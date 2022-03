Die Rus und Russland: Was ist der Unterschied?

In Artikeln über die russische Geschichte wird das alte Russland oft als Rus bezeichnet. Handelt es sich dabei um einen besonderen Namen des Landes, des Volkes oder was sonst?

Es ist immer noch ein Rätsel, ob sich die alten Russen tatsächlich als Volk Rus nannten. Es ist auch nicht die Bezeichnung eines Landes. Im Russischen ist Rus ein Sammelname für die Versammlung ostslawischer Stämme und diese Bezeichnung wird erstmals in ausländischen historischen Quellen erwähnt.

Der Name Rus

In den Annalen des Heiligen Bertin (einem französischen Manuskript aus dem 9. Jahrhundert) heißt es: „Es gibt ein Volk mit dem Namen Rhos und einen König namens Khakan.“

Al-Masudi (896-956), ein arabischer Historiker und Geograf, schrieb: „Die Byzantiner nennen sie Rusija, dieses Wort bedeutet rot."

Die Byzantiner verwendeten das griechische Wort Rosia (Ῥωσία) als Bezeichnung für die Menschen in den Ländern nördlich des Schwarzen Meeres. Die erste Verwendung des Wortes Rosia wird Kaiser Konstantin VII. (10. Jahrhundert) zugeschrieben .

Die Karte von Kleinpolen und Rotruthenien von Martin Waldseemüller, 1507. Public domain Public domain

Es gibt jedoch noch ein anderes Wort für diese Gebiete – Ruthenia, ein Wort, das von dem altschwedischen Rōþin stammt. Ruthenia ist die Bezeichnung für Russland in vielen europäischen Quellen in lateinischer Sprache. Es gibt deutliche Hinweise darauf, dass die alt-skandinavische Wurzel Rōþ (dt.: rudern) der Ursprung des Wortes Rus ist.

In der Nestorchronik (die im 12. Jahrhundert in Kiew entstand) heißt es über das Jahr 862: „Sie gingen also nach Übersee zu den Waräger-Russen: Diese besonderen Waräger waren als Russen bekannt, so wie einige Schweden und andere Normannen, Engländer und Gotländer genannt werden...“

„Die Waräger“ von Wiktor Wasnezow, 1909.

In den russischen Ländern ab dem 9. Jahrhundert wird das Wort Rus für die Kiewer Länder verwendet. Später, nach der mongolisch-tatarischen Invasion, nannten sich auch die Gebiete nordöstlich von Kiew – Wladimir, Susdal und später Moskau – Rus. Iwan III. von Moskau führte 1493 den Titel Gospodar (dt.: Herrscher) der gesamten Rus.

Der Name Russia

In den russischen Quellen des Mittelalters (vor dem 14. Jahrhundert) gab es das Wort Rosia oder Russia nicht. Es erscheint erstmals 1387 in der Handschrift von Cyprian (1330-1406), der sich Metropolit von Kiew und ganz Rosia nannte.

Ende des 15. Jahrhunderts taucht der Name Rossia in verschiedenen europäischen Quellen auf. Auf der Karte des italienischen Kartographen Fra Mauro (in den 1450er Jahren) werden Gebiete wie Rot-Rossia, Schwarz-Rossia, Weiß-Rossia genannt. In den russischen Ländern wurde das Wort auf Münzen und in Schriften verwendet.

Rus auf der Karte von Fra Mauro, 1459. Public domain Public domain

Als Iwan der Schreckliche 1547 Zar wurde, erhielt das Land seinen ersten offiziellen Namen: Rossijskoje Zarstwo (Zarenreich Russland). Auf diese Weise wurde das Wort Rossija erstmals in den offiziellen Namen des Landes aufgenommen.

Es wurde jedoch im 16. und 17. Jahrhundert auf verschiedene Weise geschrieben: Росия (Rosia), Русия (Rusia), Россия (Rossija). Die endgültige Entscheidung, Россия (Rossija mit doppeltem s) zu schreiben, wurde von Peter dem Großen getroffen, der 1721 den Titel des Kaisers annahm und das Land Rossijskaja Imperija (Russisches Reich) nannte.

