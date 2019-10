Gute Partie: Russlands reichste Junggesellinnen (FOTOS)

Lara Winokurowa, 21

Herkunft: Tochter des Pharmariesen Semjon Winokurow von der Genfa Group mit Sitz in der Schweiz. Höhe des Privatvermögens: nicht bekannt. Das Unternehmen Genfamed macht mehr als 100 Millionen US-Dollar Umsatz pro Jahr.

Laras Bruder Alexander Winokurow ist der Schwiegersohn des russischen Außenministers Sergej Lawrow und Chef der A1-Investmentgesellschaft. Lara ist also ein echtes Million-Dollar-Baby.

Sie besuchte anderthalb Jahre lang die Eliteschule Ross School in den USA und ebenfalls anderthalb Jahre die Leys School in Cambridge. Inzwischen studiert sie in London forensische Psychologie und möchte später einmal komplexe Verbrechen aufklären.

Ihre Ferien verbringt sie häufig auf Ibiza und in Dubai oder sie surft vor Sardinien. An der Fight Night Boxakademie trainiert sie ihre Muskeln. Lara will auf jeden Fall zurück nach Russland: „Ich mag Großbritannien, aber leben möchte ich zu Hause, wo die Familie ist und die Mentalität russisch ist.” An einen Ehemann hat sie zwei Forderungen: „Er sollte mindestens 1,80 groß sein und viel Humor haben.”

Wiktoria Michelson, 27

Herkunft: Tochter von Leonid Michelson, CEO von Novatek, einem der größten russischen Gasunternehmen, und Vorstandsvorsitzender der führenden petrochemischen Holding Sibur. Sein Nettovermögen beträgt 24 Milliarden US-Dollar. Im Jahr 2019 führte (rus) Leonid Michelson die Forbes Liste der russischen Milliardäre an. Er ist der reichste Geschäftsmann Russlands. Die Hälfte des Vermögens gehört (rus) Tochter Wiktoria.

Wiktoria Michelson pendelt zwischen London und New York und kümmert sich um die von ihr gegründete V-A-C Foundation, die junge russische Künstler unterstützt.

Im Jahr 2018 wurde sie die alleinige Eigentümerin (rus) des Bauunternehmens Nova, eines Novatek-Subunternehmens. Sie gibt grundsätzlich keine Interviews, hat kaum Kontakt zu russischen Landsleuten und lässt sich von ihrem Vater gerne luxuriöse Geschenke machen. Zuletzt soll er ihr Medienberichten zufolge (rus) ein 461 Quadratmeter großes Penthouse im Wert von einer Milliarde Rubel geschenkt haben.

Wiktoria hält ihr Privatleben unter Verschluss, doch sie soll noch Single sein.

Sofia Abramowitsch, 24

Herkunft: Tochter des Unternehmers und Investors Roman Abramowitsch, Platz 10 der Forbes-Liste russischer Milliardäre mit einem Vermögen von 12,4 Milliarden US-Dollar.

Getty Images Getty Images

Sofia gilt als eine der reichsten Junggesellinnen Londons. Sie hat einen Anteil am Milliardenvermögen ihres Vaters. Ihre Ferien verbringt sie nicht weit entfernt von den Beckhams. Ihr gehören drei Villen und sie fährt einen kugelsicheren Range Rover. Regelmäßig ist sie auf der Yacht ihres Vaters, der „Eclipse“, der größten und teuersten Motoryacht der Welt, unterwegs.

Wegen ihrer Figur und ihrer Vorliebe für knappe Badekleidung wurde sie auf Instagram gemobbt und sperrte ihren Account vorübergehend, um an ihrem Gewicht zu arbeiten.

Seit ihrer Kindheit pflegt sie ihr Hobby, Pferde und Reitsport. Sie ist professionelle Reiterin und hat bei internationalen Turnieren bereits Preise gewonnen.

