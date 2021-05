LinkedIn und Käse: Was Expats in Russland fehlt

Diejenigen, die aus dem Ausland nach Russland ziehen, rechnen wahrscheinlich mit Veränderungen in ihrem Alltag. Doch manchmal sind sie doch erstaunt, welche trivialen Gegenstände und Aktivitäten in Russland verboten sind.

Käse und LinkedIn

Die vielleicht häufigste Beschwerde unter in Russland lebenden Ausländern ist das Fehlen einiger in Europa produzierter Käsesorten. Im Jahr 2014 verbot Russland die Einfuhr bestimmter Lebensmittel aus der Europäischen Union als Reaktion auf die von der EU gegen Russland verhängten Sanktionen. Die Sanktionspolitik führte dazu, dass Russen und Expats auf einige liebgewonnene europäische Produkte verzichten mussten.

„Ich vermisse besonders französischen Rohmilchkäse und gutes Qualitätssteak aus Australien und Amerika. Alles aufgrund der Sanktionen“, sagt Jay Miller in einem Gespräch mit „Russia Beyond“ auf Facebook.

Legion Media Legion Media

Während das Verbot bestimmter Lebensmittel mittlerweile eine bekannte Tatsache ist und nun schon einige Jahre gilt, überrascht es viele Ausländer, dass es zum Beispiel nicht möglich ist, von Russland aus auf das soziale Netzwerk von LinkedIn zuzugreifen. Im Jahr 2016 entschied ein russisches Gericht, dass LinkedIn in Russland wegen des angeblichen Verstoßes der Website gegen das neue Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung gesperrt werden muss. Seitdem ist das beliebte soziale Netzwerk mit dem Schwerpunkt Karriereförderung im Land offiziell verboten. Einige Benutzer haben einen Weg gefunden, das Verbot zu umgehen, indem sie auf VPN-Dienste zurückgreifen.

Energy-Drinks

In Russland gibt es kein föderales Verbot, Energy-Drinks an Minderjährige zu verkaufen, dennoch verlangen einige Kassierer einen Altersnachweis, was viele Kunden stört. Sie sehen ihre Rechte verletzt.

Doch tatsächlich darf ein Kassierer den Ausweis verlangen, zumindest in nahezu der Hälfte der russischen Regionen. Dort ist der Verkauf dieser Getränke an Minderjährige nämlich auf lokaler Ebene untersagt.

Artem Geodakjan/TASS Artem Geodakjan/TASS

Je nachdem, wo Sie sich in Russland befinden, können Sie möglicherweise eine Dose Red Bull oder einen anderen Energy-Drink kaufen, wenn Sie unter 18 Jahre alt sind. Manchmal werden die Vorschriften frei ausgelegt, was zu etwas komischen Vorfällen führt.

„Ich glaube, dass es in Russland Gesetze gegen den Verkauf von Energy-Drinks wie Red Bull an Minderjährige gibt. Aber ich glaube nicht, dass normale Cola unter dieses Gesetz fällt. Ich wollte zwei kleine Dosen Coke Zero in einem kleinen Geschäft in Wologda kaufen, und eine Kassiererin hat mich nach meinem Ausweis gefragt. Ich war sehr überrascht von der Anfrage und fragte auf Russisch ‚Нужен?‘[zu Deutsch etwa: Ist das notwendig?]. Ich sagte, ich hätte ihn nicht dabei, also verkaufte man mir die Cola nicht. Da ich nicht gut genug Russisch spreche, habe ich nicht weiter gefragt. Es war ein wenig enttäuschend, aber keine große Sache für mich. Ich war vor allem verwirrt. Es ist das einzige Mal, dass ich beim Kauf von Cola nach meinem Ausweis gefragt wurde“, erzählt Andrea Doherty, Expat mit Wohnsitz in Moskau.

Medikamente

Im Ernst, einige Expats haben Probleme gemeldet, mit denen sie konfrontiert sind, wenn sie herausfinden, dass verschreibungspflichtige Medikamente, die sie in ihrem Herkunftsland eingenommen haben, in Russland nicht legal erworben werden können. Dies geschieht, weil die russischen medizinischen Behörden alle im Land vertriebenen Arzneimittel zertifizieren müssen und manchmal gegenüber bestimmten Arzneimitteln eine andere Haltung einnehmen als eine Aufsichtsbehörde in einem anderen Land.

Legion Media Legion Media

„Provigil (Modafinil) und Adderall gelten hier als kontrollierte Substanzen. Wenn Sie sie über die russische Post in Online-Apotheken beziehen, kann dies zu einer Gefängnisstrafe führen. Die Tatsache, dass bei mir ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung) diagnostiziert wurde und ich eine US-amerikanische Verordnung habe, ist hier irrelevant“, berichtet Gene Kurbatow.

Bevor Kurbatow in die Maschine nach Russland stieg, musste er seine Medikamente entsorgen. So hatte es ihm ein Freund geraten. Bei seiner Ankunft in Russland musste Kurbatow sich Ersatz besorgen, der in Russland legal ist.

In Russland gab es mehrere Fälle, in denen Personen auf der Poststelle festgenommen wurden, weil sie Sendungen mit in Russland nicht registrierten Medikamenten abholen wollten.

Wechselnde Verbote

Einige Expats haben Unannehmlichkeiten erfahren, als sie in der Moskauer U-Bahn Filmaufnahmen machen wollten.

„Die Wache in der Moskauer U-Bahn hat mir verboten, Fotos von den schönen Bahnhöfen zu machen. Ich musste mich zwingen, ihm nicht überall die Informationstafeln zu zeigen, auf denen steht, dass Fotos in der U-Bahn erlaubt sind (solange Sie kein Stativ oder Blitz verwenden oder die anderen Passagiere stören). Das war die einzige negative Erfahrung, die ich während meines zweiwöchigen Aufenthalts gemacht habe“, sagt Seb Renard, der hinzufügte, dass er, als er später eine andere U-Bahn-Station fotografierte, ein freundliches Gespräch mit einem Polizisten führte, der zwar „neugierig, aber nicht misstrauisch“ wirkte.

Witalij Belorusow/TASS Witalij Belorusow/TASS

Ein anderer Expat wundert sich über das unausgesprochene Verbot, die Fenster im Zugabteil zu öffnen, um frische Luft hereinzulassen:

„Es ist ziemlich erdrückend, wenn die Zugfenster geschlossen sind und die Heizung auf Hochtouren läuft, besonders wenn jemand Fisch oder gekochte Eier im Abteil isst. Die Zugbegleiterinnen weigern sich immer, sie zu öffnen, sogar im Sommer.“

Da einige dieser Verbote keine schriftlichen Gesetze sind, könnte man versuchen, die Mitmenschen zu überzeugen. Viel Erfolg dabei …

