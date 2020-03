Hollywood-Stars fahren mit der Moskauer Metro (FOTOS)

1 Arnold Schwarzenegger

Der Schauspieler und Ex-Gouverneur von Kalifornien kam im Oktober 2010 auf persönliche Einladung des damaligen Präsidenten Dmitri Medwedew nach Russland, um am Globalen Innovationspartnerschaftsforum teilzunehmen.

Schwarzenegger in Moscow subway in the rush hours pic.twitter.com/KnXy0CBW — Evald (@Evald_Aliyev) January 29, 2013

In Begleitung des US-amerikanischen und des österreichischen Botschafters und verfolgt von vielen Fans fuhr der Gouverneur mit der Metro. Er stieg an der Station Ochotnyj Rjad aus, wechselte zur Teatralnaja und fuhr von dort eine Station weiter bis zur Nowokusnezkaja.

Nach seiner Fahrt twitterte er:

„Die Menschen in Moskau lieben offenbar ihre öffentlichen Verkehrsmittel.“

2 Javier Bardem

Der spanische Schauspieler flog 2011 mit Penelope Cruz nach Moskau, um an der Premiere des Films „Piraten der Karibik - Fremde Gezeiten” teilzunehmen. Im Gegensatz zu Schwarzenegger war seine Fahrt mit der U-Bahn jedoch ungeplant: Wegen eines Staus hätte sich Bardem zu einem Workshop mit Theater-Studenten verspätet. Also benutzte er die U-Bahn.

Er hat seine Reise nicht öffentlich kommentiert und nicht viel Aufregung verursacht - vielleicht weil Mitreisende den berühmten Schauspieler einfach nicht erkannten.

3 Pierre Richard

На этих днях Пьер Ришар прокатился в московском #метро.

Пусть эта #пятница и Вам принесёт отличного настроения! :) pic.twitter.com/bJQ6gCOEgU — Сергей Прасолов (@PrasolovSergei) February 12, 2016

Die französische Filmikone reiste im Februar 2016 zur Premiere ihrer Ein-Mann-Vorstellung „Pierre Richard III.“ nach Moskau. Der Schauspieler begab sich auf eine nächtliche Fahrt von der Station Baumanskaja zur Station Ploschtschad Rewoljuzii. Er fuhr sogar in der Zugführerkabine des allerersten Elektrozuges vom Typ A mit, der von 1935 bis 1975 Passagiere beförderte.

„Es ist klar zu sehen, dass die Moskauer die Metro mit großer Liebe und Respekt behandeln, besonders wenn man bedenkt, wie sauber und schön alles ist. Es ist keine Metrostation, sondern ein Museum. In Moskau müssen Sie nicht in Museen gehen, Sie können sich von der Schönheit direkt in der U-Bahn begeistern lassen“, beschrieb Richard seine Eindrücke in einem Interview mit der Agentur TASS.

4 Tom Hardy

Zum ersten Mal besuchte der Hollywood-Schauspieler Russland im Jahr 2012. Er war eingeladen worden, an einer Discovery Channel-Dokumentation über die kälteste Route der Welt - von Jakutsk nach Oimjakon - teilzunehmen. Er hat nicht nur die gesamte Reise zurückgelegt, sondern badete unterwegs sogar in einem Eisfluss.

Sechs Jahre später, im Jahr 2018, kam Hardy nach Moskau, um seinen neuen Film „Venom“ vorzustellen. Der Schauspieler erzählte auf einer Pressekonferenz, dass er zu 22 Prozent Sibirier sei, und ging dann die Station Ploschtschad Rewoljuzii hinunter, um die Nase einer Hundestatue aus Bronze zu reiben, was einer Legende nach Glück bringen soll.

