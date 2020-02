Innovativ: 10 nützliche Angebote des Online Bankings in Russland

Privatbanken und Kreditkarten sind in Russland eine recht neue Erscheinung. Sie gibt es erst seit dem Zusammenbruch der UdSSR Anfang der 1990er Jahre. Der Bankensektor musste sich völlig neu erfinden. Der Vorteil war, dass man deshalb auch keine veralteten Softwarelösungen den neuen Entwicklungen anpassen musste. Viele Zwischenschritte, die andere Volkswirtschaften auf diesem Weg machen mussten, konnten die russischen Banken überspringen.

Deshalb gehören russische Banken heute zu den innovativsten der Welt. Nachfolgend erfahren Sie mehr über einige Angebote, die in Russland längst Standard sind.

1. Sofortüberweisungen und Transaktionsbenachrichtigungen

Jede russische Bank, die etwas auf sich hält, hat eine mobile App. Über diese können die Russen alle Zahlungsaufträge abwickeln, sei es für die Stromrechnung, den Mobilfunkvertrag, Steuernachzahlungen und Bußgelder oder die Schul- und Studiengebühren der Kinder.

Natürlich können Sie auch an jeden anderen Menschen, der eine Kontonummer hat, Gelder überweisen, egal bei welchem Institut derjenige Kunde ist. Bei Überweisungen an Fremdinstitute fällt in der Regel eine Gebühr an (etwa 30 Rubel, 0,43 Euro). Sie können je nach Kontomodell aber auch eine monatliche Gebühr bezahlen und die Transaktionen sind dann grundsätzlich kostenfrei.

Die Geldtransfers sind meist innerhalb kürzester Zeit abgeschlossen. Sie erhalten auf Ihrem Smartphone eine Push-Benachrichtigung oder eine SMS. So haben Sie jederzeit den Überblick über Ihre Geldgeschäfte, ganz gleich ob es sich um Abbuchungen, Zahlungseingänge oder Kartenzahlungen handelt.

2. Zahlung mit einem Schmuckstück

In Moskau und anderen Großstädten kann jeder Einkauf, auch Kleinstbeträge, mit einer NFC-fähigen (kontaktlosen) Bankkarte, Apple Pay oder Samsung Pay bezahlt werden. Für diejenigen, die nicht jedes Mal das Smartphone hervorholen möchten, bieten russische Banken jetzt NFC-fähige Ringe und Armbänder an.

Das Prinzip ist einfach: Die Bank schenkt Ihnen einen Ring oder ein Armband. Sie laden die erforderliche App auf Ihr Smartphone und synchronisieren Ihre Daten mit dem neuen Schmuckstück. Sie können jeweils nur ein Konto verbinden. Sie sollten Ihr Gadget gut im Auge behalten, denn wenn es Kriminellen in die Hände fällt, könnten diese Ihr Konto leer shoppen.

3. Sofortige Ausgabe von Debit- und Kreditkarten mit Lieferung „Frei Haus“

Noch vor einigen Jahren musste man, um ein Bankkonto zu eröffnen, mindestens eine halbe Stunde in einer Bankfiliale anstehen. Das Ausfüllen der erforderlichen Formulare dauerte nochmals eine halbe Stunde. Wer eine Kreditkarte beantragen wollte, musste unzählige Belege vorzeigen.

Heute können Sie ein Konto bequem online eröffnen. Und schon am nächsten Tag erhalten Sie Ihre Debit- oder Kreditkarte, die Ihnen bis nach Hause geliefert wird. Zudem unterstützt man Sie auch bei der Aktivierung. Einige Banken liefern die Karten auch in Städte, in denen sie gar keine Filiale haben oder in abgelegene Gebiete Russlands.

4. Kundendienst rund um die Uhr

Sie müssen nicht mehr stundenlang in der Warteschleife hängen, bis Ihnen jemand weiterhilft. Die mobilen Apps vieler russischer Banken verfügen über eine integrierte Online-Chat-Funktion. Ein Bot beantwortet die häufigsten Fragen.

Wenn dies nicht hilft, werden Sie an einen Mitarbeiter weitergeleitet. Bei einigen Banken ist der Anruf über die App gebührenfrei (das kann insbesondere beim Roaming relevant sein).

5. Stories und Chats

Viele russische Banken haben ihr Onlineangebot zu einer vollumfänglichen Medienressource ausgebaut. Einige haben ein Stories-Feature, das dem von Instagram ähnelt.

