualität. Geben Sie mir am besten kein Geld im Voraus, nur nach Fertigstellung - ich könnte die ganze Summe auf einmal verschwenden und Sie noch eine Weile in die Irre führen. Es ist schon einige Mal in der Vergangenheit passiert, ich wurde aber immer erwischt und habe die gesamte Summe zurückgegeben. Rufen Sie mich an!"

4. Antiker Stuhl

„200 Rubel. Ein wunderbarer antiker Holzstuhl aus den 1950er Jahren, um genau zu sein im rustikalen Chalet Dorf-Stil. Der Zustand ist schlecht und sollte renoviert werden. Es ist genau das Richtige, falls Sie Retro- oder antike Loft-Stil Möbel mögen. Die Lieferung kann auf eigene Kosten besprochen werden.“

5. Damenslip der Ex-Freundin

„Größe 42-44 ... Wir haben uns getrennt: Sie will den nicht zurücknehmen und ich brauche das Geld.“

6. Schnurrhaariges Monster

„Eine Katze zu verkaufen! Kein Stammbaum, nicht geimpft, weiß nicht, wie man etwas macht. Leider bereits kastriert, oder ich hätte ihm selbst die Eier abgeschnitten! Grund zum Verkaufen: Das kleine Monster birgt enorme Kosten. Ich habe mir gerade einen neuen Fernseher des Modells SONY Bravia Smart TV, 48“ gekauft, der vier Stunden lang überlebt hat! In dem Moment, in dem ich den Kater mit dem Gerät zurückgelassen habe, stieß er es um... Kaufen Sie den Kater, oder ich schwöre, ich stecke ihm ein HDMI-Kabel in den Arsch, setze ihn auf den Fernsehständer, spiele GTA 5 und schaue Filme in High Definition.“

7. Ausgestopfter Fuchs

„Der Dummy ist fast neu. Nur zwei- bis dreimal verwendet. Keine Gebrauchsspuren. Empfohlen für Hausfrauen, Buchhalter und Tangoliebhaber."

8. Galaxy S3 Smartuhr

„Ich verkaufe mein Samsung Galaxie. Der große Bildschirm ist am Handgelenk nicht sehr angenehm.“

9. Meteor aus dem Weltraum (neu)

„Meteor aus dem All. Neu, wiegt 532 Gramm und leuchtet im Dunkeln. Nicht empfehlenswert, wenn Sie eine Katze haben. Meine hat ihre Sachen gepackt und ist umgezogen, seitdem ist sie ruhig und geheimnisvoll. Was mich betrifft, so lernte ich plötzlich Klavier und Mundharmonika spielen. Meine Frau verlor plötzlich vier Kilogramm und hörte auf zu rauchen. Alte Freunde riefen plötzlich wieder an und wollten abhängen. Die Wohnung ist deutlich wärmer geworden. Wir beobachten auch Melodramen im Schlaf - es könnte sogar demnächst Popcorn gegeben. Und gestern hat mich ein Verkehrspolizist angehalten und mir eine 500-Rubel-Note gegeben.

Wir tauschen es gegen eine Dreizimmer-Wohnung oder ein Chalet in der Schweiz."

10. Mein Bruder, für eine neue fürsorgliche Familie

„100 Rubel. Weiß, wie man den Katzenklo benutzt. Kastriert und geimpft. Meldet sich nur nach "Sersch, du kannst den Computer jetzt benutzen!“ Grund für den Verkauf: Er fängt wirklich an, mir auf die Nerven zu gehen. Er ist ständig hungrig und ist der größte Betrüger. Meine Kontonummer lautet: 4100171099997667.... wenn Sie ihn nicht kaufen wollen, schicken Sie bitte wenigstens ein wenig Geld, was auch immer Sie entbehren können, zehn Rubel sind gut."

BONUS: Pferd

