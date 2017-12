Krim-Hotelkomplex „Mriya“ zum weltbesten Freizeit-Resort gekürt

Russia Beyond

Der Premium-Class-Hotelkomplex „Mriya“ liegt auf der Schwarzmeerhalbinsel Krim etwa 25 Kilometer von Jalta entfernt. Anfang Dezember ist er mit dem World Travel Award 2017 als bestes Freizeit-Resort (eng) ausgezeichnet worden. Damit überrundete er das berühmte Dubai-Atlantis „The Palm“, die „Casa de Campo“ in der Dominikanischen Republik, Italiens „Forte Village Resort“ sowie Ägyptens „Hyatt Regency Sharm El Sheikh Resort“. Eine Besonderheit: Die WTA-Webseite gibt für „Mriya“ keinen Staat an.

Entworfen hat das Fünf-Sterne-Anwesen 2014 der britische Architekt Norman Foster, auch Autor der Millennium-Brücke in London. Besitzer ist die größte russische Bank Sberbank, die rund 300 Millionen US-Dollar in das Projekt investierte. Laut „Mriya“-Direktor Grant Babasjan konnte das Resort in drei Jahren bereits über 100.000 Gäste begrüßen.

Das Hauptgebäude hat die Form einer Lotusblüte und umfasst 422 Zimmer, einen Konferenzsaal, eine Spa-Zone. Außerdem gehört ein privates Anwesen zum Mriya-Territorium.

Auch die russische Kulturhauptstadt Sankt Petersburg ist nicht leer ausgegangen: Sie wurde zum „Weltweit führenden Stadtreiseziel 2017“ gekürt.

Und Russlands staatliche Fluggesellschaft Aeroflot ist als „Weltweit führende Airline-Marke 2017“ ausgezeichnet worden.

