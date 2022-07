365 Gründe, jeden Tag das Glas zu erheben: Teil 7 - Juli

Russia Beyond

Wir haben einen Kalender mit den wichtigsten historischen Ereignissen, offiziellen Feiertagen und Volksbräuchen in Russland erstellt. Es ergab sich, dass es jeden Tag etwas zu würdigen gibt.

1. Juli

Russen lieben das Lesen über alles! 1862 wurde die Moskauer öffentliche Bibliothek eröffnet, die heute als Russische Staatsbibliothek (Spitzname "Leninka") bekannt ist und die größte des Landes ist.

2. Juli

Legion Media Legion Media

1860 wurde 6.416 Kilometer östlich von Moskau die Stadt Wladiwostok gegründet. Auf die Größe Russlands!

3. Juli

Tag des geheimen Freundes. Warum geheim?

4. Juli

Ein freier Tag, um sich von all den Feierlichkeiten zu erholen. Ist das nicht auch ein Grund zum Feiern?!

5. Juli

Auf diejenigen, die trinken und nicht betrunken werden! Übrigens, hier sind ein paar Tipps dazu von Experten (d.h. den Russen).

6. Juli

Dem großen Avantgarde-Künstler Marc Chagall zum Geburtstag!

7. Juli

Iwan Kupala oder Kupalanacht, in der die Slawen traditionell die Sommersonnenwende begehen. In dieser Nacht müssen junge Verliebte über ein Lagerfeuer springen, um sich Glück und ein langes gemeinsames Leben zu sichern. Wir ziehen es vor, uns am Feuer zu wärmen, nicht im Feuer.

8. Juli

Peter- und Fevronia-Tag, die russischen Romeo und Julia. Auch bekannt als der Tag der Familie, der Liebe und der Treue. Wählen Sie einen Trinkspruch aus!

9. Juli

Nach dem Volkskalender ist es Zeit, Erdbeeren zu pflücken. Na doroschku! „Eine für den Weg", wie die Russen sagen.

10. Juli

Tag des militärischen Ruhms: zu Ehren des Sieges von Peter dem Großen über die Schweden in der Schlacht von Poltawa im Jahr 1709.

11. Juli

Am Weltschokoladentag kommen die Süßigkeiten nicht zu kurz.

12. Juli

Das Fest der Heiligen Peter und Paul. Wir wissen, auf wen wir anstoßen müssen!

13. Juli

Im Jahr 1728 segelte der in Dänemark geborene russische Seefahrer Vitus Bering von der Küste Kamtschatkas aus nach Norden. Dort entdeckte er später die Beringstraße. Auf dass wir immer einen Weg finden.

14. Juli

Im Jahr 1897 wurde der Sonntag in Russland zum freien Tag erklärt. Darauf sollte man auf jeden Fall (am Samstagabend) anstoßen.

15. Juli

Der erste "Handschlag im Weltraum" während der Sojus-Apollo-Mission im Jahr 1975. Im Weltraum kann niemand hören, wie man mit Gläsern klimpert!

16. Juli

Neptun-Tag am Strand von Sotschi. B.Yelin/Sputnik B.Yelin/Sputnik

In Russland wird in Kinderfreizeiten der Neptun-Tag mit einer feierlichen „Dusche“ mit Wasser gefeiert. Wir bevorzugen Champagner!

17. Juli

"In der UdSSR gibt es keinen Sex", sagte 1986 eine sowjetische Frau mit ernstem Gesicht. Entlarven wir diesen speziellen Mythos und trinken wir auf... die Fortpflanzung! https://de.rbth.com/geschichte/83771-es-gibt-keinen-sex-udssr-geschichte

18. Juli

1936 wurde der sowjetische Pokal, ein Fußballturnier, ins Leben gerufen. Auf dein Lieblingsteam!

19. Juli

An diesem Tag im Jahr 1799 gründete der russische Zar Paul I. die Russisch-Amerikanische Gesellschaft zur Erschließung Alaskas. Achtundsechzig Jahre später verkaufte Russland alle seine amerikanischen Besitztümer an die jungen USA. "Was wir haben, behalten wir nicht. Wenn wir es verloren haben, weinen wir" ist der heutige deprimierende (für Russen) Trinkspruch.

20. Juli

Der Volksglaube sagt, wenn es heute regnet, wird das lange anhalten... Na dann, Zeit für Glühwein, eine Decke und einen Film.

21. Juli

An diesem orthodoxen Festtag zu Ehren der Kasaner Ikone der Theotokos (Mutter Gottes) sollen schwarze Milchkappenpilze reifen. Und was macht man aus Pilzen? Einen tollen Snack!

22. Juli

Der Geburtstag von Zar Michail Fjodorowitsch (1596), dem ersten der Romanows. Ein Hoch auf den Ersten!

23. Juli

Bauern, die eine Glühbirne untersuchen. Arkday Shaikhet/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

1874 erfindet der Ingenieur Alexander Lodygin die Glühbirne. Jetzt müssen wir nicht mehr bei Kerzenlicht trinken!

24. Juli

Russland begeht den Tag des Katasteringenieurs und den Tag des Blumenhändlers... und warum auch nicht?

25. Juli

1907 meldet der Physiker und Erfinder Boris Rosing ein Patent für ein "Verfahren zur elektrischen Übertragung von Bildern über eine Entfernung" an - das erste Fernsehgerät! Darauf, immer der Erste zu sein!

26. Juli

Im Jahr 2010 führte Russland ein Null-Toleranz-Gesetz für Alkohol am Steuer ein. Auf das Fahren ohne zu trinken und umgekehrt!

27. Juli

Der Chronik zufolge wurde Moskau an diesem Tag im Jahr 1147 gegründet, obwohl selbst das Jahr umstritten ist, geschweige denn das genaue Datum. Aber auf Moskau kann man doch bis ins Unendliche anstoßen, oder?

28. Juli

Tag der Taufe der Rus. Nach alter russischer Tradition müssen wir dreimal kurz hintereinander trinken. Nur dreimal?

29. Juli

Geburtstag von Iwan Aiwasowski (1817), dem wohl größten Meeresmaler aller Zeiten. Keiner kommt an seine stürmischen Darstellungen des Meeres heran. Auf sein einzigartiges Talent!

30. Juli

Im Jahr 1907 wurde in Moskau die erste Buslinie eröffnet. Auf die öffentlichen Verkehrsmittel!

31. Juli

1994 stellte der sowjetische Leichtathlet Sergej Bubka mit 6,14 Metern einen Weltrekord im Stabhochsprung auf, der 26 Jahre lang ungebrochen blieb. Auf neue Höhen!

