10 häufigste Straßennamen in Russland

Viele Straßen in den russischen Regionen tragen die Namen berühmter nationaler und lokaler Persönlichkeiten. Die folgenden Straßennamen sind in fast jeder Siedlung des Landes zu finden.

In den meisten russischen Städten sind die Straßennamen einander sehr ähnlich. Die Namen, die mit der Sowjetunion in Verbindung gebracht werden, sind immer noch weit verbreitet (Komsomolskaja – „Kommunistischer Jugendverband“, Oktjabrskaja (nach der Oktoberrevolution 1917), Perwomaiskaja - 1. Mai, (Tag der Arbeit). Die häufigsten Namen sind jedoch mit dem Ort verbunden (Juschnaja - Süden, Sewernaja - Norden, Beregowaja - Küste). Das geht aus einer Studie von Yandex, Russlands größter Suchmaschine, hervor.

Die Studie zeigt, dass sich die meisten Straßen mit einzigartigen Namen in Moskau befinden - 51 Prozent der Straßennamen der Stadt sind nirgendwo sonst im Land zu finden. Die wenigsten einzigartigen Namen gibt es in Samara (nur 17 %). Gleichzeitig gibt es Straßennamen, die nur in einer bestimmten Region beliebt sind. So gibt es in Tatarstan etwa 100 Straßen, die nach der Republik selbst benannt sind. In Tschetschenien sind 19 Straßen nach Chanpascha Nuradilow, dem Helden des Großen Vaterländischen Krieges, benannt. In Karelien sind viele Straßen nach Toivo Antikainen, einem finnischen Kommunisten, benannt. Welche Straßennamen sind in russischen Städten am häufigsten zu finden?

1 - Zentralnaja (Zentral)

Der beliebteste Name für russische Straßen ist Zentralnaja. Yandex hat 11.493 solcher Straßen in Russland gezählt! Natürlich findet man diesen Straßenamen am häufigsten im Stadtzentrum. Im Allgemeinen sind Namen, die die Lage einer Straße beschreiben, sehr häufig: Neben Zentralnaja gibt es auch Werschnjaja, (Obere), Nischnjaja (Untere), Kolzewaja (Ring).

2 – Molodjoschnaja (Jugend)

Es gibt 9.242 Molodjoschnaja Straßen in russischen Städten. Meistens befinden sich solche Straßen in der Nähe von Universitäten oder Jugendorganisationen. In Moskau führt die Molodjoschnaja-Straße an der Moskauer Staatsuniversität vorbei, in St. Petersburg gibt es eine Molodjoschnaja-Gasse, die nach der Zeitschrift „Junger Proletarier“ benannt ist, und in Nischni Nowgorod gibt es einen Molodjoschnaja-Prospekt in der Nähe des Palastes der Schülerkultur.

3 - Schkolnaja (Schule)

Es gibt 8.353 Straßen, die den Schulen gewidmet sind. Dabei ist das Vorhandensein einer Schule in einer Straße mit diesem Namen nicht unbedingt erforderlich; übrigens befinden sich Schkolnaja-Straßen oft im zentralen Teil der Stadt.

4 – Sowezkaja (sowjetisch)

In Russland gibt es 8.121 Sowezkaja-Straßen, und in einigen Städten findet man sowohl die Sowezkaja-Straße als auch die Sowezki-Passage. Meistens ist die Sowezkaja-Straße eine breite Straße im Zentrum, außer in Moskau, wo diese Straße in den östlichen Außenbezirken der Stadt zu finden ist.

5 - Sadowaja (Garten)

Straßen, die nach Landschaftselementen oder Pflanzen benannt sind, gibt es in jeder Stadt Russlands. Dazu gehören Beresowaja (Birke), Cholmistaja (hügelig) und Pichtowaja (Tanne) Straßen. Der häufigste Name ist jedoch Sadowaja. Es gibt 7.313 Straßen mit diesem Namen.

6 - Lesnaja (Wald)

Auf die Sadowja folgt Lesnaja (Wald). Es gibt 7.023 solcher Straßen in Russland. Im Allgemeinen findet man solche Straßen sowohl im Stadtzentrum als auch in den Außenbezirken. In Moskau zum Beispiel liegt die Lesnaja-Straße im U-Bahn-Bereich Belorusskaja und erhielt ihren Namen im 19. Jahrhundert. In Samara befindet sie sich in der Nähe des Wolga-Ufers.

7 - Nowaja (Neu)

Auch in Russland gibt es eine ganze Reihe von Straßen mit dem Namen Nowaja - 6.847. Man könnte meinen, dass sie in neuen Bezirken liegen, aber solche Straßen befinden sich oft im alten Zentrum.

8 - Lenin

Es gibt immer noch viele Orte und Gebäude im Land, die nach Wladimir Lenin benannt sind. In 5.776 Siedlungen in Russland gibt es Leninstraßen, und dies ist die beliebteste historische Figur, nach der Straßen und Plätze benannt wurden. Der zweite Platz geht an den Kosmonauten Juri Gagarin.

9 - Mira (Frieden)

In Russland gibt es eine große Anzahl von Mira-Straßen und -Alleen - 5.432. In der Regel entstanden sie zu Sowjetzeiten. In Wolgograd war die Mira-Straße eine der ersten, die nach dem Großen Vaterländischen Krieg entstanden ist; in Nowosibirsk ist es eine breite Straße, die in den 1950er Jahren mit Häusern bebaut wurde; in St. Petersburg entstand die Mira-Straße 1918 nach der Umbenennung der Ruscheinaja-Straße (Waffenstraße) „als Zeichen der friedlichen Politik des jungen Sowjetstaates“.

10 - Nabereschnaja (Uferstraße)

Viele russische Städte sind an Flüssen und Seen gebaut, und so ist es nicht verwunderlich, dass die Straßen in solchen Vierteln „Ufer“ heißen. Am häufigsten tauchte dieser Name in den Jahren der Sowjetunion auf. Insgesamt gibt es 5.260 von ihnen.

