Fünf russische Cocktails, die Sie ganz leicht selbst mixen können

Klassische Cocktails: Kwasja, White Russian, Bloody Mary

(Rezepte aus der Rock’n’Roll Bar & Café in Moskau)

1. Kwasja

Legion Media Legion Media

Das älteste russische Getränk ist Kwas, während Wodka wohl das bekannteste ist. Mischen Sie beide zusammen und geben Sie etwas Zimtsirup dazu. So bekommen Sie einen Kwasja. Nicht umsonst bedeutet das russische Wort „kwasit“ umgangssprachlich „saufen“. Doch, ehrlich gesagt, enthält ein Kwasja viel mehr Kwas als Wodka.

Zutaten für ein Glas:

35 ml Kwas;

10 ml Wodka;

5 ml Zimtsirup.

Vorbereitung:

Kwas kann man in jedem russischen Lebensmittelgeschäft kaufen, Wodka und Zimtsirup in fast jedem. Um den Cocktail zuzubereiten, gießen Sie alle Zutaten in den oben angegebenen Mengen in ein Glas. Auf den Millimeter genau!

2. White Russian

Pressfoto Pressfoto

Dieser Cocktail wurde nach den Weißen Garden im russischen Bürgerkrieg von 1918-22 benannt. Sie flohen nach ihrer Niederlage häufig ins Ausland, wo sie als weiße Russen bezeichnet wurden.

Eine Weile galt dieser Cocktail als typisches Frauengetränk. Das änderte sich nach dem Erscheinen des Filmes „The Big Lebowski“ in den 1990er Jahren. Der Cocktail war das Lieblingsgetränk der Titelfigur und nach dem Film wurde er in nahezu jeder Bar der Welt serviert.

Der Cocktail spielt auch eine Rolle im Film „Catwoman“. Dort werden seine Zutaten von der katzenhaften Hauptdarstellerin jedoch auf Sahne reduziert. Egal, ob Sie ein Mann, eine Frau oder eine Katze sind – diesen Drink können Sie zu Hause ganz leicht selbst mixen.

Zutaten:

Eis;

Wodka;

Kaffeelikör;

Sahne (10%).

Vorbereitung:

Eis in ein Glas geben, alle Zutaten zu gleichen Anteilen einfüllen und mit einem Löffel mischen. Fertig. Für Liebhaber: Verwenden Sie lieber frische geschlagene Sahne. Das macht den Cocktail besonders cremig.

3. Bloody Mary auf russische Art

Pressfoto Pressfoto

Dieser Longdrink auf Basis von Wodka und Tomatensaft wurde nicht in Russland erfunden, aber wir werden Ihnen unsere Lieblingsvariante verraten, die die russische Seele berührt: Bloody Mary mit Gurke.

Zutaten pro Portion:

Eis;

50 ml Wodka:

10 ml Zitronensaft;

20 g frische Gurke;

Salz, Pfeffer;

150 ml Tomatensaft;

1 ml Tabasco;

Senf.

Vorbereitung:

Zuerst die frische Gurke raspeln, ein wenig zerdrücken und in ein Glas geben. Fügen Sie Wodka, Tomate und Zitronensaft, Salz und Pfeffer nach Geschmack, sowie zwei Spritzer Tabasco-Sauce und ein wenig Senf hinzu. Alle Zutaten gründlich mischen und Eis dazugeben. Dekorieren Sie den Rand des Glases mit einer Gurkenscheibe.

Neoklassische Rezepte: Borschtsch, Red Square

4. Borschtsch

(Rezept aus dem Restaurant Kusnja in St. Petersburg)

Pressfoto Pressfoto

Man könnte meinen, dass Rote-Bete-Sirup in Kombination mit Gin bereits Borschtsch ist. Nicht ganz!

Zutaten pro Portion:

40 ml Gin;

20 ml Johannisbeerenpüree;

15 ml Rote-Bete-Sirup;

15 ml Zitronensaft;

20 ml Eiweiß (kann durch Milchschaum ersetzt werden).

Vorbereitung:

Gießen Sie alle Zutaten (Zubereitung s.u.) in einen Shaker und mixen Sie diese zunächst gründlich ohne Eis, um einen üppigen Schaum zu erhalten. Dann Eis hinzufügen und erneut mixen. In ein Glas filtern (am besten ein Champagnercoupé) und ohne Eis servieren.

Püree aus schwarzen Johannisbeeren: Die Beeren und den Zucker (vorzugsweise Zuckersirup) im Verhältnis 3:1 in den Mixer geben und abseihen.

Rote-Bete-Sirup: Den Rote-Bete-Saft bei schwacher Hitze auf ein Drittel seines ursprünglichen Volumens einkochen lassen. Mischen Sie den Saft mit Zucker im Verhältnis 1:1, bis sich der Zucker vollständig aufgelöst hat. Abkühlen lassen.

5. Roter Platz

(Rezept aus Russki Pub Gastrobar in Moskau)

Pressfoto Pressfoto

Dies ist ein Beerencocktail mit Baiserhaube in Form der Kuppel der berühmten Basilius-Kathedrale auf dem Roten Platz. Sieht beeindruckend aus.

Zutaten pro Portion:

50 ml Preiselbeer-Extrakt;

30 g Preiselbeerpüree;

30 ml Preiselbeerwasser;

10 ml Zitronensaft;

15 ml Fruchtzucker;

1 Eiweiß;

20 g Zucker.

Vorbereitung:

Mischen Sie zuerst Preiselbeerextrakt, Preiselbeerpüree, Preiselbeerwasser, Zitronensaft und Fruchtzucker in einem Shaker oder einem anderen fest verschließbaren Behältnis. Mindestens 30 Sekunden lang gut schütteln. Das Eiweiß mit Zucker steif schlagen, mit dem Spritzbeutel eine Kuppel formen und diese 20 bis 40 Minuten im Ofen bei 120 °C trocknen.

Mischung in ein Glas füllen und Baiserhaube obenauf legen.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.