Auf diese Weise können Sie zum Beispiel erfahren, dass das durchschnittliche Trinkgeld in Russland 7,5 Prozent der Gesamtrechnung ausmacht. Viele weitere nützliche Informationen können Sie über die Story-Funktion erhalten.

Einige russische Banken machen mittlerweile den Messengern Konkurrenz. Anfangs war es nur die Idee, Freunden und Bekannten unkompliziert Geld überweisen zu können. Dann wurde die Funktion um die Möglichkeit, Emojis oder standardisierte Nachrichten zu verschicken, erweitert.

6. Sprachassistent

Bislang hat nur die russische Tinkoff-Bank ihren eigenen Sprachassistenten entwickelt. Statt Siri oder Alexa antwortet ihnen Oleg, der nach dem Gründer der Tinkoff-Bank benannt wurde.

Bis jetzt antwortet er allerdings, selbst auf Sprachnachrichten, nur schriftlich. Er kann Überweisungen vornehmen, Kinokarten kaufen, einen Tisch im Restaurant reservieren oder für Sie die besten Rabatte finden.

7. Super Apps

Eine solche Super-App haben bisher nur die Chinesen mit der WeChat-App vollständig implementiert.

Dabei erledigt eine einzige App Bankgeschäfte, leitet Einkaufslisten weiter, schreibt Briefe oder schließt einen Versicherungsvertrag ab. Gleichzeitig kann sie zusätzlich noch Arzttermine vereinbaren oder Theater- oder Konzertticket kaufen. Den Abholtermin für den Smoking, der in die Reinigung muss, vereinbart die App gleich mit.

Auf dem russischen Markt haben bereits mehrere Anbieter angekündigt, eigene Super-Apps entwickeln zu wollen, darunter drei Banken: Sberbank, Tinkoff und VTB.

Super-Apps können nicht nur eine Vielzahl von Diensten anbieten. Das System ist zudem lernfähig und wird seine Angebote auf der Grundlage der Auswertung der Gewohnheiten des Nutzers individueller gestalten können. So wird Ihnen bei der Reservierung eines Tisches in einem Restaurant auch gleichzeitig der Preis für ein Taxi dorthin genannt oder der nächstgelegene Blumenladen vorgeschlagen.

Und da es so schön praktisch ist, könnte man auch an das Bezahlen von Rechnungen erinnert werden und Finanztipps erhalten.

8. Geld abheben mit QR-Code

Diesen Service bieten mehrere russische Banken an. Wenn Sie gerade Ihre Karte nicht zur Hand haben, kann über eine App ein QR-Code generiert werden. Den scannen Sie am nächstgelegenen Geldautomaten und schon erhalten Sie Bares. Sie können diesen Code auch an Freunde und Bekannte senden, wenn Sie diesen Bargeld zukommen lassen wollen.

9. Finanzüberblick

Ich habe im Oktober 2019 fast 10.000 Rubel (ca. 145 Euro) für Taxifahrten ausgegeben. Das hat mir die Ausgabenanalyse meiner Banking App gezeigt. Ganz schön viel war das und ich beschloss, meine Reisekosten zu reduzieren. Schon im November haben sich meine Ausgaben für die Nutzung von Taxis halbiert.

Ohne die App, die mir in einer anschaulichen Grafik meine Aufwendungen für Restaurants, Reisen, Lebensmittel, Bekleidung usw. präsentiert, hätte ich wohl nie über Einsparungen nachgedacht. Die App zeigt, wo das Geld bleibt und hilft bei der Budgetplanung für den nächsten Monat.

10. Schnelle Aufteilung der Rechnung und gemeinsame Einkäufe

„Zusammen oder getrennt?“ Diese Frage kann im Lokal selbst bei engen Freunden schnell zu Streit führen. Der eine kramt seine letzten Bargeldreserven zusammen und dem anderen fällt plötzlich ein, dass auf dem Konto nicht mehr genug ist, um die fünf Cocktails zu bezahlen.

Dafür bieten nun einige Banken in ihren Apps die Möglichkeit, eine Rechnung zu splitten. Jeder zahlt nur seinen Teil. Wie groß der ist, das errechnet die App.

Die App generiert einen Link, der an Freunde weitergeleitet werden kann, die ihren Anteil an der Rechnung auf diese Weise ebenfalls bequem bezahlen können.

