Flexibles Arbeiten je nach Geldbeutel: Fünf Moskauer Coworking Standorte und ihre Angebote

Die Nachfrage nach flexiblen Büroarbeitsplätzen ist auch in Moskau rasant gestiegen. Nicht nur Freiberufler können von dieser Arbeitsform profitieren.

Experten sagen (rus), dass Moskau unter den osteuropäischen Hauptstädten inzwischen die größte Quadratmeterzahl sogenannter Coworking Places anbietet. Dies sind meist offen gestaltete Büroräume mit Arbeitsplätzen und ggf. der dazugehörigen Infrastruktur (z.B. Technik), die zeitlich befristet genutzt werden können. Über 100 solcher Büroangebote soll es mittlerweile bereits geben, Tendenz steigend. Die Angebote sind vielfältig und einzigartig. Suchen Sie sich aus unseren Vorschlägen den für Sie passenden aus.

1. „SOK“

„SOK“ (eng) bietet an bisher drei Standorten - die Eröffnung zweier weiterer ist in Planung - smarte Arbeitsplätze an. Neben diesen setzt „SOK“ zusätzlich auf Zusatzleistungen und Wissensvermittlung.

Man kann einen Schreibtisch in einem Großraumbüro wählen oder ein Einzelbüro. Die Räumlichkeiten können auch selbst gestaltet werden. Jeder Platz ist voll ausgestattet mit moderner Bürotechnik. Es gibt unterschiedliche Bereiche. Wer vernetzt und dennoch ohne Ablenkungen arbeiten will, ist hier gut aufgehoben.

„SOK“ bietet darüber hinaus seinen Mietern die kostenlose Teilnahme an Events, Meetups, Konferenzen und Vorträgen.

Vorteile: personalisierte Räume, Veranstaltungsangebote, Trainingsprogramme.

Wo: „SOK Arena Park“ in der Leningradski Str. 36/11 (Metrostation Dinamo), „SOK Sady Pekina“ in der Bolschaja Sadowaja Str. 5/1 (Metrostation Majakowskaja), „SOK Semljanoj Wal“ auf Semljanoj Wal Str. 8 (Metrostation Kurskaja).

Kosten: 1 500 Rubel (20 Euro)/Tag oder ab 5 000 Rubel (70 Euro)/Monat. ‘

2. „Cabinet Lounge“

„Cabinet Lounge“ (eng) bietet seinen Mietern Arbeitsplätze in einem historischen Gebäude aus dem frühen 20. Jahrhundert mitten im Stadtzentrum.

Hier treffen sich gerne Geschäftsleute, denn neben einem ansprechenden Ambiente werden verschiedene zusätzliche Dienstleistungen wie Concierge-Service, Kurierdienst, Fahrer angeboten.

Die Location wirkt edel mit teuren Kunstwerken an den Wänden, hohen Decken und einer hausinternen Bar. Ein Arbeitsplatz hier ist nicht günstig, dafür kann man hier nützliche Kontakte knüpfen und an den Veranstaltungen der „Cabinet Lounge“ teilnehmen.

Vorteile: historisches Gebäude, Concierge, luxuriöses Interieur, Veranstaltungen.

Wo: Nowaja Ploschtschad 6 (Metrostation Lubjanka).

Kosten: 2 500 Rubel (35 Euro)/Tag oder ab 17 000 Rubel (240 Euro)/Monat.‘

3. „Rabotschaja Stanzija“ (russisch für „Arbeitsstation“)

„Rabotschaja Stanzija“ (eng) hat vier Standorte in der Nähe von Moskau. An jedem Ort finden Sie alles, was Sie für Ihre Arbeit benötigen (Drucker, Konferenzräume, Kaffeebar, Snacks usw.).

Der Standort Kurskaja strahlt Kreativität aus. Die Arbeitsplätze an der Plaza nahe der U-Bahn-Station Dimitrowskaja haben den Vorteil, dass ihre Nutzer ganz in der Nähe in einem Kapselhotel übernachten können.

Vorteile: Zugang rund um die Uhr, Pflegeprodukte, Unterkunft in der Nähe.

Wo: „Baltschug“ auf Sadownitscheskaja nab. 9 (Metrostation Nowokusnezkaja), „Plaza“ auf Butirskaja Str. 62 (Metrostation Dimitrowskaja), „Artplay“ auf N. Syromjatnitscheskaya 10/2 (Metrostation Kurskaja), „Gorki Park“ auf Leninski Prospekt 30A (Metrostation Leninski Prospekt).

Kosten: ab 790 Rubel (11 Euro)/Tag oder 25 000 Rubel (352 Euro)/Monat. Der erste Tag ist ggf. kostenfrei.

4. „Tabliza“ (russisch für „Tabelle“)

Unbegrenztes WLAN, moderne Büroausstattung, Konferenzräume, Kurier, Sekretariats- oder Buchhaltungsdienstleistungen - bei „Tabliza“ (rus) soll Business Spaß machen.

Es ist nicht nur ein Coworking Space, sondern verfügt auch über ein Restaurant und einen eigenen Park auf dem Dach (!), wo im Sommer Partys stattfinden. Nach der Arbeit können die Mieter in einer Event-Zone für bis zu 220 Personen auch anspruchsvolle Spiele spielen, Yoga machen oder andere Angebote zum Abschalten nutzen.

Vorteile: zentrale Lage, Park auf dem Dach, Zugang rund um die Uhr, Veranstaltungen.

Wo: Nowoslobodskaja Str. 16 (Metrostation Mendelejewskaja).

Kosten: 22 000 Rubel (310 Euro)/Monat.

5. Freie Coworking Spaces

Für diejenigen, die ihr Geld lieber in das Projekt als in ihren Arbeitsplatz investieren, gibt es auch ein kostenloses Angebot (rus). Es steht kurzfristig, aber auch über einen längeren Zeitraum zur Verfügung. Es gibt mehrere staatliche Coworking Spaces in verschiedenen Teilen Moskaus.

Dort können Startups oder Freiberufler nicht nur in Ruhe arbeiten, sie erhalten auch Beratung. Um dort einen Platz zu bekommen, muss man offiziell als Einzelunternehmer oder als Unternehmen registriert sein. Die Arbeitsplätze sind ohne Büroausstattung.

Vorteile: kostenlos, Konferenzräume, Erholungszonen.

Wo: Srednjaja Perwomajskaja Str. 3, Awtoswawodskaja Str. 1, Kachowka Str. 37/1, Mitschurinski Prospekt 27/2.

Kosten: keine.

