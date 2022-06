365 Gründe, jeden Tag das Glas zu erheben: Teil 6 - Juni

1. Juni

Internationaler Tag zum Schutz der Kinder und der erste Tag des Sommers!

2. Juni

Nach dem Volkskalender ist es Zeit, Gurken zu pflanzen. Und was macht man mit Gurken? Sie passen hervorragend zu Wodka!

3. Juni

Weltfahrradtag! Wusstest Du, dass Leo Tolstoi ein begeisterter Radfahrer war? Jetzt weißt du es.

4. Juni

1703 wurde das erste Gebäude in St. Petersburg errichtet – ein Haus von Peter dem Großen. Herzlichen Glückwunsch zur Hauseinweihung!

5. Juni

Die Russen sagen: „Es gibt keine unwichtigen Berufe“. In der modernen Welt wird der Beruf des Ökologen besonders wichtig. Herzlichen Glückwunsch zum Tag des Ökologen!

6. Juni

Alexander Puschkin. Orest Kiprensky/Tretyakov Gallery Orest Kiprensky/Tretyakov Gallery

Der Geburtstag von Alexander Puschkin und der Tag der russischen Sprache! Wo ist mein Glas?

7. Juni

Auf dass wir immer eine Ausrede finden, um etwas zu trinken!

8. Juni

Peter der Große erließ ein weiteres seiner vielen Dekrete, diesmal zur Einrichtung spezieller Heime für Arme, Kranke und ältere Menschen. Heute wird dieser Tag als Tag des Sozialarbeiters gefeiert. Auf dass man nie in Not gerät!

9. Juni

„Natürlich verachte ich mein Vaterland von Kopf bis Fuß - aber es ärgert mich, wenn ein Fremder dieses Gefühl mit mir teilt", schrieb der große Dichter Alexander Puschkin 1826. Auf den Patriotismus (in gewisser Weise)!

10. Juni

1936 wird in der UdSSR das berühmte Filmstudio Sojusmultfilm gegründet.

11. Juni

1858 wird in St. Petersburg die Isaakskathedrale eingeweiht, an der 50 Jahre lang gebaut worden war. Auf die Vollendung dessen, was man begonnen hat!

12. Juni

Russland-Tag. Hoch die Tassen!

13. Juni

Die erste elektrische Straßenbahn im Russischen Reich wurde 1892 in... Kiew in Betrieb genommen! Das umweltfreundlichste Verkehrsmittel ist bis heute in ganz Russland in Betrieb.

14. Juni

Aus dem Fenster der Transsibirischen Eisenbahn. Legion Media Legion Media

1891 begannen die Arbeiten zum Bau der Transsibirischen Eisenbahn. Wie kann man die Romantik von Fernreisen mit dem Zug nicht lieben?!

15. Juni

In Russland ist der Tag des jungen Naturforschers. Auf alle, die ihre Leidenschaft im Leben gefunden haben!

16. Juni

Walentina Tereschkowa war 1963 die erste Frau im Weltraum. Auf kosmische Entdeckerinnen!

17. Juni

Der Komponist Igor Strawinsky wurde 1882 im Russischen Reich geboren und erhielt später die französische und amerikanische Staatsbürgerschaft. Sein bahnbrechendes Werk „Das Frühlingsopfer“ löste bei seiner Uraufführung in Paris einen Aufstand aus. Ein Hoch auf die verbindende Kraft der Musik!

18. Juni

1937 fand der erste Non-Stop-Flug von Moskau in die USA statt... über den Nordpol. Zwei Tage später landeten die drei russischen Wagemutigen - Waleri Tschkalow, Georgi Baidukow und Alexander Beljakow - erfolgreich in Vancouver (im US-Bundesstaat Washington, nicht in Kanada). Auf den Leichtsinn und die Tapferkeit!

19. Juni

Tag des medizinischen Personals. Auf all die selbstlosen Menschen in (und außerhalb von) weißen Kitteln!

20. Juni

Extremsportarten gibt es in Russland schon seit über 200 Jahren: 1803 fand die erste russische Heißluftballonfahrt am Himmel von St. Petersburg statt!

21. Juni

Der längste Tag des Jahres. Das bedeutet mehr Zeit zum Trinken!

22. Juni

Der Tag des Gedenkens und der Trauer in Russland, Weißrussland und der Ukraine, der an den Beginn der Operation Barbarossa im Jahr 1941, den Überfall der Nazis auf die UdSSR, erinnert.

23. Juni

Russisches Wesentliches - schöne Mädchen und Balalaika. Getty Images Getty Images

Tag der Balalaika. Wie können nur drei Saiten einen so fesselnden Klang erzeugen?

24. Juni

Nikita Chruschtschow versprach Richard Nixon (und wir paraphrasieren hier), seine Haut zu bräunen... Ein Hoch auf die besonnene Staatskunst!

25. Juni

Tag der Freundschaft und Einheit der Slawen!

26. Juni

Tag der Erfinder. Für das Denken über den sprichwörtlichen Tellerrand hinaus!

27. Juni

Tag der Jugend! Sie werden auf jeden Fall einen Drink zu sich nehmen.

28. Juni

Michail Gorbatschow hält auf dem Parteitag der Kommunistischen Partei der UdSSR 1988 seine erste Rede über politische und strukturelle Reformen. Auf die Reform!

29. Juni

Tag der Partisanen und des Widerstands im Untergrund. Auf diejenigen, die niemals aufgeben!

30. Juni

Der Sommer dauert noch einige Monate!

