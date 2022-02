365 Gründe, jeden Tag das Glas zu heben: Teil 2 - Februar

Russia Beyond

Wir haben einen Kalender mit den wichtigsten historischen Ereignissen, offiziellen Feiertagen und Volksbräuchen in Russland erstellt. Es stellte sich heraus, dass es jeden Tag etwas zu feiern gibt. Hoch das Glas!

1. Februar

Der erste Tag des letzten Wintermonats! (Entschuldigung an die Leser in der südlichen Hemisphäre, aber bei Ihnen ist es wenigstens sonnig).

2. Februar

Der Wendepunkt des Zweiten Weltkriegs, als die Deutschen und die Alliierten in Stalingrad (heute Wolgograd) kapitulierten.

3. Februar

Boris Pasternak schrieb einmal: „Februar. Hol die Tinte raus und weine.“ Wir wissen, wie er sich fühlte...

4. Februar

Weltkrebstag. Wir wünschen Ihnen allen gute Gesundheit! Übrigens, Russen sagen gar nicht „Na sdorowje“ wenn sie anstoßen und das sollten Sie auch nicht! Hier ist der Grund.

5. Februar

1901 wird das legendäre Feinkost-Geschäft Jelissejew in der Twerskaja-Straße im Zentrum Moskaus eröffnet.

6. Februar

Waffentradition am Mittag. Sergej Komtschanijtschenko/Sputnik Sergej Komtschanijtschenko/Sputnik

1865 wurde in St. Petersburg der erste Kanonenschuss zur Mittagszeit abgefeuert. Eine Tradition, die bis heute fortbesteht. Vor dem Mittag zu trinken ist unschicklich, aber danach...

7. Februar

1950 landet zum ersten Mal ein sowjetischer Hubschrauber (Ka-10) auf dem Deck eines Schiffes. Auf den technischen Fortschritt!

8. Februar

Tag der russischen Wissenschaft. Auch auf den wissenschaftlichen Fortschritt!

9. Februar

1896 wurde in St. Petersburg die erste Weltmeisterschaft im Eiskunstlauf ausgetragen. Am Baikalsee gibt es übrigens die Tradition, Wodka direkt vom Eis zu schlürfen.

10. Februar

Geburtstag des bereits erwähnten Boris Pasternak, Autor von „Doktor Schiwago“ und Nobelpreisträger. An diesem Tag wurde auch der russische Nationaldichter Alexander Puschkin bei einem Duell getötet.

11. Februar

1697 genehmigte Peter der Große den Verkauf von Tabak in Russland. Bald ging er Hand in Hand (oder Mund in Mund) mit Alkohol.

12. Februar

An diesem Tag wurde 1864 der Moskauer Zoo eröffnet, einer der ältesten und größten in Europa.

13. Februar

Trinken wir auf das Reisen! An diesem Tag im Jahr 1842 genehmigte Nikolaus I. den Bau der Eisenbahnlinie St. Petersburg-Moskau.

14. Februar

Valentinstag. Für die einen glücklich, für die anderen traurig. So oder so, es gibt keinen Grund, nicht zu trinken.

15. Februar

Mariä Lichtmess für orthodoxe Christen, auch bekannt als das Fest der Darstellung Jesu Christi.

16. Februar

Erster KAMAZ. Wladimir Rodionow/Sputnik Wladimir Rodionow/Sputnik

1976 wurde im Kama-Automobilwerk der erste KAMAZ-Lkw hergestellt. Ein echtes Ungetüm!

17. Februar

Trinken wir darauf, dass wir warm bleiben! Im Volkskalender der Tag von Nikolai Studeni, einem orthodoxen Heiligen, dessen Nachname „Gefrorener“ bedeutet; man glaubte, dass es an diesem Tag immer sehr kalt sein würde (und tatsächlich wurde 1740 in St. Petersburg ein Rekordwert von -40 Grad gemessen).

18. Februar

Geburtstag des führenden Künstlers der russischen Romantik, Alexei Wenezianow. Alle Russen kennen ihn aus ihrer Kindheit!

19. Februar

Auf die Freiheit! An diesem Tag im Jahr 1861 unterzeichnete Alexander II. ein Dekret zur Abschaffung der Leibeigenschaft.

20. Februar

An diesem Tag im Jahr 1986 wurde die Raumstation Mir in die Umlaufbahn gebracht. Auf Russisch bedeutet Mir sowohl „Welt“ als auch „Frieden“ - worauf sollen wir also anstoßen?

21. Februar

Internationaler Tag der Muttersprache. Stoßen wir auf alle 270 Sprachen und Dialekte an, die von den verschiedenen Völkern Russlands gesprochen werden!

22. Februar

1966 wurde ein Satellit mit den Hunden Weterok und Ugolok an Bord gestartet. Sie stellten den bis heute ungebrochenen Rekord für den längsten Raumflug mit Tierbesatzung auf: 22 Tage. Auf unsere tapferen pelzigen Freunde!

23. Februar

Tag der Vaterlandsverteidigung (ursprünglich zu Ehren der Soldaten der Roten Armee, aber seit der Sowjetzeit auf alle Männer ausgedehnt, ob sie es verdienen oder nicht).

24. Februar

„Offensichtlich, aber unglaublich“ ist der Name einer populärwissenschaftlichen Fernsehsendung, die 1973 erstmals gesendet wurde und die alle Russen kennen, auch Nicht-Wissenschaftler. Unter der Leitung des Physikers Sergei Kapitsa lehrte sie eine ganze Nation, an die Macht der Wissenschaft zu glauben.

25. Februar

1956 entlarvte Nikita Chruschtschow den Personenkult um Stalin Ein Hoch auf den Personenkult! Nein, Moment mal... Auf die Entlarvung von Personenkulten!

26. Februar

Genossinnen und Genossen, wir trinken jetzt seit fast zwei Monaten... Zeit, die Geißel der Trunkenheit zu bekämpfen. Aber, wie man in Russland sagt, jeder Kampf beginnt mit einem Glas!

27. Februar

Eisbär an der Küste des ostsibirischen Meeres. Maxim Deminow/Sputnik Maxim Deminow/Sputnik

Internationaler Eisbärentag. Auf das, was von der Arktis noch übrig ist!

28. Februar

Hurra, der letzte Tag des Winters! (in Russland).

