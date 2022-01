„Kuss vom Baikal“ – Was ist das? (FOTOS)

Russische Touristen posten auf Instagram ungewöhnliche Fotos - auf dem Eis des Baikalsees liegend, lecken sie fleißig an etwas oder lutschen etwas aus einem Schlauch, der aus dem Eis ragt. Diese Aktion wird „Kuss des Baikal“ genannt.

Diese Unterhaltungs-Tourguides wurden bereits 2019 erfunden, zunächst für chinesische Touristen, aber dann wurde sie auch bei Russen beliebt. Der „Kuss“ wird als Übergangsritus in „Baikal-Liebhaber“ präsentiert.

Zunächst wird mit einem gewöhnlichen Schraubendreher ein Weinglas großes Loch in das Eis geschnitten. Dann wird dort Alkohol eingegossen - Tinktur, Wodka, Cognac, Champagner, manchmal Wein und sogar ein Yager.

Der Tourist legt sich aufs Eis und trinkt seinen Shot.

Nach dem neuen " Brauch" sollte der Cocktail ohne Strohhalm getrunken werden, direkt mit dem Baikalsee die Lippen berühren, aber Sie können auch einen Strohhalm verwenden.

„Der Kuss“ wird mit Beeren gegessen - Preiselbeeren, Preiselbeeren oder Moltebeeren, seltener mit Zitronen- oder Mandarinenscheiben.

„Es fühlte sich an, als hätte es Spaß gemacht, aus dem Loch zu trinken. Allen gefiel es sehr gut, die Fahrer wurden gebeten, neue Löcher zu bohren. Am dritten Tag der Reise bohrten sie sich Löcher und arrangierten "Küsse mit Baikal", - so berichtet es Ksenia von dem Ritual, das sie bestanden hatte.

Eine andere Touristin, Anna, sagte, dass der „Kuss“ sie aufgeheitert habe.

„Er hat mir so viel in Rechnung gestellt, dass er mehrere Tage nicht losgelassen hat. Am Baikal fand ich meine Ressource und begann meine kleine Reise, um mich selbst kennenzulernen. Ich hätte nie gedacht, dass dornige Schneeflocken solche Spuren in meiner Seele hinterlassen und ich mich in Eis verlieben würde. Allein der Blick auf das Baikal-Eis ist schon ein Genuss und sogar eine Beruhigung“, teilte Anna mit.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.