Sofia Guzerijewa, 28

Herkunft: Tochter von Michail Guzerijew, Eigentümer des branchenübergreifenden SAFMAR-Konglomerats mit einem Nettovermögen von 3,7 Mrd. US-Dollar.

Trotz der Tatsache, dass Michail Guzerijew seine Geschäfte an seinen Sohn übergeben hat, bleibt seine Tochter Sofia eine der reichsten Singles. Und niemand zweifelt daran, dass die Familie alles für das Glück der geliebten Tochter tun wird.

Ein Präzedenzfall wurde bereits geschaffen: Die Hochzeit von Sohn Said Guzerijew im Jahr 2016 hat Moskau beeindruckt. Alleine das Kleid der Braut hat rund 378 000 US-Dollar gekostet.

Sofia studierte an der MGU (Moskauer Staatliche Universität) Fremdsprachen und arbeitet jetzt als stellvertretende Direktorin in einem Einkaufszentrum ihres Vaters. Eine Hochzeit scheint noch in weiter Ferne, da die Familie noch keinen würdigen Kandidaten gefunden hat.

Sofias Alltag wird eher nüchtern beschrieben. „Sie steht um halb neun auf, wäscht sich, steigt ins Auto und fährt um halb zehn zur Arbeit. Danach geht sie ins Fitnessstudio. Das ist ihr Leben. Sie trifft sich mit Freundinnen. Sie chattet im Internet. Lasst sie damit weitermachen, für mich ist das in Ordnung“, sagt ihr Vater.

Polina Galizkaja, 23

Herkunft: Tochter von Sergei Galizkij, Gründer der Lebensmittelkette Magnit, 3,4 Milliarden US-Dollar schwer.

Der prominente Geschäftsmann wollte nie, dass seine einzige Tochter in seine Fußstapfen tritt: „Ich möchte ein normales Kind großziehen und ich möchte nicht, dass meine Tochter Geschäfte macht, weil Frauen und Geschäfte nicht zusammenpassen”, erklärte (rus) er in einem Interview mit der Wirtschaftszeitung „Wedomosti” im Jahr 2010.

Polina Galizkaja Polina Galizkaja

Die Familie Galizkij bevorzugt im Allgemeinen eine ruhige und bescheidene Lebensweise. Unter den Nachkommen der Tycoons auf der Forbes-Liste ist Polina wohl die einzige, die weder im Ausland, ja nicht einmal in Moskau studiert hat. Wie ihre Eltern machte sie ihren Abschluss an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Staatlichen Universität Kuban.

Ihr Vater mischt sich in die Karriereplanung und das Privatleben seiner Tochter nicht ein. Sie solle ihre eigenen Fehler machen, sagte er einmal. Und das macht sie. 2015 heiratete sie, aber die Ehe hielt kein Jahr. Im Jahr 2018 eröffnete sie das Fitnessstudio „Cycleclub”, doch bereits ein Jahr später musste sie Insolvenz anmelden.

Darja Awen, 25

Herkunft: Tochter des Bankiers Pjotr Awen, Vermögen 5,2 Milliarden US-Dollar.

Darja schloss ihr Studium an der Yale University in den USA mit einem Bachelor in Geschichte ab und arbeitete anschließend als Praktikantin bei Sotheby's. Die junge Frau interessiert sich schon sehr lange ernsthaft für Kunst.

„Manchmal ruft mich Dascha (Koseform von Darja) an und fragt: ‚Papa, kennst du dieses Gedicht?‘ Und dann rezitiert sie ein Gedicht von Anna Achmatowa, das selbst ich nicht kenne”, erzählte (rus) Awen dem „Tatler”.

Der Vater ließ seine Kinder (Darja hat einen Zwillingsbruder) ohne Standesdünkel aufwachsen. Darja bewohnt eine Mietwohnung in New York und arbeitet auf einer bescheidenen Position für Estée Lauder.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.