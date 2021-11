Wie viele ethnische Gruppen leben in Russland?

Millionen von Menschen in Russland bezeichnen sich selbst als „russische Staatsangehörige“, und das sind sie auch - ohne sich jedoch als ethnisch russisch zu betrachten. Ein „russischer Staatsangehöriger“ ist eine Frage der Staatsbürgerschaft. Was die ethnische Zuordnung angeht, ist es komplizierter.

Laut der Volkszählung von 2010 leben in Russland bis zu 193 ethnische Gruppen. Das klingt nach einer sehr hohen Zahl, nicht wahr? Und doch gehört Russland in Sachen ethnischer Vielfalt nicht einmal zu den Top 50 aller Staaten und gilt in Bezug auf das Verhältnis ethnischer Minderheiten pro Kopf der Bevölkerung als recht homogen (die 20 Länder mit der größten ethnischen Vielfalt der Welt befinden sich alle in Afrika). Von den 137 Millionen Einwohnern, die bei der Volkszählung von 2010 ihre Nationalität angaben (die Gesamtbevölkerung Russlands beträgt 143 Millionen), sind 80,1 Prozent der Bürger ethnisch Russisch, der Rest macht 19,1 Prozent aus.

Dennoch fallen fast 200 ethnische Minderheiten und Völker unter diesen Prozentsatz und betrachten Russland als ihre Heimat, was immer noch eine Menge ist. Hier sind die sieben größten ethnischen Gruppen in Russland:

Wie funktioniert das Zusammenleben?

Viele dieser ethnischen Gruppen genießen eine gewisse Autonomie, denn zu Beginn der Sowjetunion wurde versucht, Republiken und Regionen nach ethnischen Gesichtspunkten zu gründen. Dadurch konnten bestimmte ethnische Gruppen ihre Kultur, ihre Traditionen und ihre Sprache bewahren. Heute unterscheiden sich die Orte, an denen sie leben, auffallend von anderen Orten in Russland, eben wegen ihres lokalen Charakters.

Diese fünf russischen Städte zum Beispiel sind anders als alle anderen in Russland: Hier gibt es Orte, an denen Alkohol völlig verboten ist, Orte mit alten buddhistischen Tempeln sowie Städte und Regionen, in denen andere Sprachen gesprochen werden.

Dies wurde in der Vergangenheit durch die Nationalitätenpolitik der Bolschewiki gefördert, die viel Wert auf die Förderung und Unterstützung ethnischer Gruppen legten, so Waleri Tischkow, Ethnologe der Russischen Akademie der Wissenschaften.

„Die Idee der ethnischen Nationalität wurde erstmals im Rahmen der ersten sowjetischen Volkszählung im Jahr 1926 eingeführt. Die beiden frühesten Erklärungen der sowjetischen Behörden waren eine Erklärung über die Rechte der Werktätigen und eine Erklärung über die Rechte ethnischer Völker, begleitet von dem Slogan ‚Gleichheit der Nationen, Völker und ethnographischen Gruppen‘“, sagt Tischkow. Damals wurden Begriffe wie „unterdrückte Nationen“ und „herrschende Nation“ eingeführt, wobei die Russen der letzteren Kategorie zugeordnet wurden. Nach Ansicht von Tischkow war es diese Gleichheitserklärung, die den Bolschewiki in gewissem Maße Unterstützung sicherte, insbesondere in den ethnischen Randgebieten.

Es sollte hinzugefügt werden, dass es einige Jahrzehnte später die autonomen ethnischen Regionen waren, die von den sowjetischen Behörden als Bedrohung für ihre Herrschaft angesehen wurden. Mehr darüber, warum Stalin ganze ethnische Gruppen und Völker unter brutalen Bedingungen zwangsumgesiedelt hat, erfahren Sie hier.

Wer weniger Glück hatte

Beim "Ersten Fischfest", das von den Ureinwohnern Kamtschatkas gefeiert wird. Alexander Archipow/TASS Alexander Archipow/TASS

Gegenwärtig sind 47 Volksgruppen offiziell als autochthone kleine ethnische Völker Russlands anerkannt. Dazu gehören die Keten, Aleuten, Itelmenen, Nenzen und andere. Sie sind die einzigen ethnischen Gruppen, die gesetzlich geschützt sind, weil sie folgende Kriterien erfüllen: Die überlebende Bevölkerung beträgt weniger als 50.000 Menschen, sie leben auf ihrem historischen Land, sie haben ihre traditionelle Lebensweise bewahrt und betrachten sich als eigenständige Ethnie.

Während einige Gruppen noch darauf warten, in die Liste aufgenommen zu werden, wurden andere aufgrund ihrer großen Zahl davon ausgeschlossen - zum Beispiel die Jakuten, Burjaten, Komi und Chakas. Sie alle verfügen über regionale Autonomie, haben aber keinen Anspruch auf besondere Förderungen oder Schutz durch den Staat.

