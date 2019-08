Unausgesprochene Gesetze: Wer zahlt in Russland beim ersten Date?

Es ist nicht das Ende der Menschheit, sich die Absurditäten des Datings einmal genauer anzuschauen: SMS-Etikette, Drei-Tage-Regel, Ghosting, Peacocking, Geschlechterrollen usw. Und diese Absurditäten ändern sich je nachdem, in welcher Kultur Sie sich befinden. Jede hat ihre eigenen Regeln, auch Russland. Eine der Regeln dreht sich um das Bezahlen beim Date. Das Konzept heißt:

Die Geldbörse einer Frau gehört ihr alleine, die Geldbörse des Mannes wird geteilt.

Für mich ist das sehr seltsam, weil es meinem Date folgendes signalisieren könnte:

Ich kaufe etwas, nämlich Dich. Ich glaube, Du kannst Dir das nicht leisten. Ich versuche, durch Geld männlicher zu wirken.

In Russland bedeutet die Rechnung nicht zu übernehmen dagegen:

Du gefällst mir nicht. Ich will nur Freundschaft. Ich bin arm und kann keine Familie ernähren.

In beiden Ländern, und das ist sehr wichtig, kann es aber auch einfach gar nichts bedeuten. Meine russische Freundin und ich teilen alles, auch Essen und Miete. Vor ihr hatte ich einige wenige Dates mit russischen Frauen und meist haben wir uns die Rechnung geteilt…

…was erklären könnte, warum es keine zweite Verabredung gab.

Warum wird von einem Mann in Russland erwartet, bei einem Date zu zahlen?

Grund 1: Es ist ein Privileg mit einer russischen Frau auszugehen

Ich mag die Grundidee nicht, dass Männer, die in Russland für Frauen bezahlen, irgendwie Sex kaufen. Dies ist das erste, was einem in den Sinn kommt und es ist ein Missverständnis.

Ich fragte meine Kollegin Nadja: „Glaubst Du, dass die meisten russischen Frauen finden, der Mann sollte bezahlen?”

„Die Mehrheit denkt noch so, aber die Einstellung ändert sich in den Großstädten - hängt vom Hintergrund der Frau ab”, sagte sie.

Warwara Grankowa Warwara Grankowa

Ich fragte: „Geht es um die Erwartung, die an Männer gestellt wird, der Versorger zu sein?”

„Nein, nein, es geht mehr um die Erwartungen an Frauen. In Russland ist das Gehalt einer Frau geringer als das eines Mannes - egal, aber Frauen stehen unter dem Druck, gut und gepflegt auszusehen und das ist nicht billig. Ein Teil dieses geringeren Gehalts geht für gutes Aussehen drauf. Daher wird vom Mann erwartet, beim ersten Date die Rechnung zu übernehmen.”

„Im Grunde genommen könnte eine russische Frau, die ein Date hat, also vernünftigerweise die Einstellung haben: Wenn ich all das verdammte Geld ausgeben muss, um gut auszusehen, wirst du für das Privileg bezahlen, mich anzuschauen”, sagte ich.

„Ganz genau so ist es.”

Grund 2: Es gehört sich so

Um hier beide Seiten der Gleichung zu berücksichtigen, habe ich auch einige Männer gefragt, wie sie sich in der Situation fühlen. Nikita, ein Designer aus St. Petersburg, erzählte mir:

„Ich habe es nur einmal erlebt, dass eine Frau von mir erwartet hat, zu bezahlen. Diese Frau war Engländerin und es war kein Date. Wir haben beide unsere Bestellungen beim Barkeeper aufgegeben, ich holte meine Geldbörse heraus und sah sie dabei an. Sie starrte mich lächelnd an. Ich fühlte mich unbehaglich und bezahlte für uns beide. Sie fragte später, ob wir noch etwas trinken wollten. Ich sagte ja und sie bestellte einen Rotwein. Wieder sah sie mich so auffordernd an. Ihre Augen sagten: „Na, los.” Also zahlte ich wieder. Ich habe ein Gespür dafür, wenn von mir erwartet wird, die Rechnung zu übernehmen. Ich tue es dann, um zu zeigen, dass ich es kann. Das ist dumm, aber in meinem Fall hoffentlich harmlos. Ich bestehe nie darauf und die Frauen erwarten auch nicht, dass ich zahle.“

Warwara Grankowa Warwara Grankowa

In einigen Ländern, wie Russland, ist die kulturelle Erwartung zwar noch stärker ausgeprägt, aber nicht mehr allgegenwärtig.

Grund 3: Wir leben noch immer in einer patriarchalischen Gesellschaft

Andere, mit denen ich gesprochen habe, finden schon, dass diese Erwartungshaltung in der russischen Gesellschaft noch stark ausgeprägt sei und kritisieren das. Russland sei noch immer ein Patriarchat und Frauen würde unterstellt, unfähig zu sein, für sich selbst zu sorgen.

Jara, eine Freundin von mir, sagt: „Die Teenager beobachten die Erwachsenen bei diesem Spiel und wollen auch zeigen, dass sie in der Lage sind, später eine Familie zu ernähren, aber es sind noch Kinder. Im Grunde ist diese Geste ohne Sinn für sie. Es geht dabei nur um Tradition und Rollenerwartungen. Das sollte sich ändern. Mädchen sollten lernen, stark und unabhängig zu sein.”

Warwara Grankowa Warwara Grankowa

Das Problem hierbei ist, dass das Zahlen der gesamten oder von Teilen der Rechnung etwas bedeutet. Eine Frau hat mir verraten, dass sie nur dann anbietet, die Rechnung zu teilen, um zu signalisieren, dass das Date nicht gut läuft. Oder die Frau will zeigen, dass sie unabhängig ist und das alles, was nach dem Abendessen vielleicht noch passiert, ihre Entscheidung ist.

Grund 4: Ein Mann muss zeigen, dass er eine Familie ernähren kann

Dies ist eine der Standardantworten von Frauen auf die Frage, warum der Mann zahlen sollte. Ich mache da nicht mit. Überall auf der Welt wo ich gewesen bin, habe ich immer vorgeschlagen, die Rechnung zu teilen oder wir zahlen abwechselnd. Heutzutage sind die meisten ersten Verabredungen in und außerhalb Russlands kein Vorstellungsgespräch mehr für den künftigen Lebenspartner. Zu erwarten, dass ein Mann bezahlt, um zu zeigen, dass er eine Familie ernähren kann, ist nichts anderes, als eine Frau zu bitten, aufzustehen, damit man begutachten kann, ob sie ein gebärfreudiges Becken hat.

Warwara Grankowa Warwara Grankowa

Wenn ein Mann zahlen möchte, um seine Wertschätzung für das Privileg zu zeigen, Zeit mit einer schönen Frau zu verbringen, dann ist das in Ordnung. Aber die Logik des „Familienernährers” als Antwort, bröckelt unter dem Gewicht modernerer Erwartungen.

