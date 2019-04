Russische Schönheit: Alina Sanko ist Miss Russia 2019 (Fotos)

Russia Beyond

Ramil Sitdikov/Sputnik Ramil Sitdikov/Sputnik

Durch ihren Sieg beim Miss-Russia-Schönheitswettbewerb, der am 13. April in der Region Moskau stattfand, ist Alina Sanko nun die offiziell schönste Frau Russlands.

Sergei Bobylev/TASS Sergei Bobylev/TASS

Um zu gewinnen, musste sie 50 Mitbewerberinnen übertrumpfen. Für ihren Sieg bekam sie eine Krone aus Weißgold mit Diamanten, ein Auto und drei Millionen Rubel (41 300 Euro).

Alina ist 20 Jahre alt und wurde in der südrussischen Stadt Asow in der Region Rostow geboren. Inzwischen lebt sie in Moskau.

Sie studiert Architektur an der Staatlichen Universität für Landwirtschaft.

Die neue Miss Russia liebt Kunst und Literatur. Sie gewann auch einen russlandweiten Schulwettbewerb zu den Themen Kunst und Architektur.

Mit dem Modeln begann sie erst vor zwei Monaten. Trotzdem hat sie schon mehr als 30 000 Follower auf Instagram

Sergei Bobylev/TASS Sergei Bobylev/TASS

Alina macht nicht nur digitale Selfies. Während einem Interview am Rande des Miss-Russia-Wettbewerbes, erzählte sie von einem weiteren Hobby: Dem Zeichnen von Portraits.

Ramil Sitdikov/Sputnik Ramil Sitdikov/Sputnik

Den zweiten Platz beim Schönheitswettbewerb holte Arina Werina aus Jekaterinburg. Dritte wurde Ralina Arabowa aus Tatarstan. Alina konnte ihren Sieg zunächst kaum glauben. „Ich dachte nicht, dass ich gewinnen würde. Als ich meinen Namen hörte, glaubte ich es nicht“, sagt sie.

Ramil Sitdikov/Sputnik Ramil Sitdikov/Sputnik

Es war der 24. Miss-Russia-Wettbewerb. Bewerberinnen müssen zwischen 18 und 23 Jahren alt und unverheiratet sein. Dieses Jahr achtete die Jury besonders auf das „natürliche Auftreten“ der jungen Frauen. Besonders streng sind die Juroren bei Tattoos, Extensions und „unweiblichem Verhalten“.

Sergei Bobylev/TASS Sergei Bobylev/TASS

Alinas Sieg und ihr natürliches Auftreten polarisierte die Öffentlichkeit. Einige halten sie für zu „grau“ oder „blass“. Ein User in einem Online-Forum schreibt, „es scheint, alle schönen Frauen hätten Russland verlassen.“

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.